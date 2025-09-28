బీరకాయతో కరకరలాడే "గారెలు" - అమ్మవారికి ప్రసాదంగానూ పెట్టొచ్చు! - నూనె పీల్చవు!
- సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ - పిల్లలు ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
Published : September 28, 2025 at 11:20 AM IST
Simple Snack Recipe for Kids : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడివేడిగా కరకరలాడే స్నాక్స్ తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ నెక్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ రొటీన్గా పకోడీ, బజ్జీ, పునుగులు, గారెలు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా బోరింగ్గా ఉంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, కరకరలాడే "బీరకాయ గారెలు". నార్మల్గా గారెలు అందరూ చేసుకునేవైనా ఇవి కొంచెం ప్రత్యేకంగా ఉండి సరికొత్త రుచినిస్తాయి. వీటిని స్నాక్గానే కాకుండా దేవీ శరన్నరాత్రులు కొనసాగుతున్న వేళ అమ్మవారికి ప్రత్యేకమైన నైవేద్యంగానూ ప్రిపేర్ చేసి నివేదించవచ్చు. ఇవి నూనెను తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! ఎవరైనా చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి, బీరకాయతో ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ గారెలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - మినప్పప్పు
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- రెండు - బీరకాయలు
- ఏడెనిమిది - పచ్చిమిర్చి
- రెండు అంగుళాల ముక్క - అల్లం
- నాలుగు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- నాలుగు చెంచాలు - నువ్వులు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీని ఉదయం అమ్మవారి ప్రసాదంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకునే వారు ముందు రోజు రాత్రి మినప్పప్పును శుభ్రంగా కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
- అదే, మీరు ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్గా రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మార్నింగ్ శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- మినపప్పు బాగా నానిన తర్వాత మరొకసారి శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టాలి. అనంతరం మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని ఎక్కువ నీళ్లు వేయకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా పిండిని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బీరకాయలను పీలర్తో చెక్కు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై గ్రేటర్తో సన్నగా తురుమి చేతితో ఒకసారి పిండి అందులో నుంచి వచ్చే వాటర్ని వడకట్టేయాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, అల్లంలను వీలైనంత సన్నగా తురుమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న మినప్పప్పు, ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న బీరకాయ తురుము, సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కరివేపాకు తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నువ్వులు వేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండిలో చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి చేతికి కొన్ని నీళ్లు రాసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మినప్పిండిలో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గారెల మాదిరిగా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- నూనెలో బబుల్స్ తగ్గి అవి మంచిగా వేగాయనుకున్నాక టిష్యూపేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని అరనిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, బీరకాయతో కరకరలాడే "గారెలు" రెడీ అవుతాయి!
- తర్వాత వీటిని కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొబ్బరి లేదా అల్లం చట్నీతో కలిపి సర్వ్ చేశారంటే ఆ రుచి అద్దిరిపోతుంది.
- పండగ వేళ ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు పెద్దలు వీటిని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
