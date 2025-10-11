"దేశాలు దాటొస్తాం - ఫ్యామిలీతో తిరిగెళ్తాం" - నల్లమలకు విదేశీ అతిథులు
నల్లమలకు విదేశీ విహంగాల సందండి - అడవికి మరింత వన్నె తెస్తున్న పక్షులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 5:30 PM IST
World Migratory Bird Day 2025 : పక్షులు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో చోటుకు వలస వెళ్తాయి. ఎన్నో జాతుల విహంగాలు వలస వెళ్లడం వాటి జీవితంలో ముఖ్యమైన ఘట్టం. విశ్వవ్యాప్తంగా సుమారు 11,000ల పక్షి జాతులు ఉన్నట్లు అంచనా. శీతోష్ణస్థితిలో ఏర్పడిన అననుకూల పరిస్థితుల వల్ల, ఆహారం కోసం, గుడ్లను పెట్టి పొదిగి సంతానాభివృద్ధికి, రోగాల నుంచి రక్షించుకోవడానికి ఇవి వలస వెళ్తాయి. తమ పూర్వ ఆవాసాల్లో వాతావరణం అనుకూలంగా మారిన తర్వాత మళ్లీ వెనుదిరుగుతాయి.
వలస పక్షులు కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తాయి. ఇవి సముద్రమట్టానికి 150 మీటర్ల నుంచి 600 మీటర్ల ఎత్తులో వీటి ప్రయాణం సాగుతుంది. కొన్ని మధ్యమార్గంలో ఆహారం, విశ్రాంతి కోసం కొంతకాలం ఆగుతాయి. ఇందులో భాగంగానే ప్రతీ ఏటా సెప్టెంబర్ రాగానే నల్లమల్లకు విదేశీ విహంగాల తాకిడి ఉంటుంది. వీటి రాకతో ఆ ప్రాంతమంతా మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతోంది. ఓవైపు దట్టమైన అడవులు మరోవైపు ఎత్తైన కొండలు, జాలువారే జలపాతాలు కనువిందు చేస్తుంటే వీటి రాక అడవికి మరింత వన్నె తెచ్చేలా కనిపిస్తుంది.
వేల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం, తమ సంతతి పెంపు కోసం ఆరాటం, ప్రకృతితో మమేకమై జీవనాన్ని కలిగించే ప్రవర్తన ఇలా ఎన్నో వైవిధ్యమైన అంశాల కలబోతే ఈ వలస పక్షుల కథ. ఇవి మార్చి, ఏప్రిల్లో పిల్లలతో సహా తిరిగి వెళ్లిపోతాయి. వీటిలో కొన్నింటిని శ్రీశైల బయో డైవర్సిటీ విశ్రాంత ఉద్యోగి మొహమ్మద్ హయత్ తన కెమెరాలో బంధించారు. నేడు ప్రపంచ వలస పక్షుల దినోత్సవం సందర్భంగా వీటి గురించి తెలుసుకుందామా?
నీలి ఈగ పిట్ట : నీలి ఈగ పిట్ట హిమాలయాల నుంచి వచ్చింది.
బండ నల్లంచి పక్షి : బండ నల్లంచి పక్షి ఉక్రెయిన్,యూరప్, ఉత్తర ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చింది. ఇది చిన్నచిన్న కీటకాలను తిని జీవిస్తుంది.
బైతు ఉల్లంకి : ఉత్తర ఆసియా యూరప్, ఉత్తర ఆసియా నుంచి వచ్చిన బైతు ఉల్లంకి ఇది. నీటిలోని పురుగులు, చేపలు, నత్తలే దీని ఆహారం.
వర్ణడేగ : యూరప్ నుంచి వచ్చిన వర్ణడేగ ఇది. ఇతర పక్షులను తింటూ వేసవి ప్రారంభం కాగానే తిరిగి వెళ్తుంది.
పక్షిజాతుల మనుగడకు ప్రమాదం : అయితే పలు కారణాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా పక్షిజాతుల మనుగడకు ప్రమాదం వాటిల్లుతోంది. ఎన్నో విహంగాలు క్రమంగా అంతరిస్తున్నాయి. అడవుల క్షీణత, చిత్తడి నేలలు దెబ్బతినడం, వాతావరణ మార్పులు, తదితర కారణాల వల్ల వలస పక్షులు తమ ఆవాసాలను కోల్పోతున్నాయి. ఆ ప్రభావం వాటి సంతానోత్పత్తిపై పడుతోంది. స్థానికంగా లేని నూతన మొక్కలను పెంచడం, వ్యవసాయ విస్తరణ, పట్టణాభివృద్ధి, ప్రపంచీకరణ తదితరాలు పక్షులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఇటీవలి కాలంలో ఇబ్బడిముబ్బడిగా పుట్టుకొస్తున్న సెల్ఫోన్ టవర్ల వల్లా పక్షుల్లో పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గినట్లు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. సెల్ టవర్ల వల్ల కొన్నిచోట్ల ఎన్నో జాతుల స్థానిక విహంగాలు అంతరించిపోయాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాలు వలస పక్షుల సంరక్షణకు సరైన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని గతంలోనే ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. కేవలం తొమ్మిది శాతం వలస పక్షులు మాత్రమే తమ ప్రయాణ మార్గంలో సరైన సంరక్షణకు నోచుకొంటున్నాయి. ఇప్పటికైనా వీటి సంరక్షణకు ప్రపంచ దేశాలు కృషి చేయాలి. తమ భూభాగంపై వలస పక్షులకు ఎలాంటి ఇక్కట్లూ తలెత్తకుండా సరైన జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది.
