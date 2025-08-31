ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "సొరకాయ పచ్చడి" - ఓసారి కొత్తగా ఇలా చేసి చూడండి స్పైసీగా ఎంతో బాగుంటుంది! - SORAKAYA PACHADI RECIPE

సొరకాయతో ఎప్పుడూ చేసే కూరలేనా - ఇలా పచ్చడి చేసుకోండి, అద్దిరిపోతుంది!

Bottle Gourd Chutney
Bottle Gourd Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read

Bottle Gourd Chutney : సొరకాయతో వివిధ రకాల కూరలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ వీటితో రొటీన్​గా కర్రీలు కాకుండా ఇలా పచ్చడి ప్రిపేర్ చేయండి. టేస్ట్ అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరంగా ఈ చట్నీ ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. వేడివేడి అన్నంలో దీన్ని కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ సూపర్ అని చెప్పొచ్చు. అలాగే టిఫెన్స్​లోకి కమ్మగా తినేయొచ్చు. ఈ పచ్చడి పిల్లలూపెద్దలకూ నచ్చుతుంది. మరి సింపుల్​గా ఈ సొరకాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

Bottle Gourd Chutney
సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయలు - పావు కేజీ
  • ధనియాలు - ఒక టీ స్పూన్
  • పల్లీలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిరపకాయలు - పది
  • టమోటాలు -రెండు
  • పొపుదినులు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - ఒకటి
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర, కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - తగినంతా
Bottle Gourd Chutney
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్​చేసుకొని పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పల్లీలు వేసుకోని ఫ్రై చేసుకోవాలి. పల్లీలు వేగాక ధనియాలు, పచ్చిమిరపకాయలను వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Bottle Gourd Chutney
పల్లీలు (Getty Images)
  • అదే ఆయిల్​లో సొరకాయముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫై చేసుకోవాలి. దీనిలో కట్ చేసిన పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా చింతపండు, సరిపడినంతా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి వాటిని ఉడికించాలి. సొరకాయ మగ్గాక అందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీనిని పక్కనపెట్టుకోవాలి.
Bottle Gourd Chutney
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో ఫ్రై చేసిన పల్లీలమిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. అలాగే ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం దీనిలో ఫ్రై చేసుకున్న సొరకాయముక్కలను వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత పచ్చడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం ఓ పాన్ తీసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పొపుదినుసులు, ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. తాలింపు అయిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలపాలి.
Bottle Gourd Chutney
పచ్చిమిరపకాయలు (Getty Images)
  • అంతే ఇక వేడివేడిగా సొరకాయపచ్చడి రెడీ అయినట్లే.
  • ఈ పచ్చడిని అన్నంలో వేసుకొని నెయ్యితో తిన్నారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. దీనితో ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా తింటారు. అలాగే టిఫెన్స్​లోకి కమ్మగా తినేయొచ్చు. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

