Sooji Breakfast Recipe : రోజూ ఇంట్లో అందరూ దోశ, ఉప్మా ఇడ్లీ, వడలు, వంటివాటిని ఎక్కువగా టిఫిన్స్లో తింటారు. రోజూ వీటిని తిన్నా బోర్ కొడుతోంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడూ చెప్పబోయే పద్ధతిలో బొంబాయి రవ్వతో ఈ విధంగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఇవి పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. దీనిని తింటున్న కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరీ వీటి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటీ? దీనిని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- శనగపిండి- అర కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- అల్లంముక్క - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం లేదా ( కొత్తిమీర వాడుకోవచ్చు)
- కారం - ఆఫ్ టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - ఆఫ్ టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వంటసోడా - ఆఫ్ టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నె తీసుకొని ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి. ఇందులో అర కప్పు శనగపిండి, అర కప్పు పెరుగు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. అనంతరం మూత పెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత తయారైన పిండిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొంచెం తరిగిన అల్లం ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలపాలి. ఒకవేళ లేదంటే కొత్తిమీరను వేసుకోవచ్చు.
- మిక్స్ చేసుకున్న పిండిలో ఆఫ్ టీ స్పూన్ కారం, ఆఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. అదే విధంగా అర కప్పు నీళ్లు పోసి పిండిని కలపాలి.
- పిండి బాగా కలిసిన తర్వాత ఆఫ్ టీ స్పూన్ వంటసోడా, అర కప్పు వాటర్ వేసి మళ్లీ కలపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర వేసి తయారు చేసుకున్న పిండిని మూడు గరిటెలు తీసి పాన్లో రొట్టెలా పర్చాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రొట్టె గోల్డెన్ రంగు వచ్చేవరకు కాల్చాలి.
- రొట్టె గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక దానిని ప్లేట్లో తీసి సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన పిండిని ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ రొట్టెలుగా చేయాలి.
- ఇక అంతేనండీ టేస్టీ టేస్టీ, వేడివేడి గుజరాతీ స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయినట్లే.
- మీకూ ఈ విధానం నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!
