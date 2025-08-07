Essay Contest 2025

ఘుమఘుమలాడే "వామాకు రసం" - ఘాటైన రుచితో మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది! - VAMAKU RASAM

వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే వామాకు రసం - ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనుకునేంత బాగుంటుంది!

Spicy Vamaku Rasam
Spicy Vamaku Rasam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 10:09 AM IST

3 Min Read

Spicy Vamaku Rasam: ఆకుపచ్చ రంగులో దళసరిగా, చూడచక్కగా ఉండే ఆకు "వామాకు". చాలా మంది దీనిని తమ పెరట్లో, బాల్కనీల్లో కుండీల్లో పెంచుతుంటారు. ఈ ఆకులనే 'మదర్‌ ఆఫ్‌ హెర్బ్స్‌ అనీ, ఇండియన్‌ థైమ్‌' అని కూడా అంటుంటారు. ఈ ఆకుల వల్ల ఆరోగ్యానికి లభించే ప్రయోజనాలు ఎన్నో. ఇక చాలా మంది వామాకులతో బజ్జీలు, పకోడీలు, పెరుగు పచ్చడి వంటి రకరకాల వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాదు వామాకుతో ఘుమఘుమలాడే రసం కూడా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా, ఘాటుగా ఉండే రసాన్ని అన్నంలో పోసుకుని తింటే కలిగే మజానే వేరు. మరి ఈ సూపర్​ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

రసం పొడి కోసం:

  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - అర టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
Vamaku
వామాకు (Getty Images)

రసం కోసం:

  • చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజ్​
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • వామాకులు - 20
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • బెల్లం- చిటికెడు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Tamarind
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి కొన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • చింతపండు నానెలోపు రసం పొడి ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి ధనియాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర వేసి ఓసారి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • చింతపండు నానిన తర్వాత గుజ్జు తీసి అందులో సుమారు 3 కప్పుల వరకు వాటర్​ పోసి పక్కన పెట్టాలి. ఇక వామాకులను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి.
Spices
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇవి వేగిన తర్వాత ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న రసం పొడి, కరివేపాకు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • రసం పొడి వేగిన తర్వాత వాముకు తరుగు వేసి మగ్గించుకోవాలి. వామాకు కాస్త మెత్తబడిన తర్వాత పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి.
  • అనంతరం చింతపండు నీళ్లు, బెల్లం తురుము వేసి కలిపి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి.
  • రసం మరిగిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ వామాకు రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Vamaku Rasam
వామాకు రసం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • చింతపండు పులుపుకు తగినట్లుగా వాటర్​ అడ్జస్ట్​ చేసుకోవాలి.
  • వామాకులు మరీ ముదిరినవి కాకుండా కాస్త లేతగా ఉన్నవి తీసుకుంటే ఆకుల్లో ఉండే రసం​ వేయించుకునే కొద్దీ చారులోకి దిగుతుంది. అప్పుడు వామాకు రసం టేస్ట్​ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
  • ఇందులో ప్రత్యేకించి కారం వేయాల్సిన పనిలేదు. కేవలం ధనియాలు, మిరియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బల ఘాటు సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు ఘాటు మరింత కావాలనుకుంటే వాటినే కొంచెం ఎక్కువ పరిమాణంలో తీసుకుంటే సరి.

