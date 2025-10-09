రవ్వతో ఉప్మా కాదు - ఇలా "ఇడ్లీలు" చేయండి! - తాలింపుతో భలే రుచిగా ఉంటాయి!
-పిండి లేనప్పుడు పావుగంటలో చేసుకునే 'ఇడ్లీలు' - చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!
Published : October 9, 2025 at 10:39 AM IST
Soft Idli Recipe with Upma Rava : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో చాలా మందికి వేడివేడి ఇడ్లీలు తినడమంటే ఎంతో ఇష్టం. ఇవి తినడం వల్ల పొట్ట లైట్గా ఉండడంతో పాటు ఆరోగ్యానికి మంచిదని వీటి వైపు మొగ్గుచూపుతుంటారు ఎక్కువ మంది. అయితే, కొన్నిసార్లు టైమ్కు ఇంట్లో ఇడ్లీ పిండి ఉండదు. అలాగే, తగినంత సమయం ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లోనూ చక చక పిండి కలిపి అప్పటికప్పుడు రుచికరమైన ఇడ్లీలను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం పావుగంటలోనే ఇవి రెడీ అవుతాయి. ఉప్మా రవ్వతో తాలింపు వేసి చేసుకునే ఈ ఇడ్లీలు సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగానూ ఉంటాయి. పిల్లలైతే చట్నీ అవసరం లేకుండానే వీటిని ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, ఈ ఇన్స్టంట్ ఇడ్లీ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు
- బంగాళదుంపలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- పెరుగు - రెండు కప్పులు
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- సన్నని క్యారెట్ తురుము - మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- వంటసోడా - ఒక టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో ఆలుగడ్డలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి మంచిగా ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసుకుని మిక్సీ జార్లో ముక్కలుగా చేసి వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో కాస్త పుల్లగా ఉండే పెరుగు, సన్నని అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని ఎక్కడా చిన్న చిన్న ముక్కలు, గడ్డలు లేకుండా బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో కాస్త సన్నగా ఉండే బొంబాయి రవ్వను తీసుకుని ఆపై అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న మెత్తని ఆలూ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
- తర్వాత రవ్వ, బంగాళ మిశ్రమం రెండూ బాగా కలిసేలా మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు విస్కర్ సహాయంతో బీట్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకోవడం ద్వారా పిండిలో గాలి ఏర్పడి ఫ్లఫ్పీగా మారి ఇడ్లీలు చక్కగా వస్తాయి.
- ఆవిధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- పావుగంట తర్వాత పిండిని మూత తీసి చూస్తే వాటర్ను పీల్చుకుని రవ్వ మిశ్రమం కాస్త గట్టిగా అవుతుంది.
- అప్పుడు అందులోకి మరీ ఎక్కువ నీళ్లు వేసుకోకుండా చాలా కొద్దిగా అంటే ఐదారు టేబుల్స్పూన్ల వాటర్ యాడ్ చేసుకుని పిండిని మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు ఇడ్లీ పిండిలోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- ఇంగువ - అరటీస్పూన్
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో వాటిని బాగా వేయించాలి.
- అవి వేగాక చాలా సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, సన్నని కరివేపాకు తరుగు, ఇంగువ వేసుకుని తాలింపును మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తాలింపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ పిండిలో వేసుకోవాలి.
- అలాగే, సన్నని క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని పిండి మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా వంటసోడా, కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా కలిపితే 'ఇడ్లీ పిండి' రెడీ అవుతుంది.
- అనంతరం ఇడ్లీ తయారీకి స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్రలో కొద్దిగా వాటర్ తీసుకుని మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ మరిగేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ తీసుకుని కాస్త నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిల్లో గరిటెడు చొప్పున ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని నింపుకోవాలి.
- నీళ్లు మరిగిన తర్వాత మూత తీసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ను నెమ్మదిగా అందులో పెట్టుకోవాలి. ఆపై మూతపెట్టి హై ఫ్లేమ్లో పది నిమిషాల పాటు ఆవిరి మీద ఉడికించాలి.
- ఇడ్లీలు చక్కగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ బయటకు తీసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు అలా ఉంచాలి.
- ఆపై సర్వింగ్ ప్లేట్స్లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఉప్మా రవ్వతో నోరూరించే ఇన్స్టంట్ ఇడ్లీలు రెడీ అవుతాయి!
- వీటిని చట్నీ లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు. లేదంటే పల్లీ చట్నీ లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో తినవచ్చు.
చిట్కాలు :
- ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్న కప్పునే పెరుగు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
- ఇడ్లీలు ఉడికించాక అవి చక్కగా ఉడికాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి చాకుతో ఒక ఇడ్లీని గుచ్చి తీస్తే ఏం అంటుకోకుండా రావాలి.
