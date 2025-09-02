ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ, టేస్టీ " సొజ్జ అప్పాలు" - స్వీట్ తినాలనిపిస్తే అప్పటికపుడు ఈజీగా చేసుకోండిలా! - SOJJA APPALU RECIPE

అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా స్వీట్​ చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఓసారి సొజ్జ అప్పాలు ట్రై చేయండి!

Sojja Appalu
Sojja Appalu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read

Sojja Appalu Making : సాధారణంగా బొంబాయిరవ్వతో బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఉప్మా చేసుకుని తింటారు. అలాగే వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ బొంబాయిరవ్వతో మీరు ఎప్పుడైనా అప్పాలను ట్రై చేశారా? ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా పంచదారతో ఇవి చేస్తే క్రిస్పీగా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. ఈ అప్పాలను పిల్లలు పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటిని చేయడం కోసం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. మరి సింపుల్​గా సొజ్జ అప్పాలను చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు? తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sojja Appalu
రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
  • మైదాపిండి - ఒక కప్పు
  • రవ్వ - ఒక కప్పు
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
  • నూనె - 13 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
Sojja Appalu
నూనె (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ ప్లేట్​లోకి కప్పు గోధుమపిండి, కప్పు మైదాపిండి తీసుకోవాలి. ఇందులో పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి కలపాలి.
  • పిండికి నూనె బాగా పట్టిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసి పిండిని గట్టిగా కాకుండా మీడియం సాఫ్ట్​లో ఉండే విధంగా కలపాలి. (ఒకవేళ నూనె లేదంటే నెయ్యిని వాడకోవచ్చు). మరో రెండు స్పూన్ల నూనె యాడ్ చేయాలి. పిండి చేతికి అంటుకోకుండా కలిపి పక్కన పెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలపాలి. రవ్వ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకూ వేగనివ్వాలి. ఇలా 15 నిమిషాలపాటు వేయించాలి.
Sojja Appalu
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • రవ్వ వేయించుకున్న తర్వాత రవ్వ తీసుకున్న కప్పుతో మూడు కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఇలా మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. రవ్వ దగ్గరికయ్యే వరకు మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి కలపాలి.
  • పంచదార కరిగి రవ్వ దగ్గరికయ్యే వరకు మరో ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వీటిని ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిశ్రమం చల్లారేంతవరకూ పక్కన పెట్టాలి. మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన సైజులో ఉండలు చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా కలిపిన పిండిని చపాతీ పీట మీదకు తీసుకోవాలి. దానిపై నూనె రాసి చిన్న పూరీ టైప్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తయారు చేసుకున్న హల్వా మిశ్రమాన్ని ఇందులో పెట్టి బొబ్బట్టులాగా చేయాలి.
Sojja Appalu
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న అప్పాన్ని వేసుకోవాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాలనివ్వాలి. పూరీ బాగా కాలిన తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే "టేస్టీ అండ్ క్రీస్పీ సొజ్జ అప్పాలు" తయారైనట్లే. ఇవి మూడు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి.
  • మరి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ సొజ్జ అప్పాలను మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

