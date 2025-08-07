Spicy Vamaku Rasam: ఆకుపచ్చ రంగులో దళసరిగా, చూడచక్కగా ఉండే ఆకు "వామాకు". చాలా మంది దీనిని తమ పెరట్లో, బాల్కనీల్లో కుండీల్లో పెంచుతుంటారు. ఈ ఆకులనే 'మదర్ ఆఫ్ హెర్బ్స్ అనీ, ఇండియన్ థైమ్' అని కూడా అంటుంటారు. ఈ ఆకుల వల్ల ఆరోగ్యానికి లభించే ప్రయోజనాలు ఎన్నో. ఇక చాలా మంది వామాకులతో బజ్జీలు, పకోడీలు, పెరుగు పచ్చడి వంటి రకరకాల వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాదు వామాకుతో ఘుమఘుమలాడే రసం కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా, ఘాటుగా ఉండే రసాన్ని అన్నంలో పోసుకుని తింటే కలిగే మజానే వేరు. మరి ఈ సూపర్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
రసం పొడి కోసం:
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- మిరియాలు - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
రసం కోసం:
- చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజ్
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - చిటికెడు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- వామాకులు - 20
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- బెల్లం- చిటికెడు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి కొన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- చింతపండు నానెలోపు రసం పొడి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి ధనియాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర వేసి ఓసారి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- చింతపండు నానిన తర్వాత గుజ్జు తీసి అందులో సుమారు 3 కప్పుల వరకు వాటర్ పోసి పక్కన పెట్టాలి. ఇక వామాకులను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న రసం పొడి, కరివేపాకు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- రసం పొడి వేగిన తర్వాత వాముకు తరుగు వేసి మగ్గించుకోవాలి. వామాకు కాస్త మెత్తబడిన తర్వాత పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి.
- అనంతరం చింతపండు నీళ్లు, బెల్లం తురుము వేసి కలిపి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి.
- రసం మరిగిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ వామాకు రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- చింతపండు పులుపుకు తగినట్లుగా వాటర్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- వామాకులు మరీ ముదిరినవి కాకుండా కాస్త లేతగా ఉన్నవి తీసుకుంటే ఆకుల్లో ఉండే రసం వేయించుకునే కొద్దీ చారులోకి దిగుతుంది. అప్పుడు వామాకు రసం టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
- ఇందులో ప్రత్యేకించి కారం వేయాల్సిన పనిలేదు. కేవలం ధనియాలు, మిరియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బల ఘాటు సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు ఘాటు మరింత కావాలనుకుంటే వాటినే కొంచెం ఎక్కువ పరిమాణంలో తీసుకుంటే సరి.
