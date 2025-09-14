నోరూరించే "పల్లీ కారం పొడి" - పర్ఫెక్ట్ రుచితో వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే - 3 నెలలు నిల్వ!
-పల్లీ కారం ఎప్పుడూ ఒకే పద్ధతిలో కాకుండా - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి, అద్దిరిపోతుంది!
Published : September 14, 2025 at 9:58 AM IST
Spicy Palli Karam Podi Recipe: వేడివేడి అన్నంలోకి కొంచెం కారం పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటే కలిగే ఫీలింగ్ మాటల్లో వర్ణించలేనిది. అందుకే చాలా మంది తెలుగు వారు వెల్లుల్లి కారం, నువ్వుల కారం పొడి, పల్లీ కారం అంటూ రకరకాల పొడులు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. నోటికి ఏమీ తినబుద్ధికానప్పుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. అయితే మెజార్టీ పీపుల్ ఈజీగా ఉంటుందని పల్లీ పొడి చేస్తుంటారు. కానీ అదేమో పర్ఫెక్ట్గా కుదరదు. కొన్నిసార్లు కారం ఎక్కువ కావడం, మరికొన్ని సార్లు చప్పగా ఉండటం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అలాంటప్పుడు ఓసారి మేము చెప్పే పద్ధతిలో పల్లీ కారం పొడి చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. టేస్ట్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇక ఈ పొడిని పక్కా కొలతలతో ఒక్కసారి చేసుకుని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేస్తే సుమారు 3 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పల్లీలు - 2 కప్పులు
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కరివేపాకు - 1 కప్పు
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్స్పూన్
- కారం - అర కప్పు
- ఉప్పు - సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - అర కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా కరివేపాకు ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి తడిపోయేంతవరకు కాటన్ క్లాత్ మీద ఆరబెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పల్లీలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి కలుపుతూ దోరగా వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు మంచిగా వేయించుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టాలి. అదే పాన్లోకి నూనె వేసి కడిగి ఆరబెట్టుకున్న కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా అయ్యేంతవరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- కరివేపాకు వేగిన తర్వాత ఫ్రై చేసిన పల్లీలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి చింతపండు రెమ్మలను విడివిడిగా వేసుకుని మరో మూడు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
- పదార్థాలన్నీ మగ్గిన తర్వాత చివరగా జీలకర్ర వేసి లో ఫ్లేమ్లో మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- జీరా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. చివరగా అందులోకి కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు వెల్లుల్లి రెబ్బలను సెపరేట్ చేసుకుని వాటి పొట్టును లైట్గా తీసి పెట్టుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లారని పల్లీ మిశ్రమాన్ని వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పొడిని వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి. పొడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే పల్లీ కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పల్లీలను వేయించుకోవడంలోనే కారం పొడి రుచి ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని మరీ మాడిపోయే వరకు కాకుండా పట్టుకుంటే పైపొట్టు వచ్చేవరకు వేయించుకుంటే సరి.
- రెండు కప్పుల పల్లీలకు అర కప్పు కారం సరిపోతుంది. అది కూడా మీరు ఏ కప్పుతో పల్లీలు తీసుకుంటే, ఆ కప్పుతోనే కారం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు కారం పొడి ఘాటుగా కావాలనుకుంటే మరికొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- కారం బదులు ఎండుమిర్చిని కూడా వేసుకోవచ్చు. వీటిని నూనెలో దోరగా వేయించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు పల్లీల మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారాలి. వేడిమీద గ్రైండ్ చేస్తే పల్లీ కారం పొడిపొడిగా కాకుండా ముద్దగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
మరమరాలతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ఇడ్లీ, దోశ పిండితో పనిలేదు!
సండే స్పెషల్ "బగారా రైస్ విత్ చికెన్ కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!