ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "సొరకాయ గారెలు" - ఈ కొలతలతో చేశారంటే టేస్టీగా అద్దిరిపోతాయి!

సూపర్ టేస్టీ సొరకాయ గారెలు - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ హ్యాపీగా తింటారు!

Sorakaya Garelu
Sorakaya Garelu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sorakaya Garelu Making in Telugu : సొరకాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కర్రీలు లేదా స్వీట్ చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి గారెలు ట్రై చేసి చూడండి. ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ సరైన కొలతలతో ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా రుచిగా వస్తాయి. మర్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా​ లేదా ఈవెనింగ్ స్నాక్స్​గానూ ఇవి సూపర్​గా ఉంటాయి.

నోరూరించే "గోరుమిటీలు" - సూపర్​ టేస్ట్​తో జ్యూసీజ్యూసీగా!

Sorakaya Garelu
సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ - 1
  • శనగపప్పు - పావు కప్పు
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • అల్లంముక్క - కొద్దిగా
  • బియ్యప్పిండి - రెండున్నర కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - ఒక కప్పు
  • కరివేపాకు - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర - పావు కప్పు
  • నువ్వులు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
Sorakaya Garelu
శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నె తీసుకొని పావు కప్పు శనగపప్పు వేసి రెండు సార్లు బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు పప్పు నానబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని పావు కప్పు పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం పల్లీలపై పొట్టును తీసేయాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా 12 పచ్చిమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా అల్లంముక్క మిక్సీజార్​లో వేసి బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇప్పుడు లేత సొరకాయను తీసుకొని కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దానిని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రేటర్​తో తురుమాలి.
Sorakaya Garelu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు గిన్నెలో రెండు కప్పుల సొరకాయ తురుము, రెండున్నర కప్పుల బియ్యప్పిండి వేసుకోవాలి. ఇందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేయాలి.
  • అదేవిధంగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక కప్పు ఉల్లిపాయల తరుగు, పావు కప్పు కరివేపాకు తరుగు, పావు కప్పు కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేయాలి.
  • ఇందులోకే నానబెట్టిన శనగపప్పు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీలు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి చేతితో బాగా కలపాలి. అదేవిధంగా కొంచెంకొంచెం నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత తడిపిన పలుచటి కాటన్ క్లాత్​ను పిండిపై వేసి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
Sorakaya Garelu
పల్లీలు (Getty Images)
  • 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని రౌండ్ బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి. ఒకే సైజులో ఉండేలా వీటిని చుట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండి ఆరకుండా కాటన్ క్లాత్ పర్చుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక్కో ముద్దను తీసుకొని అరిటాకు లేదా బటర్​ పేపర్ లేదా ఆయిల్ కవర్ మీద పెట్టి చేతికి లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసుకుంటూ గారెలు లాగా చేసుకోవాలి.
Sorakaya Garelu
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత తయారు చేసుకున్న గారెలను తడిపిన కాటన్​ క్లాత్ మీద వేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గారెలను మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అటూఇటూ తిప్పుతూ వేగనివ్వాలి.
  • అంతే ఎంతో రుచిగా ఉండే సొరకాయ గారెలు రెడీ అయినట్లే.

హైదరాబాద్​లో పెళ్లిళ్లలో "స్పెషల్ స్వీట్" - టేస్ట్​కు ఫిదా అవుతారు!

కర్ణాటక "స్టైల్ టమోటా చట్నీ" - అన్నం వడ్డించేలోగా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

For All Latest Updates

TAGGED:

SORAKAYA GARELU MAKING IN TELUGUసొరకాయ గారెలు తయారీ విధానంBOTTLE GOURD GARELU MAKINGBOTTLE GOURD VADA RECIPESORAKAYA GARELU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.