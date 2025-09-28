ఘుమఘుమలాడే "వంకాయ పచ్చడి" - టమాటాలు వేసి చేస్తే అద్దిరిపోతుంది!
- వంకాయలతో కూరలు కాకుండా - ఇలా పచ్చడి ట్రై చేయండి, అద్దిరిపోతుంది!
Published : September 28, 2025 at 11:21 AM IST
Spicy Vankaya Pachadi: తాజాగా, నిగనిగలాడే వంకాయలను చూస్తే ఎప్పుడెప్పుడు కూర చేసుకుని తిందామా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దీని రుచి అంత బాగుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ వంకాయలతో మసాలా, కర్రీ వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ కూరలు కాకుండా అందరికీ నచ్చేలా పచ్చడి చేయండి. అది కూడా టమాటాలు వేసి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి వేసుకుని తింటే రుచిని జన్మలో మర్చిపోలేరు. తయారు చేయడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా వంకాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 15
- వంకాయలు - అర కిలో
- నూనె - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే వంకాయల్లో పుచ్చులు ఉంటే తీసేసి రౌండ్ లేదా పొడుగ్గా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి. అనంతరం టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా కుక్ అయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- అదే పాన్లో మరో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- వంకాయ ముక్కలు కూడా నూనెలో మగ్గిన తర్వాత కొత్తిమీర, పసుపు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- మిక్సీజార్లో ముందుగా ఉడికించిన టమాటా మిశ్రమం వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేయాలి.
- అనంతరం ఫ్రై చేసిన వంకాయ ముక్కలు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చూసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- చివరగా గ్రైండ్ చేసిన టమాటా వంకాయ మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వంకాయ పచ్చడి రెడీ.
చిట్కాలు:
- వంకాయలు లేతవి అయితే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది. అలాగే పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా పెంచుకోవడం, తగ్గించుకోవడం చేయండి.
- టమాటా, వంకాయ ముక్కలు విడివిడిగా వేయించడానికి టైమ్ లేదనుకుంటే ముందుగా వంకాయ ముక్కలను వేయించి, అందులో టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకుంటే సరి.
సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!
పల్లీలు కాదు "వాల్నట్స్తో చట్నీ" చేసుకోండి - కిర్రాక్ ఉంటుంది!