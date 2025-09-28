ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ,​ టేస్టీ " సొరకాయ పకోడీలు" - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్​!

ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్​గా అద్దిరిపోయే సొరకాయ పకోడీ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది!

Sorakaya Pakoda
Sorakaya Pakoda (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Sorakaya Pakoda Making in Telugu : చాలా మంది ఇండ్లలో సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్ కోసం మిర్చీలు, గారెలు, పునుగులు చేస్తుంటారు. ఇందులో పకోడీలు కూడా ఒకటి. ఇవి తయారు చేయడానికి ఉల్లిపాయ, పాలకూర లాంటివి వాడుతారు. అలా కాకుండా ఓసారి ఇలా సొరకాయతో వీటిని ట్రై చేసి చూడండి. వేడి వేడిగా, టేస్టీగా ఎన్నితిన్నా ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది. దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఎక్కువ సమయం పట్టదు. అదేవిధంగా ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా పీల్చవు! కేవలం సొరకాయ ఉంటే చాలు! అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే ఇంటిల్లిపాదీకి తయారు చేసి పెట్టొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.

Sorakaya Pakoda
సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ - 1
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​- 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • సోంపు - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
Sorakaya Pakoda
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్​ బౌల్లోకి పొట్టు తీసిన సొరకాయను సన్నగా తురుముకోవాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరోవైపు ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత సొరకాయ తురుమును ఓసారి కలపాలి. ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కొంచెం కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ సోంపు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Pakoda
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఓ స్పూన్​తో కొద్దిగా తీసుకుని పిండిలో పోసి కలపాలి. ఇలా వేడి నూనెను పిండిలో వేసి మిక్స్ చేసి పకోడీలు చేస్తే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి
  • కాగిన నూనెలో పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరిగా వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా మారేవరకు అటూఇటూ తిప్పుతూ వేగనివ్వాలి.
Sorakaya Pakoda
పసుపు, ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పకోడీలను ప్లేట్​లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి పకోడీలు రెడీ అయినట్లే!
Sorakaya Pakoda
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • పకోడీలను టమోటా సాస్​ లేదా గ్రీన్​ చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి.
  • ఈ రెసిపీ మీకూ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి.

