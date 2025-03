ETV Bharat / offbeat

ఎండలకు వాటర్ ట్యాంక్​లోని నీళ్లు కాలిపోతున్నాయా? - ఈ టిప్​ పాటిస్తే చల్లగా ఉంటాయి! - WATER TANK COOLING TIPS IN SUMMER

By ETV Bharat Telangana Team

How to Cool Water Tank in Summer : ఏప్రిల్, మే రాకముందే భానుడు ఉగ్రరూపం దాల్చాడు. ఉదయం 11 దాటకముందే నడినెత్తిన సూర్యుడు సుర్రుమంటున్నాడు. దీంతో ఒకవైపు ఎండ వేడిమి, మరోవైపు ఉక్కపోతతో జనాలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే నేటి రోజుల్లో దాదాపు అందరూ ఇళ్లలో గృహ అవసరాల కోసం ఇంటిపై వాటర్ ట్యాంకులు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. అయితే, వేసవిలో పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా మనం రోజూవారీ అవసరాలకు వినియోగించే వాటర్ ట్యాంక్​లోని నీరు కూడా ఈజీగా వేడిగా మారుతుంది.

దాంతో సూర్యరశ్మి కారణంగా వేడి అయిన నీటిని ఇంటి అవసరాలకు వినియోగించడం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఆ వేడి నీటితో స్నానం చేయాలన్నా కాస్త ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. మీరూ సమ్మర్​లో ఇలాంటి సమస్యనే ఎదుర్కొంటున్నారా? అయితే, డోంట్​వర్రీ మీ కోసం కొన్ని టిప్స్ తీసుకొచ్చాం. వాటిని ఫాలో అవ్వడం ద్వారా వేసవి​లో కూడా మీ వాటర్​ ట్యాంక్​లోని నీటిని చల్లగా ఉంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.