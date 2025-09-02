Simple Process to Make Tasty Tomato Pachadi : పచ్చళ్లలో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే వాటిల్లో టమాటా పచ్చడి ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అయితే, ఈ పచ్చడిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో రెడీ చేసుకుంటుంటారు. నార్మల్గా చాలా మంది టమాటాలను ఉడికించి పచ్చడిని తయారు చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? టమాటాలు ఉడకబెట్టకుండా, ఎండబెట్టకుండా కూడా కమ్మని "పచ్చడిని" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేశారంటే ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు. పైగా ఈ పచ్చడి చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా రెడీ అవుతుంది. ఇది అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. మరి, టమాటాలు ఉడికించకుండా రుచికరమైన పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- ఒక కిలో - టమాటాలు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
- పెద్దసైజ్ నిమ్మకాయంత - చింతపండు
- రుచికి తగినంత - కారం
- అరటీస్పూన్ - వేయించిన ఆవాల పొడి
- అరటీస్పూన్ - వేయించిన మెంతుల పొడి
- టేస్ట్కి సరిపడా - దొడ్డు ఉప్పు
ఇడ్లీ, దోశల్లోకి రుచికరమైన "కొబ్బరి చట్నీ" - ఇలా చేస్తే పక్కా హోటల్ టేస్ట్!
తయారీ విధానం :
- ఈ రుచికరమైన పచ్చడి ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా తాజా టమాటాలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడవాలి.
- తర్వాత కత్తి లేదా చాకుతో వాటి తొడిమె భాగం తొలగించి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ గిన్నె తీసుకొని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలను వేసుకోవాలి.
- అలాగే, అందులోనే తగినంత చింతపండు, టేస్ట్కి సరిపడా కారం, దొడ్డు ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి
- అయితే, మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు పల్స్ ఇస్తూ మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పచ్చడిలోకి పోపుని రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - ఒకటిన్నర కప్పులు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
- ఎండుమిర్చి - పది
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - అరటీస్పూన్
పచ్చికొబ్బరితో కమ్మని "దోశలు" - పప్పులు నానబెట్టాల్సిన పనే లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
- అవి మంచిగా వేగి ఆవాలు చిటపటమంటున్నప్పుడు అందులో కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, ఇంగువ, పసుపు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలిపి పోపుని చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడి మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పచ్చడిలో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలోనే పచ్చడిలో వేయించిన మెంతుల పొడి, ఆవాల పొడిని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదే టైమ్లో ఒకసారి ఉప్పుని సరిచూసుకొని చాలకపోతే కలుపుకోవాలి.
- పచ్చడిలో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్ని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- అది పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా గాలి చొరబడని సీసా లేదా జాడీలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఉడికించకుండానే కమ్మని రుచితో నోరూరించే "టమాటా పచ్చడి" తయారవుతుంది!
- దీన్ని నార్మల్గా బయట నిల్వ చేసుకుంటే కనీసం వారం పాటు నిల్వ ఉంటుంది. అదే ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ చేసుకున్నట్లయితే దాదాపు 20 రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీకి మరీ పచ్చి టమటాలు కాకుండా కాస్త పండి గట్టిగా ఉన్న టమాటాలను ఎంచుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
- ఈ టమాటా పచ్చడికి నూనె కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది. ఎందుకంటే, ఇది 10 నుంచి 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
- టమటా పచ్చడిని పోపులో ఉడికించేటప్పుడు వేయించిన మెంతుల పొడి, ఆవాల పొడి వేసుకోవడం వల్ల చట్నీకి మంచి ఫ్లేవర్తో పాటు అద్భుతమైన టేస్ట్ వస్తుంది.
ఘాటు ఘాటుగా "అల్లం చారు" - ఈ సీజన్లో ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాల్సిందే!