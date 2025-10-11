"సండే సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ" - స్పైసీ, క్రంచీ "సోయా పకోడీలు"
పకోడీలు కొత్తగా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారడం ఖాయం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 12:07 PM IST
Soya Chunks Pakoda in Telugu : పకోడీ చాలా మందికి ఫేవరెట్ స్నాక్. సాయంత్రం వేళ వీటిని తింటూ వేడివేడిగా ఓ కప్పు టీ తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అయితే పకోడీ అనగానే చాలా మందికి పాలకూర, ఉల్లిపాయ వంటి వాటితో చేసినవి మాత్రమే తెలుసు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా సోయా కాంబినేషన్తో ఇవి ట్రై చేసి చేశారంటే కరకరలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా వస్తాయి. పిల్లలు, పెద్దలయితే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంట్లోనే వీటిని సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మగా ఉండే సోయా పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సోయా గ్రాన్యూల్స్ (మీల్మేకర్ గ్రాన్యూల్స్) - 2 కప్పులు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- పుదీనా - 2 కట్టలు
- కొత్తిమీర - 2 కట్టలు
- అల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- శనగపిండి - 2 కప్పులు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల సోయా గ్రాన్యూల్స్ తీసుకోవాలి. ఇందులో సరిపడా వేడినీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర, అల్లం, వెల్లుల్లిని సన్నగా తరిగి పక్కనుంచాలి.
- 30 నిమిషాల తర్వాత నానిబెట్టిన సోయాలోంచి నీటిని గట్టిగా పిండి మరో గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఉల్లిపాయ, పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేయాలి.
- అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి తురుము వేయాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం దీనిలో రెండు కప్పుల శనగపిండి వేసి బాగా మిక్స్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేయాలి. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత పిండిని పకోడీ టైపులో చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి
- మూడు నిమిషాల తర్వాత పకోడీలను అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే క్రిస్పీ, స్పైసీ సోయా పకోడీలు సిద్ధమైనట్లే!
- ఈ సోయా పకోడీలను మింట్ చట్నీ లేదా టమోటా సాస్లో వేసి తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది!
