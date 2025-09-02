Sojja Appalu Making : సాధారణంగా బొంబాయిరవ్వతో బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఉప్మా చేసుకుని తింటారు. అలాగే వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ బొంబాయిరవ్వతో మీరు ఎప్పుడైనా అప్పాలను ట్రై చేశారా? ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా పంచదారతో ఇవి చేస్తే క్రిస్పీగా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. ఈ అప్పాలను పిల్లలు పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటిని చేయడం కోసం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. మరి సింపుల్గా సొజ్జ అప్పాలను చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు? తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- మైదాపిండి - ఒక కప్పు
- రవ్వ - ఒక కప్పు
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
- నూనె - 13 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ ప్లేట్లోకి కప్పు గోధుమపిండి, కప్పు మైదాపిండి తీసుకోవాలి. ఇందులో పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి కలపాలి.
- పిండికి నూనె బాగా పట్టిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసి పిండిని గట్టిగా కాకుండా మీడియం సాఫ్ట్లో ఉండే విధంగా కలపాలి. (ఒకవేళ నూనె లేదంటే నెయ్యిని వాడకోవచ్చు). మరో రెండు స్పూన్ల నూనె యాడ్ చేయాలి. పిండి చేతికి అంటుకోకుండా కలిపి పక్కన పెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలపాలి. రవ్వ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకూ వేగనివ్వాలి. ఇలా 15 నిమిషాలపాటు వేయించాలి.
- రవ్వ వేయించుకున్న తర్వాత రవ్వ తీసుకున్న కప్పుతో మూడు కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఇలా మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. రవ్వ దగ్గరికయ్యే వరకు మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి కలపాలి.
- పంచదార కరిగి రవ్వ దగ్గరికయ్యే వరకు మరో ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వీటిని ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిశ్రమం చల్లారేంతవరకూ పక్కన పెట్టాలి. మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన సైజులో ఉండలు చేసుకోవాలి.
- ముందుగా కలిపిన పిండిని చపాతీ పీట మీదకు తీసుకోవాలి. దానిపై నూనె రాసి చిన్న పూరీ టైప్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తయారు చేసుకున్న హల్వా మిశ్రమాన్ని ఇందులో పెట్టి బొబ్బట్టులాగా చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న అప్పాన్ని వేసుకోవాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాలనివ్వాలి. పూరీ బాగా కాలిన తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇక అంతే "టేస్టీ అండ్ క్రీస్పీ సొజ్జ అప్పాలు" తయారైనట్లే. ఇవి మూడు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి.
- మరి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ సొజ్జ అప్పాలను మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
