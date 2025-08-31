Bottle Gourd Chutney : సొరకాయతో వివిధ రకాల కూరలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ వీటితో రొటీన్గా కర్రీలు కాకుండా ఇలా పచ్చడి ప్రిపేర్ చేయండి. టేస్ట్ అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరంగా ఈ చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వేడివేడి అన్నంలో దీన్ని కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ సూపర్ అని చెప్పొచ్చు. అలాగే టిఫెన్స్లోకి కమ్మగా తినేయొచ్చు. ఈ పచ్చడి పిల్లలూపెద్దలకూ నచ్చుతుంది. మరి సింపుల్గా ఈ సొరకాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
రావులపాలెం "కొరమేను ఇగురు" - ఇలా చేశారంటే ఒక్కసారైనా, ఒక్క ముక్కైనా తినాలనిపిస్తుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయలు - పావు కేజీ
- ధనియాలు - ఒక టీ స్పూన్
- పల్లీలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిరపకాయలు - పది
- టమోటాలు -రెండు
- పొపుదినులు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - ఒకటి
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర, కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - తగినంతా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్చేసుకొని పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పల్లీలు వేసుకోని ఫ్రై చేసుకోవాలి. పల్లీలు వేగాక ధనియాలు, పచ్చిమిరపకాయలను వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదే ఆయిల్లో సొరకాయముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫై చేసుకోవాలి. దీనిలో కట్ చేసిన పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా చింతపండు, సరిపడినంతా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి వాటిని ఉడికించాలి. సొరకాయ మగ్గాక అందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీనిని పక్కనపెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో ఫ్రై చేసిన పల్లీలమిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. అలాగే ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం దీనిలో ఫ్రై చేసుకున్న సొరకాయముక్కలను వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత పచ్చడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం ఓ పాన్ తీసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పొపుదినుసులు, ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. తాలింపు అయిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలపాలి.
- అంతే ఇక వేడివేడిగా సొరకాయపచ్చడి రెడీ అయినట్లే.
- ఈ పచ్చడిని అన్నంలో వేసుకొని నెయ్యితో తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. దీనితో ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా తింటారు. అలాగే టిఫెన్స్లోకి కమ్మగా తినేయొచ్చు. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
ఘుమఘుమలాడే " గుత్తి వంకాయ దమ్ బిర్యానీ" - ఇలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి!
రొటీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి భిన్నంగా - "జొన్న దిబ్బరొట్టెలు" ట్రై చేయండి - క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి!