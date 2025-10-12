ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ "మసాలా కార్న్​ చాట్"​ - నిమిషాల్లో రెడీ - పిల్లలకు ఇట్టే నచ్చేస్తుంది!

ఈవెనింగ్ టైమ్​కి సూపర్​ స్నాక్ రెసిపీ - టేస్టే భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Masala Corn Chaat
Masala Corn Chaat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Corn Chaat Making in Telugu : సాయంత్రం వేళ ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. ఇందులో పునుగులు, మిర్చీలు, గారెలు లాంటివి వంటాయి. అలా కాకుండా ఈసారి మొక్కజొన్న గింజలతో ఇలా చాట్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. దీనిని సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఆయిల్​ కూడా ఆవసరం లేదు. నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే ఈ స్నాక్​ చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా కమ్మని మసాలా కార్న్​ చాట్​ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "కాలా జామూన్​" - ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోతుంది!

Masala Corn Chaat
మొక్కజొన్న గింజలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మొక్కజొన్న గింజలు​ - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బటర్​ - అర టీ స్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - అర టీ స్పూన్​
  • చాట్​ మసాలా - పావు టీ స్పూన్​
  • క్యారెట్​ - 2
  • కీరాదోస - చిన్న ముక్క
  • క్యాప్సికం ముక్కలు - పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమోటా - 1
  • అల్లం - కొంచెం
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Masala Corn Chaat
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు రెండు కప్పుల మొక్కజొన్న గింజలు, రుచిసరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఉడికించాలి.
  • మొక్కజొన్న గింజలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి నీటిని వడకట్టాలి. ఆ తర్వాత కార్న్​ను ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
Masala Corn Chaat
కారం (Getty Images)
  • మరోవైపు ఇంకో గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, కీరాదోసకాయ, టమోటా ముక్కలు వేయాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి,క్యారెట్, అల్లం ముక్కలు వేసి కలపాలి. అనంతరం పావు కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఇందులోకి అర టీ స్పూన్ బటర్​, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, కారం వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ చాట్​ మసాలా వేసి బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం ఈ మిశ్రమంలో ఉడికించిన పెట్టుకున్న మొక్కజొన్న గింజలు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Masala Corn Chaat
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీగా ఉండే మసాలా కార్న్​ చాట్​ మీ ముందుటుంది!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ స్నాక్​గా మారడం ఖాయం!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి!

రుచికరమైన "బియ్యప్పిండి పూరీలు" - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!

ఊరబెట్టే పనిలేకుండా కమ్మని "నిమ్మకాయ పచ్చడి" - ఇన్​స్టంట్​గా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

For All Latest Updates

TAGGED:

CORN MASALA CHAAT MAKING IN TELUGUCORN CHAAT RECIPESPICY MASALA CORN CHAATకార్న్ చాట్ తయారీ విధానంMASALA CORN CHAAT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.