నోరూరించే "పొట్లకాయ మిల్క్ కర్రీ" - వద్దన్న వారే ఇష్టంగా తింటారు!

ఉప్మా చేసినంత ఈజీగా పొట్టకాయ కర్రీ చేసేయొచ్చని మీకు తెలుసా? - అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

Snake Gourd Milk Curry
Snake Gourd Milk Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Snake Gourd Milk Curry : పొట్లకాయ చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. పాము ఆకారంలో భలే ఉంటుంది కానీ. చాలా మంది తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే వీటితో చేసిన వంటలంటే 'నో' చెబుతారు. కానీ ఈ కూరగాయతో చేసే ఏ రెసిపీ అయినా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో పొట్లకాయ మిల్క్ కర్రీ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాదు దీని టేస్ట్​ గురించి చెప్పడం కాదు, తిని తెలుసుకోవాలి. అంత బాగుంటుంది! ఇది తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇక వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి ఈ రెసిపీని వేసుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాక వద్దన్న వారే అడిగి మరీ పెట్టమంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పొట్లకాయ మిల్క్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Potlakaya Milk Curry
పొట్లకాయ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పొట్లకాయ - 1
  • ఆయిల్ - 3 టీ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - కొంచెం
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • పాలు - 1 కప్పు
Potlakaya Milk Curry
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఈ రెసిపీ కోసం ఒక పొట్లకాయను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంకో గిన్నెలో ఒక కప్పు పాలు మరిగించి పక్కన ఉంచాలి
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి. అదే విధంగా కొంచెం ఉప్పు, తరిగి పెట్టుకున్న పొట్లకాయ ముక్కలు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Potlakaya Milk Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక కప్పు కాచి పెట్టుకున్న పాలు పోసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కాస్త కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి పొట్లకాయ మిల్క్ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
Potlakaya Milk Curry
పాలు (Getty Images)
  • ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి!

