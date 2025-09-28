ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "వంకాయ పచ్చడి" - టమాటాలు వేసి చేస్తే అద్దిరిపోతుంది!

- వంకాయలతో కూరలు కాకుండా - ఇలా పచ్చడి ట్రై చేయండి, అద్దిరిపోతుంది!

Spicy Vankaya Pachadi
Spicy Vankaya Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Spicy Vankaya Pachadi: తాజాగా, నిగనిగలాడే వంకాయలను చూస్తే ఎప్పుడెప్పుడు కూర చేసుకుని తిందామా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దీని రుచి అంత బాగుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్​ వంకాయలతో మసాలా, కర్రీ వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ కూరలు కాకుండా అందరికీ నచ్చేలా పచ్చడి చేయండి. అది కూడా టమాటాలు వేసి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి వేసుకుని తింటే రుచిని జన్మలో మర్చిపోలేరు. తయారు చేయడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా వంకాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • వంకాయలు - అర కిలో
  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
Vankaya Pachadi
వంకాయలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
Vankaya Pachadi
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే వంకాయల్లో పుచ్చులు ఉంటే తీసేసి రౌండ్​ లేదా పొడుగ్గా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి. అనంతరం టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
Vankaya Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా కుక్​ అయిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • అదే పాన్​లో మరో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి కట్​ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • వంకాయ ముక్కలు కూడా నూనెలో మగ్గిన తర్వాత కొత్తిమీర, పసుపు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • మిక్సీజార్​లో ముందుగా ఉడికించిన టమాటా మిశ్రమం వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేయాలి.
Vankaya Pachadi
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అనంతరం ఫ్రై చేసిన వంకాయ ముక్కలు వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చూసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • చివరగా గ్రైండ్​ చేసిన టమాటా వంకాయ మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వంకాయ పచ్చడి రెడీ.
Popu
పోపు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • వంకాయలు లేతవి అయితే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది. అలాగే పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా పెంచుకోవడం, తగ్గించుకోవడం చేయండి.
  • టమాటా, వంకాయ ముక్కలు విడివిడిగా వేయించడానికి టైమ్​ లేదనుకుంటే ముందుగా వంకాయ ముక్కలను వేయించి, అందులో టమాటా ముక్కలు యాడ్​ చేసి ఫ్రై చేసుకుంటే సరి.
Vankaya Pachadi
వంకాయ పచ్చడి (ETV Bharat)

