యేటి "చిన్న చేపలు" కర్రీ పాత విధానం ఇదే! - ఈ కర్రీని అస్సలు మిస్ కావద్దు! - FISH CURRY

పెద్ద చేపలకంటే చిన్న చేపల రుచి ఎక్కువ - పాత పద్ధతిలో చాలా ఈజీగా, భిన్నంగా ఉంటుంది.

fish_curry_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
Fish Curry Recipe in Telugu : యేటి చిన్న చేపల కర్రీ ఎపుడైనా తిన్నారా? ఓ సారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అనిపిస్తుంది. పెద్ద చేపల కర్రీ కంటే చిన్న చేపల కర్రీ చాలా రుచిగా ఉంటుంది. కాస్త పులుసు పెట్టుకుని తింటుంటే పుల్లగా, కారంగా చేపల కర్రీ రుచి అద్దిరిపోతుంది. పాత తరం వాళ్లు ఈ యేటి చిన్న చేపలు ఎక్కువగా వండుకునే వారు. అప్పట్లో చాలా ఈజీ పద్ధతిలో అన్ని పదార్థాలు కలిపి పులుసు పెట్టే తీరు ఆహా అనిపిస్తుంది.

fish_curry_recipe_in_telugu
fish_curry_recipe_in_telugu (getty image)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చిన్న చేపలు - 500 గ్రాములు
  • ఉల్లిపాయలు - 1 పెద్దది
  • పచ్చి మిర్చి - 6
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చింత పండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి - 6
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • ఎండు కొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
fish_curry_recipe_in_telugu
fish_curry_recipe_in_telugu (getty image)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చేపలను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వీటిని చేపలు విక్రయించే వాళ్ల దగ్గర క్లీన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఇంట్లో కూడా మరో రెండు సార్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఒక నిమ్మకాయ, కాస్త ఉప్పు వేసుకుని కలిపి నీళ్లతో కడిగితే వాసన కూడా తగ్గిపోతుంది.
fish_curry_recipe_in_telugu
fish_curry_recipe_in_telugu (getty image)
  • ఇపుడు శుభ్రం చేసుకున్న చేపలను కర్రీ పాత్రలోకి తీసుకుని అందులోనే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చి మిర్చి చీలికలు వేసుకోవాలి. పాత పద్ధతిలో చేసే ఈ కర్రీలో పదార్థాలన్నీ ముందుగానే వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పసుపు, కల్లుప్పు, కారం, నూనె కూడా వేసుకుని చేతితో నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు నానబెట్టిన చింతపండు పులుసు పోసుకుని గరిటె పెట్టి కలిపి పొయ్యి మీద పెట్టుకోవాలి.
fish_curry_recipe_in_telugu
fish_curry_recipe_in_telugu (getty image)
  • స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి గిన్నెపై మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. పది నిమిషాల్లోగా మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి. మసాలా కోసం మిక్సీ జార్​లోకి వెల్లుల్లి పాయలు, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, మెంతులు, ధనియాలు, ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
fish_curry_recipe_in_telugu
fish_curry_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
  • ఇపుడు కర్రీ గిన్నె మూత తీసి రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకుని కలిపి రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో సారి మూత పెట్టి ఇంకో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. పది నిమిషాల తర్వాత నూనె పైకి తేలుతూ కనిపిస్తుంది. ఇపుడు మరో సారి రుచి చూసుకుని కొత్తిమీర తరుగు వేసి దించుకుంటే చాలు. పాత పద్ధతిలో చేసే ఈ యేటి చిన్న చేపల కర్రీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
fish_curry_recipe_in_telugu
fish_curry_recipe_in_telugu (getty image)

