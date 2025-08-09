Soya Kheema Pulao: పులావ్ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. దీనికి సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. స్పైసీ స్పైసీగా ఉండే ఈ పులావ్ను కమ్మని రైతాతో కలిపి తింటుంటే వచ్చే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక పులావ్లో చికెన్, మటన్, ప్రాన్స్ ఇలా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. ఇక మీల్మేకర్లతో కూడా పులావ్ చేసుకుంటుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా వెజ్ కీమా పులావ్ తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి అద్దిరిపోతుంది. ఇప్పుడు శ్రావణమాసంలో నాన్వెజ్ తినని వారికి పర్ఫెక్ట్. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా వెరీ ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ వెజ్ కీమా పులావ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సోయా గ్రాన్యుల్స్- అర కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 3
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- టమాట - 1
- ఉప్పు - సరిపడా
- కారం - తగినంత
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- బాస్మతీ బియ్యం - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- మరో గిన్నెలోకి రెండు కప్పుల వేడి నీరు తీసుకుని సోయా గ్రాన్యుల్స్ వేసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి. ఈలోపు పులావ్కు అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటాను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పుదీనా, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పక్కనుంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి. అల్లం మగ్గిన తర్వాత టమాట ముక్కలు వేసి మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత నానబెట్టిన సోయా గ్రాన్యుల్స్ను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా, పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి 5 నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఒకటి ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యం వేసి ఓసారి కలిపి మూత పెట్టి సిమ్లోనే ఉడికించుకోవాలి.
- పులావ్ ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత తీసి పైన కొద్దిగా నెయ్యి, మరికొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత వేడివేడిగా ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుని రైతాతో తింటే సరి, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే సోయా కీమా పులావ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సోయా గ్రాన్యుల్స్ అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్, కిరాణా షాపుల్లో లభిస్తాయి. ఒకవేళ మీ దగ్గర లేకపోతే మీల్మేకర్లను మిక్సీజార్లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసినా సరిపోతుంది.
- ఈ పులావ్ కోసం నార్మల్ రైస్ అయినా ఉపయోగించవచ్చు. ఒకవేళ నార్మల్ రైస్ వాడితో ఒక కప్పు బియ్యానికి రెండు కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి. అదే బాస్మతీ అయితే ఒక కప్పుకి ఒకటీ ముప్పావు కప్పు పోసుకోవాలి. అంటే పావు కప్పు తగ్గించి తీసుకోవాలి.
