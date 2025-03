ETV Bharat / offbeat

మీ ఇడ్లీలు గట్టిగా ఉంటున్నాయా? - పిండిలో ఈ ఒక్కటి కలపండి చాలు - దూదిలా వస్తాయి! - HOW TO MAKE SOFT IDLI AT HOME

How to Make Soft Idli at Home ( Getty Images )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Mar 3, 2025, 2:01 PM IST