Sorakaya Pachikaram Palu Recipe : సొరకాయ కూరను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! కానీ సొరకాయలో పచ్చికారం, పాలు పోసి కూర చేసుకుని ఎప్పుడైనా తిన్నారా? ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. అంతేకాక ఎంతో కమ్మగా బాగుంటుంది. పిల్లలు పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇది రైస్, చపాతీ రెండింటిలోకి టేస్టీగా ఉంటుంది.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ - ఒకటి
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పోపు దినుసులు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- ఉప్పు - ఒక టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - పది
- వెల్లుల్లి - ఒకటి
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా సొరకాయను పొట్టు తీసి కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఓ టేబుల్ స్పూన్ పోపు దినుసులను వేసి చిటపటలాడే వరకూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను ఫ్రై చేయాలి.
- ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపును యాడ్ చేయాలి. ఇలా ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలను కడాయిలో వేసుకోవాలి. మొత్తం మిశ్రమమంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి. స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూత పెట్టి ఉడికించాలి. మధ్యమధ్యలో మూత తీసుకుని కొంచెంకొంచెం కలుపుతూ ఉండాలి.
- మరోవైపు ఓ మిక్సీజార్లో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలతో పాటు ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- సొరకాయ ముక్కలు బాగా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయల కారాన్ని వేయాలి. స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పుల పాలను యాడ్ చేసి మూత పెట్టకుండా మధ్య మధ్యలో బాగా కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి. (ఒకవేళ మూత పెడితే పాలు విరిగిపోతాయి).
- కొద్దిసేపటికి కూర చిక్కగా ముద్దగా వస్తుంది. మీకు ముద్దగా వద్దనుకుంటే కూర పలుచగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ను ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ముద్దగా ఉంటే రైస్లో, చపాతీల్లో కలుపుకుని తినడానికి బాగుంటుంది. కావాలనుకుంటే చివరలో కొద్దిగా కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- అంతే వేడీవేడీ, టేస్టీ టేస్టీ పచ్చికారం పాలు కర్రీ రెడీ! మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకుని చూడండి.
