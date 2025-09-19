కరకరలాడే "సొరకాయ గారెలు" - ఈ కొలతలతో చేశారంటే టేస్టీగా అద్దిరిపోతాయి!
సూపర్ టేస్టీ సొరకాయ గారెలు - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ హ్యాపీగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 2:43 PM IST
Sorakaya Garelu Making in Telugu : సొరకాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కర్రీలు లేదా స్వీట్ చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి గారెలు ట్రై చేసి చూడండి. ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ సరైన కొలతలతో ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా రుచిగా వస్తాయి. మర్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా లేదా ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గానూ ఇవి సూపర్గా ఉంటాయి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ - 1
- శనగపప్పు - పావు కప్పు
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 12
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- అల్లంముక్క - కొద్దిగా
- బియ్యప్పిండి - రెండున్నర కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - ఒక కప్పు
- కరివేపాకు - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - పావు కప్పు
- నువ్వులు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నె తీసుకొని పావు కప్పు శనగపప్పు వేసి రెండు సార్లు బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు పప్పు నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని పావు కప్పు పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం పల్లీలపై పొట్టును తీసేయాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా 12 పచ్చిమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా అల్లంముక్క మిక్సీజార్లో వేసి బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు లేత సొరకాయను తీసుకొని కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దానిని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రేటర్తో తురుమాలి.
- ఇప్పుడు గిన్నెలో రెండు కప్పుల సొరకాయ తురుము, రెండున్నర కప్పుల బియ్యప్పిండి వేసుకోవాలి. ఇందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేయాలి.
- అదేవిధంగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక కప్పు ఉల్లిపాయల తరుగు, పావు కప్పు కరివేపాకు తరుగు, పావు కప్పు కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేయాలి.
- ఇందులోకే నానబెట్టిన శనగపప్పు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీలు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి చేతితో బాగా కలపాలి. అదేవిధంగా కొంచెంకొంచెం నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత తడిపిన పలుచటి కాటన్ క్లాత్ను పిండిపై వేసి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని రౌండ్ బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి. ఒకే సైజులో ఉండేలా వీటిని చుట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండి ఆరకుండా కాటన్ క్లాత్ పర్చుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కో ముద్దను తీసుకొని అరిటాకు లేదా బటర్ పేపర్ లేదా ఆయిల్ కవర్ మీద పెట్టి చేతికి లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ గారెలు లాగా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తయారు చేసుకున్న గారెలను తడిపిన కాటన్ క్లాత్ మీద వేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గారెలను మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి అటూఇటూ తిప్పుతూ వేగనివ్వాలి.
- అంతే ఎంతో రుచిగా ఉండే సొరకాయ గారెలు రెడీ అయినట్లే.
