కరకరలాడే "కారం గవ్వలు" - ఇలా చేస్తే క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి!
దసరా సెలవుల్లో రుచికరమైన కారం గవ్వలు - ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 2:47 PM IST
Spicy Shells Making in Telugu : దసరా సెలవులు కావడంతో పిల్లలందరూ ఇంట్లోనే ఉంటారు. వారు రోజూ సాయంత్రం పూట తినడానికి ఏదైనా కావాలని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ వారి కోసం కొత్త స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే కారం గవ్వలు. ఈ పద్ధతిలో వీటిని చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక ఇవి ఒక్కసారి చేసి డబ్బాలో వేసి ఉంచితే రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరీ ఇప్పుడు క్రిస్పీ, క్రంచీ కారం గవ్వలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- మైదాపిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వాము - ఒక టీ స్పూన్
- కారం - ఒక టీ స్పూన్
- నూనె - పావు కప్పు
- ధనియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు గోధుమపిండి, ఒక కప్పు మైదాపిండి వేసుకోవాలి. (లేదంటే మొత్తం మైదాపిండితో చేసుకోవచ్చు). ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ వాము, ముప్పావు టీ స్పూన్ కారం, పావు కప్పు నూనె వేసి బాగా కలపాలి.
- పిండిని బాగా కలిపిన తర్వాత కొంచెంకొంచెం నీళ్లు పోస్తూ చపాతీ ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండిపై మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరో రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గవ్వల చెక్కకు ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండి బాల్స్ను గవ్వల షేప్ వచ్చే విధంగా చేతితో ఓత్తుకోవాలి. లేదంటే ఫోర్క్ మీద పిండి పెట్టి చేసుకోవచ్చు.
- లేదంటే కొత్త దువ్వెనతోనూ గవ్వల షేప్ వచ్చేలా చేసుకోవచ్చు.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గవ్వలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని అటూఇటూ తిప్పుతూ టర్న్ చేయాలి. ఇవి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఉంచి తర్వాత గవ్వలను ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న గవ్వల్లో పావు టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. చివరగా నూనెలో వేయించిన కరివేపాకు యాడ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ క్రిస్పీక్రిస్పీ గవ్వలు సిద్ధమైనట్లే!
- ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు.
- ఇవి చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో ఉంచినట్లయితే రెండు వారాల వరకు నిల్వ ఉంటాయి.
