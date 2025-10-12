టేస్టీ "మసాలా కార్న్ చాట్" - నిమిషాల్లో రెడీ - పిల్లలకు ఇట్టే నచ్చేస్తుంది!
ఈవెనింగ్ టైమ్కి సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ - టేస్టే భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Corn Chaat Making in Telugu : సాయంత్రం వేళ ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. ఇందులో పునుగులు, మిర్చీలు, గారెలు లాంటివి వంటాయి. అలా కాకుండా ఈసారి మొక్కజొన్న గింజలతో ఇలా చాట్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. దీనిని సింపుల్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఆయిల్ కూడా ఆవసరం లేదు. నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే ఈ స్నాక్ చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మని మసాలా కార్న్ చాట్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మొక్కజొన్న గింజలు - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బటర్ - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- చాట్ మసాలా - పావు టీ స్పూన్
- క్యారెట్ - 2
- కీరాదోస - చిన్న ముక్క
- క్యాప్సికం ముక్కలు - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమోటా - 1
- అల్లం - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు రెండు కప్పుల మొక్కజొన్న గింజలు, రుచిసరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించాలి.
- మొక్కజొన్న గింజలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి నీటిని వడకట్టాలి. ఆ తర్వాత కార్న్ను ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు ఇంకో గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, కీరాదోసకాయ, టమోటా ముక్కలు వేయాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి,క్యారెట్, అల్లం ముక్కలు వేసి కలపాలి. అనంతరం పావు కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై ఇందులోకి అర టీ స్పూన్ బటర్, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, కారం వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమంలో ఉడికించిన పెట్టుకున్న మొక్కజొన్న గింజలు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీగా ఉండే మసాలా కార్న్ చాట్ మీ ముందుటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారడం ఖాయం!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి!
