కమ్మని "సొరకాయ టమోటా పచ్చడి" - ఓసారి కొత్తగా ఇలా చేసి చూడండి స్పైసీగా ఎంతో బాగుంటుంది! - SORAKAYA PACHADI MAKING

సొరకాయతో ఎప్పుడైనా ఇలా పచ్చడి చేశారా ? -రుచి చూస్తే అస్సలు వదిలి పెట్టరు!

Sorakaya Pachadi Recipe in Telugu
Sorakaya Pachadi Recipe in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 8:48 AM IST

Sorakaya Pachadi Recipe in Telugu : టమోటా, గోంగూర, వంకాయ ఇలా అనేక రకాల పచ్చళ్లు ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ, మీరు సొరకాయతో పచ్చడి ఎప్పుడైనా తయారు చేశారా? -సొరకాయతో పచ్చడి ఎలా చేస్తారు అని ఆలోచిస్తున్నారా? ఈ స్టోరీ పూర్తిగా చదివితే మీకే తెలిసిపోతుంది. రుచికరమైన ఈ సొరకాయ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. మీరు సాఫ్ట్​ దోసెల్లోకి కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. మరి సింపుల్​గా ఈ సొరకాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

Sorakaya
Sorakaya (getty images)

సొరకాయ పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - నువ్వులు
  • లేత సొరకాయ - 1
  • టమోటాలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • పావు టీ స్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 8
టమోటాలు
టమోటాలు (getty images)

తాలింపు కోసం

  • 2 స్పూన్లు - ఆయిల్
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • అర టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి -8
  • పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
  • కరివేపాకు - 2
వెల్లుల్లి
వెల్లుల్లి (getty images)

సొరకాయ పచ్చడి తయారీ విధానం

  • ముందుగా స్టవ్​పై పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్లు నువ్వులు వేసి వేయించండి. మీరు ఈ సొరకాయ పచ్చడి కోసం నువ్వులకు బదులుగా పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • నువ్వులు దోరగా వేయించిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ఇప్పుడు అదే పాన్​లో 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక టీ స్పూన్ చొప్పున ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ధనియాలు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి పైన తెల్లగా వచ్చే వరకు వేయించండి. ఇప్పుడు సొరకాయ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయండి. కడాయిపై మూత పెట్టి సొరకాయ ముక్కలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
నువ్వులు
నువ్వులు (getty images)
  • సొరకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో టమోటా ముక్కలు వేసి కలపండి. కడాయిపై మూత పెట్టి టమోటా ముక్కలు వేసి సాఫ్ట్​గా మగ్గించుకోవాలి.
  • టమోటా ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపండి. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, చింతపండు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వండి.
  • ఇప్పుడు ఇందులో పావు కప్పు సొరకాయ ముక్కలు చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. మిగిలిన సొరకాయ ముక్కలు పచ్చడి చేసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి
పచ్చిమిర్చి (getty images)
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లోకి వేయించిన నువ్వులు తీసుకొని మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి. ఆపై సొరకాయ మిశ్రమం, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు సొరకాయ చట్నీ తాలింపు కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక అర టీస్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించండి.
  • పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఎండుమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించండి.

తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో గ్రైండ్ చేసిన సొరకాయ పచ్చడి. అలాగే ఉడికించిన సొరకాయ ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలపండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన సొరకాయ పచ్చడి మీ ముందుంటుంది.

