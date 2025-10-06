ETV Bharat / offbeat

రుచికరమైన "సొరకాయ చారు" - ఒక్కసారి ఇలా చేయండి​ తృప్తిగా తింటారు!

Sorakaya Charu
Sorakaya Charu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 10:08 AM IST

Sorakaya Charu Making : సొరకాయతో కర్రీ, పచ్చడి, పప్పు లాంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఓకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేసి చూడండి. వీటితో చారు చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. అంతేకాక దీనిని వేడివేడి అన్నంలో తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీటేస్టీ సొరకాయ చారుని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Sorakaya Charu
సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ - 1
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • టమోటాలు - 2
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • సాంబార్ పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
  • పంచదార - ఒక స్పూన్
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
Sorakaya Charu
కారం, ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా సొరకాయను తీసుకొని పైన పొట్టు తీసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా ఓ బౌల్లో చింతపండు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టాలి. అలాగే ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు, పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నానిన చింతపండుని తీసుకొని ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిక్కని రసాన్ని రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి ముప్పావు లీటర్ నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ కాస్త మరిగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు వేసి హై ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
  • ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, టమోటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఉడికించాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి సొరకాయలను ఉడకనివ్వాలి. అలాగే 2 టీ స్పూన్ల సాంబార్ పొడిని వేసి ఓసారి బాగా కలపాలి.
Sorakaya Charu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • సొరకాయ ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కాస్తా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం కొద్దిగా చక్కెర వేసి కలిపి ఓ నిమిషం పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Charu
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, మూడు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • తాలింపు రెడీ అయిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చారులో వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చారు గిన్నెను మళ్లీ స్టవ్ పై పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Charu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే సొరకాయ చారు తయారైనట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే సూపర్ అనాల్సిందే.
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!

SORAKAYA CHARU MAKING IN TELUGUBOTTLE GOURD CHARU RECIPEసొరకాయ చారు తయారీ విధానంBOTTLE GOURD SAMBARSORAKAYA CHARU RECIPE

