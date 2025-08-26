ETV Bharat / offbeat

కమ్మటి "నిమ్మకాయ పులిహోర" - కొత్తగా చేస్తే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు! - HOW TO MAKE LEMON RICE AT HOME

అందరికీ ఫేవరెట్​గా "నిమ్మకాయ పులిహోర" - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే, ఎప్పుడూ ఇలాగే చేస్తారు!

Easy Lemon Rice At Home
Easy Lemon Rice At Home (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read

How To Make Easy Lemon Rice At Home: ఇంట్లో ఏమైనా పూజలు, శుభకార్యాలు లేదా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో పులిహోరలను చేస్తుంటారు మహిళలు. అంతేకాకుండా క్షణాల్లో వెంటనే పిల్లలకు లంచ్ బాక్స్​ పెట్టడానికి కూడా పులిహోర మొదటి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకూ ప్రసాదం తరహా పులిహోర, మామిడి పులిహోర తిని ఉంటాం. ఇప్పుడు నిమ్మకాయ పులిహోరను ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం.

Easy Lemon Rice At Home
Easy Lemon Rice At Home (gettyimages)

నిమ్మకాయ పులిహోరకి కావాల్సిన పదార్ధాలు:

  • రైస్ - అర కేజీ
  • మూడు - 8 నిమ్మకాయలు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • 5 టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • టీస్పూన్ - ఆవాలు
  • 2 టీస్పూన్లు - పచ్చిశనగపప్పు
  • 2 టీస్పూన్లు - మినప్పప్పు
  • గుండు మిర్చి - 5
  • జీడిపప్పు - 10
  • టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • చల్ల మిరపకాయలు - 5
  • టీస్పూన్ - ఇంగువ
  • కరివేపాకు - 3
  • అర టీస్పూన్ - పసుపు
  • టేబుల్​స్పూన్ - సన్నని అల్లం తురుము
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు -కొద్దిగా
Easy Lemon Rice At Home
Easy Lemon Rice At Home (gettyimages)

పులిహోర తయారీ విధానం:

  • ముందుగా నిమ్మకాయలను శుభ్రంగా కడిగి వాటిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తరువాత గింజలు లేకుండా ఒక గిన్నెలో రసం తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. కుక్కర్​లో ఉన్న రైస్​లో కాస్త ఉప్పు వేసి పొడిపొడిగా వండుకోవాలి. పులిహోర చేయడం కోసం స్టవ్ వెలిగించి కడాయిని స్టవ్​పై పెట్టుకోవాలి. ఇందు​లో 5 టేబుల్​స్పూన్లు నూనె వేసుకుని వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి తాలింపును ఎర్రగా వేపుకోవాలి.
Easy Lemon Rice At Home
Easy Lemon Rice At Home (gettyimages)
  • మిర్చి, జీడిపప్పు, జీలకర్ర, మిరపకాయలను వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఇంగువ, కరివేపాకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తరువాత పసుపు, సన్నని అల్లం తురుము వేసి మిక్సీ జార్​లో పట్టండి. ఇందులో పావు కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి హై ఫ్లేమ్ మీద మరిగించుకోవాలి. మరుగుతున్న నీటిలో నిమ్మరసం వేసి చక్కగా కలుపుకోండి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకోండి. ముందుగా ఉప్పు వేసి పొడిపొడిగా వండుకున్న అన్నాన్ని అందులో వేసుకోవాలి.
Easy Lemon Rice At Home
Easy Lemon Rice At Home (gettyimages)
  • చివరిగా నిమ్మకాయ పులిహోరలో సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని చక్కగా కలుపుకోండి. పులిహోర రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని అవసరమైతే ఉప్పు అదనంగా కలుపుకోవాలి. దీనివల్ల పులిహోరలో ఫ్లేవర్స్ అన్నీ బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. అంతే! మీరు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న నిమ్మకాయ పులిహోర రెడీ! మీరు కూడా ఆకర్షణీయమైన నిమ్మకాయ పులిహోరను మీ ఇంటి దగ్గర ఓ సారి ప్రయత్నించి చూడండి.


