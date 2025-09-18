పిల్లలు చేపలు తినట్లేదా? - ఈ "ఫిష్ స్నాక్" చేసి పెట్టండి! - ఇష్టంగా తినేస్తారు!
- ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్ 'చిల్లీ ఫిష్' - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
Published : September 18, 2025 at 12:16 PM IST
Snack Recipe with Fish : చేపలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వీకెండ్లో చేపలతో వెరైటీ వెరైటీ రెసిపీలు చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. కానీ, పిల్లల విషయానికొస్తే ముళ్లు ఉంటాయని వాటిని తినడానికి ఇష్టపడరు. మరికొందరైతే ఆ వాసనను కూడా పక్కకు రానియ్యరు. మీ పిల్లలూ చేపలు అంటే 'నో' అంటున్నారా? అయితే అలాంటి వారికోసమే ఈ వీకెండ్ అద్దిరపోయే నాన్వెజ్ స్నాక్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "చిల్లీ ఫిష్". ఇలా స్నాక్ రెసిపీ చేసి పెట్టారంటే చేపలు అంటే నచ్చని పిల్లలూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఎలాంటి నీచు వాసన లేకుండా కమ్మగా నోరూరిస్తుంది. పైగా రెస్టారెంట్ టేస్ట్కి ఏమాత్రం తీసిపోదు. పైగా దీన్ని ఎవరైనా ఇంట్లోనే సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరకేజీ - ముళ్లు తీసేసిన చేపముక్కలు(ఫిష్ ఫిల్లెట్స్)
- తగినంత - నూనె
- మూడు చెంచాలు - కార్న్ఫ్లోర్
- మూడు చెంచాలు - మైదా
- ఒక చెంచా - సోయాసాస్
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - మిరియాల పొడి
- రెండు చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
సాస్ కోసం :
- మూడు చెంచాలు - సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు
- మూడు చెంచాలు - ఉల్లికాడల తరుగు
- అర కప్పు - కాస్త పెద్దగా తరిగి క్యాప్సికం ముక్కలు
- రెండు చెంచాలు - సోయాసాస్
- నాలుగు చెంచాలు - చిల్లీసాస్
- రెండు చెంచాలు - వెనిగర్
- రెండు చెంచాలు - చక్కెర
- నాలుగు చెంచాలు - కార్న్ఫ్లోర్ కలిపిన వాటర్
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ముళ్లు లేకుండా తీసుకొచ్చిన తాజా చేప ముక్కల్ని నీట్గా శుభ్రం చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో ఒకే సైజులో క్యూబ్స్లా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కట్ చేసుకున్న చేప ముక్కలను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని అందులో ఒక చెంచా సోయాసాస్, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, మిరియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, మైదా, కార్న్ఫ్లోర్, కొద్దిగా వాటర్ చల్లుకుని అంతా కలిసేలా బాగా కలిపి పదినిమిషాలు పక్కన పెట్టేయాలి.
- ఈలోపు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో సాస్ తయారీ కోసం చెప్పిన వాటిల్లో సోయాసాస్, చిల్లీసాస్, చక్కెర, వెనిగర్లను వేసుకుని అన్నింటినీ చక్కగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యాప్సికం ముక్కలు, సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, ఉల్లికాడల తరుగుని రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- పదినిమిషాల అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమంలో పది నిమిషాలు నానిన చేప ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా తీసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో చేప ముక్కల్ని ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. అలా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం అదే కడాయిలో ఎక్కువ నూనె ఉంటే దాన్ని ఏదైనా స్టీల్ డబ్బాలోకి తీసుకుని ఓ నాలుగు చెంచాల నూనె ఉంచుకోవాలి.
- తర్వాత వేడిగా ఉన్న ఆ నూనెలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లికాడల తరుగు, సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, క్యాప్సికమ్ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఆపై ఈ మిశ్రమంలో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న సాస్ మిశ్రమం, చేప ముక్కలు తీయగా మిగిలిన వాటర్ మిశ్రమంతో పాటు అర కప్పు నీళ్లు కూడా యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ మిశ్రమాన్ని దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు కుక్ చేయాలి. అలా అయినప్పుడు వేయించి పక్కనుంచి చేప ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాలు అంతా కలిసేలా టాస్ చేస్తూ వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే "చిల్లీ ఫిష్" ఇంట్లోనే రెడీ అవుతుంది!
