రవ్వతో ఉప్మా కాదు - ఇలా "ఇడ్లీలు" చేయండి! - తాలింపుతో భలే రుచిగా ఉంటాయి!

Soft Idli Recipe with Upma Rava
Soft Idli Recipe with Upma Rava (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 10:39 AM IST

Soft Idli Recipe with Upma Rava : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో చాలా మందికి వేడివేడి ఇడ్లీలు తినడమంటే ఎంతో ఇష్టం. ఇవి తినడం వల్ల పొట్ట లైట్​గా ఉండడంతో పాటు ఆరోగ్యానికి మంచిదని వీటి వైపు మొగ్గుచూపుతుంటారు ఎక్కువ మంది. అయితే, కొన్నిసార్లు టైమ్​కు ఇంట్లో ఇడ్లీ పిండి ఉండదు. అలాగే, తగినంత సమయం ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లోనూ చక చక పిండి కలిపి అప్పటికప్పుడు రుచికరమైన ఇడ్లీలను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం పావుగంటలోనే ఇవి రెడీ అవుతాయి. ఉప్మా రవ్వతో తాలింపు వేసి చేసుకునే ఈ ఇడ్లీలు సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగానూ ఉంటాయి. పిల్లలైతే చట్నీ అవసరం లేకుండానే వీటిని ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, ఈ ఇన్​స్టంట్ ఇడ్లీ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Soft Idli Recipe with Upma Rava
ఉప్మా రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు
  • బంగాళదుంపలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • పెరుగు - రెండు కప్పులు
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • సన్నని క్యారెట్ తురుము - మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • వంటసోడా - ఒక టీస్పూన్
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా

Soft Idli Recipe with Upma Rava
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో ఆలుగడ్డలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి మంచిగా ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసుకుని మిక్సీ జార్​లో ముక్కలుగా చేసి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో కాస్త పుల్లగా ఉండే పెరుగు, సన్నని అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని ఎక్కడా చిన్న చిన్న ముక్కలు, గడ్డలు లేకుండా బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో కాస్త సన్నగా ఉండే బొంబాయి రవ్వను తీసుకుని ఆపై అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న మెత్తని ఆలూ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.

Soft Idli Recipe with Upma Rava
పెరుగు (Getty Images)
  • తర్వాత రవ్వ, బంగాళ మిశ్రమం రెండూ బాగా కలిసేలా మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు విస్కర్ సహాయంతో బీట్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా కలుపుకోవడం ద్వారా పిండిలో గాలి ఏర్పడి ఫ్లఫ్పీగా మారి ఇడ్లీలు చక్కగా వస్తాయి.
  • ఆవిధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • పావుగంట తర్వాత పిండిని మూత తీసి చూస్తే వాటర్​ను పీల్చుకుని రవ్వ మిశ్రమం కాస్త గట్టిగా అవుతుంది.
  • అప్పుడు అందులోకి మరీ ఎక్కువ నీళ్లు వేసుకోకుండా చాలా కొద్దిగా అంటే ఐదారు టేబుల్​స్పూన్ల వాటర్ యాడ్ చేసుకుని పిండిని మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు ఇడ్లీ పిండిలోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Soft Idli Recipe with Upma Rava
పోపు దినుసులు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • ఇంగువ - అరటీస్పూన్
Soft Idli Recipe with Upma Rava
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద ఒక పాన్​ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో వాటిని బాగా వేయించాలి.
  • అవి వేగాక చాలా సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, సన్నని కరివేపాకు తరుగు, ఇంగువ వేసుకుని తాలింపును మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ పిండిలో వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని పిండి మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా వంటసోడా, కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా కలిపితే 'ఇడ్లీ పిండి' రెడీ అవుతుంది.

Soft Idli Recipe with Upma Rava
క్యారెటు తురుము (Getty Images)
  • అనంతరం ఇడ్లీ తయారీకి స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్రలో కొద్దిగా వాటర్ తీసుకుని మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్ మరిగేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ తీసుకుని కాస్త నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిల్లో గరిటెడు చొప్పున ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని నింపుకోవాలి.
  • నీళ్లు మరిగిన తర్వాత మూత తీసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ను నెమ్మదిగా అందులో పెట్టుకోవాలి. ఆపై మూతపెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో పది నిమిషాల పాటు ఆవిరి మీద ఉడికించాలి.
  • ఇడ్లీలు చక్కగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ బయటకు తీసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు అలా ఉంచాలి.
  • ఆపై సర్వింగ్ ప్లేట్స్​లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఉప్మా రవ్వతో నోరూరించే ఇన్​స్టంట్ ఇడ్లీలు రెడీ అవుతాయి!
  • వీటిని చట్నీ లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు. లేదంటే పల్లీ చట్నీ లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో తినవచ్చు.
Soft Idli Recipe with Upma Rava
కొత్తిమీర (ETV Abhiruchi)

చిట్కాలు :

  • ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్న కప్పునే పెరుగు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
  • ఇడ్లీలు ఉడికించాక అవి చక్కగా ఉడికాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి చాకుతో ఒక ఇడ్లీని గుచ్చి తీస్తే ఏం అంటుకోకుండా రావాలి.

