Simple Snack Recipe for Kids : చల్లని సాయంత్రం వేళ అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ కావాలనుకుంటారా? అది కూడా మంచి రుచికరంగా ఉండాలని భావిస్తున్నారా? అయితే, మీకోసమే చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా చేసుకునే ఒక స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "బ్రెడ్ రోల్స్". బ్రెడ్ స్లైసులతో ఎవరైనా సులువుగా చేసుకునే ఈ స్నాక్ని ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా తింటారు. పిల్లలైతే పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వీటిని ఒకటితో ఆగకుండా రెండు మూడు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. పైగా వీటి తయారీకి ఎక్కువ నూనె కూడా పట్టదు! మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- బ్రెడ్ స్లైసులు - 10 నుంచి 12
- ఆలుగడ్డలు - మూడు(మీడియం సైజ్వి)
- మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావుటీస్పూన్
- ఉప్పు, కారం - రుచికి తగినంత
- గరంమసాలా - అరటీస్పూన్
- మైదా పిండి - తగినంత(కోటింగ్ కోసం)
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
"సర్వపిండి" చేసుకునే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - చల్లని వేళ వేడివేడిగా తింటే టేస్ట్ అదుర్స్!
తయారీ విధానం :
- ఈ క్విక్ అండ్ ఈజీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టఫింగ్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో ఆలుగడ్డలు, తగినన్ని నీళ్లు తీసుకొని ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా తరుక్కోవాలి.
- బంగాళదుంపలు మంచిగా ఉడికిన తర్వాత వేడి నీరు తొలగించుకొని చల్లని నీటితో ఒకసారి కడగాలి. ఆపై పైన పొట్టును తొలగించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న సన్నని ఆలూ తురుము, సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు, కొత్తిమీర తరుగు, గరంమసాలా వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోతుంది.
- తర్వాత చేతికి కొద్దిగా నూనె రాసుకొని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్టఫింగ్లో నుంచి కొద్దికొద్దిగా మిశ్రమాన్ని తీసుకుంటూ సన్నని, పొడవాటి రోల్స్లా చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కోటింగ్ కోసం ఒక చిన్న గిన్నెలో ఆరు చెంచాలు లేదా తగినంత మైదా పిండిని తీసుకొని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని ఉండలు లేకుండా పల్చగా కలుపుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం బ్రెడ్ స్లైసులు తీసుకొని చివర్లు(బ్రౌన్ పార్ట్) కట్ చేసుకోవాలి. అలా అన్నింటిని కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత బ్రెడ్ క్రంబ్స్ కోసం మిక్సీ జార్లో కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ బ్రౌన్ పార్ట్ ముక్కలు, ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ వేసుకొని మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న చివర్లు కట్ చేసుకున్న ఒక బ్రెడ్ స్లైసు తీసుకొని చపాతీ కర్రతో నెమ్మదిగా వత్తుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అది షీట్లా ఉండి స్టఫింగ్ స్టఫ్ చేయడానికి మంచిగా ఉంటుంది.
ఈ పద్ధతిలో "క్యాబేజీ బఠాణీ కూర" చేయండి - వద్దన్నవాళ్లే కమ్మగా, కడుపు నిండా తినేస్తారు!
- తర్వాత రోల్ చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైసుపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఒక స్టఫింగ్ రోల్ ఉంచి దానికి అన్ని వైపులా బ్రెడ్పై కలిపి పెట్టిన మైదా మిశ్రమాన్ని పల్చగా రాయాలి.
- ఆపై నెమ్మదిగా చేతితో రోల్లా చుట్టుకోవాలి. ఇలా చుట్టుకునే క్రమంలో బ్రెడ్ స్లైసు అనేది పగుళ్లు వచ్చినట్లు, విరిగినట్లు అవుతుంది. అయినా పర్వాలేదు.
- బ్రెడ్ను స్టఫింగ్తో మంచిగా రోల్ చేసుకున్నాక ఆ మొత్తాన్ని మైదా మిశ్రమంలో ముంచి ప్లేట్లో ఉన్న బ్రెడ్ క్రంబ్స్తో అన్ని వైపులా చక్కగా అద్దుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి. ఇలానే మిగతా బ్రెడు స్లైసులని స్టఫింగ్తో రోల్స్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడయిన తర్వాత మంటను తగ్గించి అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వాటిని పాన్లో వేయంచడానికి తగినన్ని వేసుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి అవి కాసేపు వేగిన తర్వాత గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ అన్ని వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేగనివ్వాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మగా నోరూరించే బ్రెడ్ "రోల్స్" రెడీగా ఉంటాయి.
వెల్లుల్లి, టమాటాలను కాల్చి ఇలా "రసం" పెట్టండి - డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది!