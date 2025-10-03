టిఫెన్స్లోకి నోరూరించే "ఇడ్లీ పొడి" - సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు - పల్లీ చట్నీ అవసరమే లేదు!
Published : October 3, 2025 at 4:33 PM IST
Spicy Idli Podi: ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా అంటూ రకరకాల టిఫెన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇక టిఫెన్స్ చేస్తే అందులోకి పల్లీ లేదా టమాటా లేదా కొబ్బరి చట్నీ చేయాల్సిందే. అయితే కొన్నికొన్నిసార్లు చట్నీలు ప్రిపేర్ చేయడానికి టైమ్ ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఈ పొడి మస్త్ ఉపయోగపడుతుంది. అదే ఇడ్లీ పొడి. ఈ పొడిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సుమారు 3 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఇది అన్ని టిఫెన్స్లోకి మరీ ముఖ్యంగా ఇడ్లీల్లోకి అయితే పర్ఫెక్ట్. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఇడ్లీ పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మినప్పప్పు - అర కప్పు
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- నువ్వులు - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- బ్యాడిగీ మిర్చి - 8
- ఎండుమిర్చి - 10
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- పుట్నాల పప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
తయారీ విధానం:
- కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి ఫ్యాన్ గాలికి తడి పోయేలా ఆరబెట్టుకోవాలి. కరివేపాకు పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి మినప్పప్పు వేసి కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- మినప్పప్పు వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- అనంతరం నువ్వులు కూడా వేసి చిటపటలాడే వరకు దోరగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత జీలకర్ర, మిరియాలు వేసి దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బ్యాడిగీ మిర్చి, ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మిర్చి వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. చివరగా కడిగి ఆరబెట్టుకున్న కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా మారే వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పదార్థాలు అన్నీ చల్లారేవరకు పక్కన ఉంచాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మినప్పప్పు, శనగపప్పు, నువ్వులు, జీలకర్ర మిశ్రమం, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకును మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి పుట్నాల పప్పు, ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి పప్పులను బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన ఈ పొడి వేడి తగ్గిన తర్వాత గాలి, తేమ లేని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఇడ్లీ పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పప్పులను తక్కువ మంట మీద దోరగా వేయించుకుంటేనే కారం పొడి రుచిగా ఉంటుంది. అలాగే పదార్థాలన్నీ ఒకే కప్పుతో తీసుకుంటే అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతాయి.
- కారం పొడిని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేసుకోవడానికి, పప్పులను పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాతనే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని చల్లారిన అనంతరం మాత్రమే డబ్బాలో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవాలి.
