కరకరలాడే "ఉల్లిపాయ చేగోడీలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు! - SNACK RECIPE WITH ONIONS

- చేగోడీల్లా కరకరలాడే "ఆనియన్ రింగ్స్" - ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా సూపర్ ఆప్షన్

Snack Recipe with Onions
Snack Recipe with Onions (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read

Snack Recipe with Onions : నార్మల్​గా అందరి వంటింట్లో ఉల్లిపాయలు తప్పనిసరిగా ఉంటుంటాయి. డైలీ చేసుకునే కర్రీల్లో రుచి, గ్రేవీ కోసం ఒకటో రెండో తప్పక వేస్తుంటాం. అలాగే, ఇంట్లో కూరగాయలేమి లేనప్పుడు రెండు టమాటాలతో కలిపి ఉల్లిపాయ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. లేదంటే పచ్చడి నూరుకోవడం చేస్తాం. అలాగే, స్నాక్స్​, బిర్యానీ, చికెన్ కర్రీ వంటివి చేసినప్పుడు నంజుకోవడానికి స్లైసెస్​గా కట్ చేసి తీసుకుంటుంటాం. అవి మాత్రమే కాదు ఉల్లిపాయలతో కరకరలాడే స్నాక్ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చేగోడీల్లా క్రిస్పీగా, భలే టేస్టీగానూ ఉండే వీటిని పిల్లలైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలాగే, వీటిని చేయడం కూడా చాలా ఈజీ! మరి, క్రంచీ క్రంచీగా నోరూరించే ఆనియన్ రింగ్స్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Snack Recipe with Onions
Onions (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదా - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • పెద్దసైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లుట
  • మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • బ్రెడ్ క్రంబ్స్ పొడి - కొద్దిగా
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Snack Recipe with Onions
Corn Flour (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా పెద్ద సైజ్​లో ఉండే ఉల్లిపాయలను తీసుకొని మరీ సన్నగా కాకుండా అర అంగుళం వెడల్పుతో రౌండ్​గా చక్రాల్లా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ నుంచి రింగ్స్ మాదిరిగా ఏ పాయకు ఆ పాయను విడదీసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో మైదా, కొద్దిగా ఉప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ రింగ్స్​ను వేసి మూతపెట్టి గిన్నెను కాసేపు పైకి కిందకి ఊపాలి.
  • ఇలా చేయడం ద్వారా మైదా అనేది ఆనియన్ రింగ్స్​కి చక్కగా పడుతుంది.
Snack Recipe with Onions
Garlic (Getty Images)
  • ఆవిధంగా ఒకసారి టాస్ చేసుకున్నాక మూత తీసి వాటిపై కొద్దిగా వాటర్ చల్లుకొని మూతపెట్టి మరోసారి బాగా టాస్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఉల్లిపాయలకు పిండి ఇంకా బాగా పడుతుంది.
  • అలా టాస్ చేసుకున్నాక మైదా పట్టిన ఆనియన్స్ రింగ్స్ అన్నింటినీ ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్​లో మిగిలిపోయిన మైదాలో కార్న్​ఫ్లోర్(మొక్కజొన్న పిండి), మిరియాల పొడి, మెత్తగా దంచిన వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాక అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని చక్కగా కలుపుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఒక ప్లేట్​లో బ్రెడ్ క్రంబ్స్​ను తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్​గా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

Snack Recipe with Onions
Pepper (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పిండిలో కోట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ రింగ్స్​ని ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుంటూ ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో చక్కగా డిప్ చేసి ప్లేట్​లో ఉన్న బ్రెడ్ క్రంబ్స్​తో రెండు మూడు సార్లు బాగా కోట్ చేసి ఒక ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, ఆనియన్స్ రింగ్స్ మొత్తాన్ని బ్రెడ్ క్రంబ్స్​తో చక్కగా కోట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి బ్రెడ్ క్రంబ్స్​తో కోట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ రింగ్స్ వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని టమాటా సాస్​తో నంజుకొని తినండి. అంతే, క్రంచీ క్రంచీగా నోరూరించే "ఆనియన్ రింగ్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!

SNACK RECIPESHOW TO PREPARE CRISPY ONION RINGSCRISPY ONION RINGSఉల్లిపాయలతో కరకరలాడే స్నాక్SNACK RECIPE WITH ONIONS

