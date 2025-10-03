ETV Bharat / offbeat

టిఫెన్స్​లోకి నోరూరించే "ఇడ్లీ పొడి" - సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు - పల్లీ చట్నీ అవసరమే లేదు!

- కమ్మటి కారం పొడి - ఇలా చేస్తే చట్నీ లేకపోయినా హాయిగా తినేస్తారు!

Spicy Idli Podi
Spicy Idli Podi (ETV Bharat)
Published : October 3, 2025 at 4:33 PM IST

Spicy Idli Podi: ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా అంటూ రకరకాల టిఫెన్స్​ ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. ఇక టిఫెన్స్​ చేస్తే అందులోకి పల్లీ లేదా టమాటా లేదా కొబ్బరి చట్నీ చేయాల్సిందే. అయితే కొన్నికొన్నిసార్లు చట్నీలు ప్రిపేర్​ చేయడానికి టైమ్​ ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఈ పొడి మస్త్​ ఉపయోగపడుతుంది. అదే ఇడ్లీ పొడి. ఈ పొడిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే సుమారు 3 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఇది అన్ని టిఫెన్స్​లోకి మరీ ముఖ్యంగా ఇడ్లీల్లోకి అయితే పర్ఫెక్ట్​. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఇడ్లీ పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Spicy Idli Podi
మినప్పప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మినప్పప్పు - అర కప్పు
  • శనగపప్పు - అర కప్పు
  • నువ్వులు - పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
  • బ్యాడిగీ మిర్చి - 8
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • పుట్నాల పప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
Spicy Idli Podi
శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి ఫ్యాన్​ గాలికి తడి పోయేలా ఆరబెట్టుకోవాలి. కరివేపాకు పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మినప్పప్పు వేసి కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • మినప్పప్పు వేగి లైట్​ గోల్డెన్ కలర్​ వచ్చిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
Spicy Idli Podi
నువ్వులు (Getty Images)
  • అనంతరం నువ్వులు కూడా వేసి చిటపటలాడే వరకు దోరగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత జీలకర్ర, మిరియాలు వేసి దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బ్యాడిగీ మిర్చి, ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Spicy Idli Podi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • మిర్చి వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. చివరగా కడిగి ఆరబెట్టుకున్న కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా మారే వరకు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పదార్థాలు అన్నీ చల్లారేవరకు పక్కన ఉంచాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత మినప్పప్పు, శనగపప్పు, నువ్వులు, జీలకర్ర మిశ్రమం, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకును మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి.
Spicy Idli Podi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆపై అందులోకి పుట్నాల పప్పు, ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి పప్పులను బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్​ చేసిన ఈ పొడి వేడి తగ్గిన తర్వాత గాలి, తేమ లేని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఇడ్లీ పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Spicy Idli Podi
ఇడ్లీ పొడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పప్పులను తక్కువ మంట మీద దోరగా వేయించుకుంటేనే కారం పొడి రుచిగా ఉంటుంది. అలాగే పదార్థాలన్నీ ఒకే కప్పుతో తీసుకుంటే అన్నీ పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతాయి.
  • కారం పొడిని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేసుకోవడానికి, పప్పులను పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాతనే గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అలాగే గ్రైండ్​ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని చల్లారిన అనంతరం మాత్రమే డబ్బాలో వేసుకుని స్టోర్​ చేసుకోవాలి.

