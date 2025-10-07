కరకరలాడే "కారం గులాబీలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
టేస్టీగా, క్రిస్పీ కారం గులాబీలు - ఇలా ఇంట్లో సింపుల్గా చేసేయండి!
Spicy Rose Cookies Recipe in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్, హాట్ ఉంటాయి. హాట్ విషయానికి వస్తే జంతికలు, చెక్కలు, కారప్పూస లాంటివి చేస్తారు. ఇవి ఎప్పుడు తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఈరోజు ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే కారం గులాబీలు. వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇవి చేసి పెట్టారంటే వారు మరోకటి కావాలంటారు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా టేస్టీ, క్రిస్పీ కారం గులాబీల తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- శనగపిండి - అర కప్పు
- మైదాపిండి - అర కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- నువ్వులు - 2 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి, అర కప్పు శనగపిండి, అర కప్పు మైదాపిండి వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేయాలి. అదేవిధంగా మూడు చిటికెడ్ల వంటసోడా, రెండు టీ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు పిండిలో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి. పిండి పల్చగా, చిక్కగా కాకుండా మిక్స్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత గులాబీపూల గుత్తిలో ముంచిన పిండిని ఇందులో వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి గులాబీలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు అటూఇటూ టర్న్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి.
- గులాబీలు వేగిన తర్వాత ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకలాడే కారం గులాబీలు తయారైనట్లే!
- అనంతరం వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి నిల్వ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ ఫుడ్గా మారడం ఖాయం.
- మీకు మరిన్ని కారం గులాబీలు కావాలంటే ఇప్పుడు చెప్పిన పద్ధతిలో పదార్థాలను పెంచి చేసుకుంటే చాలు.
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి టై చేసి చూడండి.
