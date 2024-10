ETV Bharat / offbeat

చేసిన కాసేపటికే చపాతీలు గట్టిపడుతున్నాయా? - ఇలా చేశారంటే ఎన్ని గంటలైనా సూపర్ సాఫ్ట్!

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Soft Chapati Easily at Home : చాలా మంది మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో చపాతీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అలాగే.. ఈ మధ్యకాలంలో కొందరు రాత్రిపూట అన్నానికి బదులు చపాతీలనే తింటున్నారు. కానీ.. అసలు ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసరికి చేసినా కొద్దిసేపటికే చపాతీలు గట్టిగా అవుతుంటాయని బాధపడుతుంటారు చాలా మంది. అలాంటి వారు ఈసారి చపాతీలను చేసుకునేటప్పుడు పిండిని కలపడం నుంచి కాల్చడం వరకు ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి. చపాతీలు పొంగడంతో పాటు.. గంటలపాటు కూడా సూపర్​ సాఫ్ట్​గా ఉంటాయని, దూదిలా వస్తాయని అంటున్నారు కుకింగ్ ఎక్స్​ పర్ట్స్. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :