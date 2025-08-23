ETV Bharat / offbeat

పచ్చి కొబ్బరితో చట్నీ, లడ్డూలు కామన్! - ఇలా దోశలు వేస్తే అద్దిరిపోతాయి! - COCONUT DOSA RECIPE

- సూపర్​ సాఫ్ట్​ "కొబ్బరి దోశలు" - చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి - ఇంకా ప్రిపరేషన్​ ఈజీ!

Soft Coconut Dosa
Soft Coconut Dosa (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 9:39 AM IST

2 Min Read

Soft Coconut Dosa: కొబ్బరితో చేసే వంటలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. మరీ ముఖ్యంగా పచ్చడి, లడ్డూలు, బూరెలను చాలా మంది ఇష్టంగా చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే కొబ్బరితో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు చేయడానికే కాదు తినాలన్నా బోరే. అందుకే మీ కోసం సరికొత్త రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కొబ్బరి దోశలు. మీరు విన్నది నిజమే, పచ్చి కొబ్బరితో ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో మృదువుగా ఉండే దోశలు పోసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇక వీటిని ఏ చట్నీతో తిన్నా టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని కొబ్బరి దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - 2 కప్పులు
  • మెంతులు - 1 టీస్పూన్​
  • కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • అటుకులు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Coconut
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్​ పోసి 4 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • బియ్యం నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని వంపేసి రైస్​ను మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులో కొన్ని వాటర్​ పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న బియ్యం మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసి పక్కన ఉంచాలి.
fenugreek
మెంతులు (Eenadu)
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి కొబ్బరి ముక్కలు, అటుకులు, కప్పు నీళ్లు పోసి చాలా అంటే చాలా మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్​ను ముందే రుబ్బుకున్న బియ్యం పిండిలో వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి సుమారు 8 లేదా 10 గంటల పాటు పులియబెట్టాలి.
  • పిండిని పులిసిన తర్వాత అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలపాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం హీటెక్కిన తర్వాత లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి టిష్యూ పేపర్​ లేదా కాటన్​ క్లాత్​తో నీట్​గా తుడవాలి.
Poha
అటుకులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత గరిటెడు పిండిని తీసుకుని దోశ పెనం మీద పోసి లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం దోశ అంచుల వెంబడి కాస్త లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కాల్చుకోవాలి.
  • దోశ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పి మరో అర నిమిషం కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మీకు కావాల్సినన్నీ దోశలుగా వేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Coconut Dosa
కొబ్బరి దోశలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ దోశలకు నార్మల్​ రైస్​ కన్నా రేషన్​ బియ్యం అయితే బాగుంటాయి. ఎందుకంటే బియ్యంలో జిగురు ఉండి పర్ఫెక్ట్​గా పులిసిపోతుంది.
  • దోశలు చేసుకునే ముందు రోజే బియ్యం, కొబ్బరిని గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి లేకపోతే మార్కెట్​లో దొరికే కొబ్బరి పొడి అయినా ఉపయోగించవచ్చు.
  • ఈ పిండితో స్పాంజ్​ దోశలు లేదా రెగ్యులర్​ దోశలు వేసుకోవచ్చు. అయితే స్పాంజ్​ దోశలు వేసుకోవాలనుకుంటే పిండి కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి. అలాగే పెనం మీద వేసినప్పుడు లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రెగ్యులర్​ దోశల మాదిరి మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త స్ప్రెడ్​ చేసుకుంటే సరి.

Soft Coconut Dosa: కొబ్బరితో చేసే వంటలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. మరీ ముఖ్యంగా పచ్చడి, లడ్డూలు, బూరెలను చాలా మంది ఇష్టంగా చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే కొబ్బరితో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు చేయడానికే కాదు తినాలన్నా బోరే. అందుకే మీ కోసం సరికొత్త రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కొబ్బరి దోశలు. మీరు విన్నది నిజమే, పచ్చి కొబ్బరితో ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో మృదువుగా ఉండే దోశలు పోసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇక వీటిని ఏ చట్నీతో తిన్నా టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని కొబ్బరి దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - 2 కప్పులు
  • మెంతులు - 1 టీస్పూన్​
  • కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • అటుకులు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Coconut
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్​ పోసి 4 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • బియ్యం నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని వంపేసి రైస్​ను మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులో కొన్ని వాటర్​ పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న బియ్యం మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసి పక్కన ఉంచాలి.
fenugreek
మెంతులు (Eenadu)
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి కొబ్బరి ముక్కలు, అటుకులు, కప్పు నీళ్లు పోసి చాలా అంటే చాలా మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్​ను ముందే రుబ్బుకున్న బియ్యం పిండిలో వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి సుమారు 8 లేదా 10 గంటల పాటు పులియబెట్టాలి.
  • పిండిని పులిసిన తర్వాత అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలపాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం హీటెక్కిన తర్వాత లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి టిష్యూ పేపర్​ లేదా కాటన్​ క్లాత్​తో నీట్​గా తుడవాలి.
Poha
అటుకులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత గరిటెడు పిండిని తీసుకుని దోశ పెనం మీద పోసి లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం దోశ అంచుల వెంబడి కాస్త లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కాల్చుకోవాలి.
  • దోశ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పి మరో అర నిమిషం కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మీకు కావాల్సినన్నీ దోశలుగా వేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Coconut Dosa
కొబ్బరి దోశలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ దోశలకు నార్మల్​ రైస్​ కన్నా రేషన్​ బియ్యం అయితే బాగుంటాయి. ఎందుకంటే బియ్యంలో జిగురు ఉండి పర్ఫెక్ట్​గా పులిసిపోతుంది.
  • దోశలు చేసుకునే ముందు రోజే బియ్యం, కొబ్బరిని గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి లేకపోతే మార్కెట్​లో దొరికే కొబ్బరి పొడి అయినా ఉపయోగించవచ్చు.
  • ఈ పిండితో స్పాంజ్​ దోశలు లేదా రెగ్యులర్​ దోశలు వేసుకోవచ్చు. అయితే స్పాంజ్​ దోశలు వేసుకోవాలనుకుంటే పిండి కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి. అలాగే పెనం మీద వేసినప్పుడు లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రెగ్యులర్​ దోశల మాదిరి మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త స్ప్రెడ్​ చేసుకుంటే సరి.

For All Latest Updates

TAGGED:

TASTY SOFT COCONUT DOSACOCONUT DOSA RECIPESOFT COCONUT DOSA AT HOMEకొబ్బరి దోశలు ఎలా చేయాలిCOCONUT DOSA RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.