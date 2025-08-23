Soft Coconut Dosa: కొబ్బరితో చేసే వంటలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. మరీ ముఖ్యంగా పచ్చడి, లడ్డూలు, బూరెలను చాలా మంది ఇష్టంగా చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే కొబ్బరితో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు చేయడానికే కాదు తినాలన్నా బోరే. అందుకే మీ కోసం సరికొత్త రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కొబ్బరి దోశలు. మీరు విన్నది నిజమే, పచ్చి కొబ్బరితో ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో మృదువుగా ఉండే దోశలు పోసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక వీటిని ఏ చట్నీతో తిన్నా టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని కొబ్బరి దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యం - 2 కప్పులు
- మెంతులు - 1 టీస్పూన్
- కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- అటుకులు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్ పోసి 4 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- బియ్యం నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని వంపేసి రైస్ను మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులో కొన్ని వాటర్ పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న బియ్యం మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసి పక్కన ఉంచాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి కొబ్బరి ముక్కలు, అటుకులు, కప్పు నీళ్లు పోసి చాలా అంటే చాలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్ను ముందే రుబ్బుకున్న బియ్యం పిండిలో వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి సుమారు 8 లేదా 10 గంటల పాటు పులియబెట్టాలి.
- పిండిని పులిసిన తర్వాత అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలపాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం హీటెక్కిన తర్వాత లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి టిష్యూ పేపర్ లేదా కాటన్ క్లాత్తో నీట్గా తుడవాలి.
- ఆ తర్వాత గరిటెడు పిండిని తీసుకుని దోశ పెనం మీద పోసి లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం దోశ అంచుల వెంబడి కాస్త లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కాల్చుకోవాలి.
- దోశ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పి మరో అర నిమిషం కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మీకు కావాల్సినన్నీ దోశలుగా వేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ దోశలకు నార్మల్ రైస్ కన్నా రేషన్ బియ్యం అయితే బాగుంటాయి. ఎందుకంటే బియ్యంలో జిగురు ఉండి పర్ఫెక్ట్గా పులిసిపోతుంది.
- దోశలు చేసుకునే ముందు రోజే బియ్యం, కొబ్బరిని గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి లేకపోతే మార్కెట్లో దొరికే కొబ్బరి పొడి అయినా ఉపయోగించవచ్చు.
- ఈ పిండితో స్పాంజ్ దోశలు లేదా రెగ్యులర్ దోశలు వేసుకోవచ్చు. అయితే స్పాంజ్ దోశలు వేసుకోవాలనుకుంటే పిండి కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి. అలాగే పెనం మీద వేసినప్పుడు లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రెగ్యులర్ దోశల మాదిరి మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరి.
