రుచికరమైన "సొరకాయ పప్పుచారు" - వేడివేడి అన్నంతో తింటే రుచిని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు! - SORAKAYA PAPPUCHARU MAKING

Sorakaya Pappucharu in Telugu
Sorakaya Pappucharu in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 12:45 AM IST

Sorakaya Pappucharu in Telugu : సొరకాయతో ఎప్పుడూ ఒకేలా కర్రీ చేస్తే తినాలనిపించదు. అయితే, ఓసారి ఇలా సొరకాయతో పప్పుచారు ప్రిపేర్ చేయండి. ఈ సొరకాయ పప్పుచారు అన్నంలోకి పుల్లపుల్లగా ఎంతో బాగుంటుంది. రొటీన్​గా మనం అన్నంలోకి తయారు చేసుకొని సాంబార్​, రసం వంటి వాటి రుచికి ఈ పప్పుచారు ఏమాత్రం తీసిపోదు. మరి సింపుల్​గా ఈ సొరకాయ పప్పు చారు ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

onion
onion (getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు

  • అర కప్పు - కందిపప్పు (100 గ్రాములు )
  • సగం సొరకాయ
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమోటా - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • రెండు స్పూన్లు - నూనె
  • పావు టీ స్పూన్ - మెంతులు
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • అర టీ స్పూన్ - పసుపు
  • వెల్లుల్లి - 8
  • కరివేపాకు - 2
  • పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
  • టీ స్పూన్ - ధనియాలపొడి
  • కొత్తీమీర తరుగు - కొద్దిగా
కందిపప్పు
కందిపప్పు (getty images)

తయారీ విధానం

  • ముందుగా కుక్కర్లోకి అర కప్పు కందిపప్పు తీసుకొని రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగండి. అనంతరం ఇందులో ఒక కప్పు వాటర్​, కొద్దిగా నూనె, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టండి.
  • కుక్కర్​ స్టవ్​పై పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు, మూడు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
  • పప్పు ఉడికేలోపు సొరకాయ పైన ఉండే పొట్టు తీసేసి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. సొరకాయ ముక్కలు సాంబార్​లోకి ములక్కాయలు ఎలా పెద్దగా కట్ చేస్తామో అలా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, టమోటా, పచ్చిమిర్చి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
tomato
tomato (getty images)
  • ఒక గిన్నెలోకి కొద్దిగా చింతపండు తీసుకొని నానబెట్టుకోవాలి. ఆపై చింతపండు రసం ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • కుక్కర్లో నార్మల్​గా ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి పప్పు గుత్తితో బాగా మెదుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ వెలిగించి కడాయి పెట్టి రెండు స్పూన్లు నూనె వేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, అర టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి వేసి వేయించండి.
  • వెల్లుల్లి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
Sorakaya
Sorakaya (getty images)
  • ఆనియన్స్​ రంగు మారిన తర్వాత ఇందులో కట్ చేసిన సొరకాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలపండి. ఇప్పుడు కడాయిపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
  • సొరకాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేయండి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, టీ స్పూన్ ధనియాలపొడి వేసి బాగా కలపండి. ఇందులో చింతపండు రసం పోసి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
  • తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న కందిపప్పు మిశ్రమం, సరిపడా నీళ్లు వేసి కలపండి. ఇందులో కొన్ని కరివేపాకు వేసి మూత పెట్టి మరిగించుకోవాలి.
  • స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్ చేసి సొరకాయ పప్పుచారు 5 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
kothimeera
kothimeera (getty images)

చివరిగా సొరకాయ పప్పుచారులోకి కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన సొరకాయ పప్పుచారు రెడీ!

