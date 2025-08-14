Sorakaya Pappucharu in Telugu : సొరకాయతో ఎప్పుడూ ఒకేలా కర్రీ చేస్తే తినాలనిపించదు. అయితే, ఓసారి ఇలా సొరకాయతో పప్పుచారు ప్రిపేర్ చేయండి. ఈ సొరకాయ పప్పుచారు అన్నంలోకి పుల్లపుల్లగా ఎంతో బాగుంటుంది. రొటీన్గా మనం అన్నంలోకి తయారు చేసుకొని సాంబార్, రసం వంటి వాటి రుచికి ఈ పప్పుచారు ఏమాత్రం తీసిపోదు. మరి సింపుల్గా ఈ సొరకాయ పప్పు చారు ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
కావాల్సిన పదార్థాలు
- అర కప్పు - కందిపప్పు (100 గ్రాములు )
- సగం సొరకాయ
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమోటా - 1
- పచ్చిమిర్చి - 4
- రెండు స్పూన్లు - నూనె
- పావు టీ స్పూన్ - మెంతులు
- అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- ఎండుమిర్చి - 2
- అర టీ స్పూన్ - పసుపు
- వెల్లుల్లి - 8
- కరివేపాకు - 2
- పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
- టీ స్పూన్ - ధనియాలపొడి
- కొత్తీమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం
- ముందుగా కుక్కర్లోకి అర కప్పు కందిపప్పు తీసుకొని రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగండి. అనంతరం ఇందులో ఒక కప్పు వాటర్, కొద్దిగా నూనె, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టండి.
- కుక్కర్ స్టవ్పై పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు, మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
- పప్పు ఉడికేలోపు సొరకాయ పైన ఉండే పొట్టు తీసేసి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. సొరకాయ ముక్కలు సాంబార్లోకి ములక్కాయలు ఎలా పెద్దగా కట్ చేస్తామో అలా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, టమోటా, పచ్చిమిర్చి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఒక గిన్నెలోకి కొద్దిగా చింతపండు తీసుకొని నానబెట్టుకోవాలి. ఆపై చింతపండు రసం ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- కుక్కర్లో నార్మల్గా ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి పప్పు గుత్తితో బాగా మెదుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి రెండు స్పూన్లు నూనె వేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, అర టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి వేసి వేయించండి.
- వెల్లుల్లి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత ఇందులో కట్ చేసిన సొరకాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలపండి. ఇప్పుడు కడాయిపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
- సొరకాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేయండి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, టీ స్పూన్ ధనియాలపొడి వేసి బాగా కలపండి. ఇందులో చింతపండు రసం పోసి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
- తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న కందిపప్పు మిశ్రమం, సరిపడా నీళ్లు వేసి కలపండి. ఇందులో కొన్ని కరివేపాకు వేసి మూత పెట్టి మరిగించుకోవాలి.
- స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి సొరకాయ పప్పుచారు 5 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
చివరిగా సొరకాయ పప్పుచారులోకి కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన సొరకాయ పప్పుచారు రెడీ!
