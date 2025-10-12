రాత్రి మిగిలిన అన్నంతో - పొద్దున్నే ఇలా "దోశలు" వేయండి! - సూపర్ టేస్ట్!
- చద్దన్నంతో క్రిస్పీ అండ్ సూపర్ సాఫ్ట్ "దోశలు" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : October 12, 2025 at 3:12 PM IST
Soft Dosa Recipe with Leftover Rice : సాధారణంగా చాలా మంది ఇళ్లలో రాత్రి వండిన అన్నం మిగిలిపోతుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ మార్నింగ్ చద్దన్నం ఎవరు తింటారని దానితో తాలింపు వేసుకోవడం, ఫ్రైడ్ రైస్, టమాటా రైస్ చేసుకోవడం చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా రాత్రి మిగిలిన అన్నంతో బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇలా "దోశలు" వేసుకోండి.
చద్దన్నంతో చేసిన ఈ దోశలు చాలా సాఫ్ట్గా, మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. ఇంటిల్లిపాదికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తినేస్తారు. పైగా ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, చద్దన్నంతో రుచికరమైన దోశలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మిగిలిన అన్నం - నాలుగు కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - రెండు కప్పులు
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- పెరుగు - రెండు కప్పులు
- వంటసోడా - రెండు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)
ఉప్మా రవ్వతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పల్లీ చట్నీతో కిర్రాక్!
తయారీ విధానం :
- ఈ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ దోశ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో అన్నం, బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండి, పుల్లని పెరుగు వేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో రెండు నుంచి రెండున్నర కప్పుల వరకు వాటర్ని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఈ పిండి అంత సులువుగా మెత్తగా గ్రైండ్ అవ్వదు. జిగురుతో ఆగిపోతుంటుంది. కాబట్టి, మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ కొద్దికొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ నెమ్మదిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని ఆ విధంగా మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో వంటసోడా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను పోసుకుని బాగా కలుపుతూ దోశకు కావాల్సిన విధంగా గరిటె జారుగా పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- పిండి మిశ్రమాన్ని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో సిద్ధం చేసుకున్నాక గిన్నెపై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ లైట్గా వేడెక్కాక ఐదారు డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసి వన్ సైడ్ కొద్దిగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయతో బాగా రుద్ది పెనంను బాగా వేడి కానివ్వాలి.
- పాన్ బాగా వేడైన తర్వాత ఒక పెద్ద గరిటెడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని వేసి మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగానే అట్టులా గరిటెతో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- కాస్త మందపాటి దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక అంచుల వెంట, మధ్యలో కొద్దిగా నూనె వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో నిదానంగా కాలనివ్వాలి.
- అది వన్సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత గరిటెతో తిప్పేసి మరో వైపు కూడా ఒకట్రెండు నిమిషాలు లైట్గా కాల్చుకోవాలి.
- అలా కాల్చుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మిగిలిన అన్నంతో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "దోశలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీని మిగిలిపోయిన అన్నంతో మాత్రమే కాకుండా అప్పటికప్పుడు వండిన రైస్తో కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ సాధ్యమైనంత వరకు పుల్లటి పెరుగును మాత్రమే వాడుకోవాలి. అప్పుడే దోశలు మంచిగా వస్తాయి. అలాగే, ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన చల్లని పెరుగును వాడకపోవడమే మంచిది.
- ఈ దోశలను మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగానే వేసుకోవాలి. అలాగే, ఇవి కాలడానికి రెగ్యులర్ వాటి కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగానే టైమ్ పడుతుంది.
ఉలవలతో కరకరలాడే "దోశలు" - రెగ్యులర్ వాటిని మించి టేస్టీగా!
మొక్కజొన్నతో గారెలు రొటీన్ - ఇలా "బూరెలు" చేయండి! - తియ్య తియ్యగా అద్దిరిపోతాయి!