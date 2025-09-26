ETV Bharat / offbeat

పచ్చిమిర్చితో "గోంగూర పచ్చడి" - ఎన్నడూ తినని రుచితో అద్దిరిపోతుంది!

-అద్దిరిపోయే గోంగూర పచ్చడి - ఇలా ట్రై చేయండి, సూపర్​గా ఉంటుంది!

Gongura Pachimirchi Pachadi
Gongura Pachimirchi Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Spicy Gongura Pachimirchi Pachadi: గోంగూర పచ్చడి మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ రెసిపీ. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో కలుపుకుని తింటే ఆ కిక్కు వేరే లెవల్​. అందుకే చాలా మంది వీలున్నప్పుడల్లా గోంగూర పచ్చడి చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మంది ఈ పచ్చడి కోసం ఎండుమిర్చిని ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ పచ్చిమిర్చితో కూడా పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా సులువే. పిల్లలు కూడా మళ్లీ మళ్లీ అడిగి చేయించుకుంటుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా పచ్చిమిర్చి గోంగూర పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పచ్చిమిర్చి - 20
  • గోంగూర కట్టలు - 2 (పెద్దవి)
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - 1
Gongura Pachimirchi Pachadi
గోంగూర (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె- 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
Gongura Pachimirchi Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • కట్టల నుంచి గోంగూర ఆకులను తెంపి రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం వాటిని జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు పచ్చిమిర్చిని తుంపలుగా చేసుకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీరను కడిగి పక్కన ఉంచాలి. ఉల్లిపాయలను నాలుగు ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పచ్చిమిర్చి, కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర ఆకులు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొద్దిగా నూనె, 2 చెంచాల వాటర్​ పోసి కలిపి మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి, గోంగూర ఉడికి దగ్గరపడినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
Gongura Pachimirchi Pachadi
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • గోంగూర మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో ముందుగా ఉడికించిన పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి ఉడికించిన గోంగూర వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేయాలి. చివరగా కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Gongura Pachimirchi Pachadi
తాలింపు గింజలు (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు , శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా మారేంతవరకు వేయించి గ్రైండ్​ చేసిన గోంగూరను వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరమైన పచ్చిమిర్చి గోంగూర పచ్చడి రెడీ.
Gongura Pachimirchi Pachadi
గోంగూర పచ్చిమిర్చి పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారం, గోంగూర పులుపును బట్టి పెంచుకోవడం లేదా తగ్గించుకోవడం చేయాలి.
  • గోంగూరను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ దగ్గరికి వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. లేకపోతే అడుగంటే అవకాశం అంటున్నారు.

