పచ్చిమిర్చితో "గోంగూర పచ్చడి" - ఎన్నడూ తినని రుచితో అద్దిరిపోతుంది!
-అద్దిరిపోయే గోంగూర పచ్చడి - ఇలా ట్రై చేయండి, సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : September 26, 2025 at 12:57 PM IST
Spicy Gongura Pachimirchi Pachadi: గోంగూర పచ్చడి మెజార్టీ పీపుల్ ఫేవరెట్ రెసిపీ. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో కలుపుకుని తింటే ఆ కిక్కు వేరే లెవల్. అందుకే చాలా మంది వీలున్నప్పుడల్లా గోంగూర పచ్చడి చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మంది ఈ పచ్చడి కోసం ఎండుమిర్చిని ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ పచ్చిమిర్చితో కూడా పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా సులువే. పిల్లలు కూడా మళ్లీ మళ్లీ అడిగి చేయించుకుంటుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా పచ్చిమిర్చి గోంగూర పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పచ్చిమిర్చి - 20
- గోంగూర కట్టలు - 2 (పెద్దవి)
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
తాలింపు కోసం:
- నూనె- 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- కట్టల నుంచి గోంగూర ఆకులను తెంపి రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం వాటిని జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు పచ్చిమిర్చిని తుంపలుగా చేసుకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీరను కడిగి పక్కన ఉంచాలి. ఉల్లిపాయలను నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పచ్చిమిర్చి, కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర ఆకులు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొద్దిగా నూనె, 2 చెంచాల వాటర్ పోసి కలిపి మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి, గోంగూర ఉడికి దగ్గరపడినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- గోంగూర మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో ముందుగా ఉడికించిన పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి ఉడికించిన గోంగూర వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేయాలి. చివరగా కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు , శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా మారేంతవరకు వేయించి గ్రైండ్ చేసిన గోంగూరను వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరమైన పచ్చిమిర్చి గోంగూర పచ్చడి రెడీ.
చిట్కాలు:
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారం, గోంగూర పులుపును బట్టి పెంచుకోవడం లేదా తగ్గించుకోవడం చేయాలి.
- గోంగూరను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ దగ్గరికి వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. లేకపోతే అడుగంటే అవకాశం అంటున్నారు.
