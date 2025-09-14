ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "పల్లీ కారం పొడి" - పర్ఫెక్ట్​ రుచితో వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే - 3 నెలలు నిల్వ!

-పల్లీ కారం ఎప్పుడూ ఒకే పద్ధతిలో కాకుండా - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి, అద్దిరిపోతుంది!

Spicy Palli Karam Podi Recipe
Spicy Palli Karam Podi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 9:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Spicy Palli Karam Podi Recipe: వేడివేడి అన్నంలోకి కొంచెం కారం పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటే కలిగే ఫీలింగ్​ మాటల్లో వర్ణించలేనిది. అందుకే చాలా మంది తెలుగు వారు వెల్లుల్లి కారం, నువ్వుల కారం పొడి, పల్లీ కారం అంటూ రకరకాల పొడులు ప్రిపేర్​ చేసుకుంటుంటారు. నోటికి ఏమీ తినబుద్ధికానప్పుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇవి బెస్ట్​ ఆప్షన్​. అయితే మెజార్టీ పీపుల్​ ఈజీగా ఉంటుందని పల్లీ పొడి చేస్తుంటారు. కానీ అదేమో పర్ఫెక్ట్​గా కుదరదు. కొన్నిసార్లు కారం ఎక్కువ కావడం, మరికొన్ని సార్లు చప్పగా ఉండటం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అలాంటప్పుడు ఓసారి మేము చెప్పే పద్ధతిలో పల్లీ కారం పొడి చేస్తే పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది. టేస్ట్​ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇక ఈ పొడిని పక్కా కొలతలతో ఒక్కసారి చేసుకుని ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేస్తే సుమారు 3 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.

Peanuts
పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పల్లీలు - 2 కప్పులు
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - 1 కప్పు
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్​
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • కారం - అర కప్పు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - అర కప్పు
Chintapandu
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా కరివేపాకు ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి తడిపోయేంతవరకు కాటన్​ క్లాత్​ మీద ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పల్లీలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్​ చేసి కలుపుతూ దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • పల్లీలు మంచిగా వేయించుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసి పక్కన పెట్టాలి. అదే పాన్​లోకి నూనె వేసి కడిగి ఆరబెట్టుకున్న కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా అయ్యేంతవరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Curry Leaves
కరివేపాకు (Getty Images)
  • కరివేపాకు వేగిన తర్వాత ఫ్రై చేసిన పల్లీలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి చింతపండు రెమ్మలను విడివిడిగా వేసుకుని మరో మూడు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
  • పదార్థాలన్నీ మగ్గిన తర్వాత చివరగా జీలకర్ర వేసి లో ఫ్లేమ్​లో మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
Karam
కారం (Getty Images)
  • జీరా వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. చివరగా అందులోకి కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు వెల్లుల్లి రెబ్బలను సెపరేట్​ చేసుకుని వాటి పొట్టును లైట్​గా తీసి పెట్టుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారని పల్లీ మిశ్రమాన్ని వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Garlic
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పొడిని వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి. పొడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే పల్లీ కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Palli Karam Podi
పల్లీ కారం పొడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పల్లీలను వేయించుకోవడంలోనే కారం పొడి రుచి ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని మరీ మాడిపోయే వరకు కాకుండా పట్టుకుంటే పైపొట్టు వచ్చేవరకు వేయించుకుంటే సరి.
  • రెండు కప్పుల పల్లీలకు అర కప్పు కారం సరిపోతుంది. అది కూడా మీరు ఏ కప్పుతో పల్లీలు తీసుకుంటే, ఆ కప్పుతోనే కారం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు కారం పొడి ఘాటుగా కావాలనుకుంటే మరికొంచెం యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • కారం బదులు ఎండుమిర్చిని కూడా వేసుకోవచ్చు. వీటిని నూనెలో దోరగా వేయించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • గ్రైండ్​ చేసేటప్పుడు పల్లీల మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారాలి. వేడిమీద గ్రైండ్​ చేస్తే పల్లీ కారం పొడిపొడిగా కాకుండా ముద్దగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.

మరమరాలతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ఇడ్లీ, దోశ పిండితో పనిలేదు!

సండే స్పెషల్​ "బగారా రైస్​ విత్​ చికెన్​ కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

For All Latest Updates

TAGGED:

PALLI KARAM RECIPESPICY PALLI KARAM RECIPESPICY PALLI KARAM PODIపల్లీ కారం పొడి ఎలా చేయాలిSPICY PALLI KARAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.