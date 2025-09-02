ETV Bharat / offbeat

ఉడకబెట్టే, ఎండబెట్టే పనిలేకుండా - నోరూరించే "టమాటా పచ్చడి"! - ప్రిపరేషన్ వెరీ ఈజీ! - TASTY TOMATO PACHADI RECIPE

సరికొత్త పద్ధతిలో కమ్మని 'టమాటా పచ్చడి' - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి సూపర్ కాంబో!

Tasty Tomato Pachadi
Tasty Tomato Pachadi (ETV Bharat)
Published : September 2, 2025 at 3:42 PM IST

Simple Process to Make Tasty Tomato Pachadi : పచ్చళ్లలో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే వాటిల్లో టమాటా పచ్చడి ముందు వరుస​లో ఉంటుంది. అయితే, ఈ పచ్చడిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్​లో రెడీ చేసుకుంటుంటారు. నార్మల్​గా చాలా మంది టమాటాలను ఉడికించి పచ్చడిని తయారు చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? టమాటాలు ఉడకబెట్టకుండా, ఎండబెట్టకుండా కూడా కమ్మని "పచ్చడిని" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేశారంటే ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు. పైగా ఈ పచ్చడి చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా రెడీ అవుతుంది. ఇది అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్​లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి, టమాటాలు ఉడికించకుండా రుచికరమైన పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • ఒక కిలో - టమాటాలు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
  • పెద్దసైజ్ నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • రుచికి తగినంత - కారం
  • అరటీస్పూన్ - వేయించిన ఆవాల పొడి
  • అరటీస్పూన్ - వేయించిన మెంతుల పొడి
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - దొడ్డు ఉప్పు

Tasty Tomato Pachadi
Tomatoes (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రుచికరమైన పచ్చడి ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా తాజా టమాటాలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై క్లాత్​తో తడి లేకుండా తుడవాలి.
  • తర్వాత కత్తి లేదా చాకుతో వాటి తొడిమె భాగం తొలగించి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ గిన్నె తీసుకొని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలను వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, అందులోనే తగినంత చింతపండు, టేస్ట్​కి సరిపడా కారం, దొడ్డు ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి
  • అయితే, మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు పల్స్ ఇస్తూ మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పచ్చడిలోకి పోపుని రెడీ చేసుకోవాలి.
Tasty Tomato Pachadi
Garlic (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మినపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
  • ఎండుమిర్చి - పది
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - అరటీస్పూన్

Tasty Tomato Pachadi
chinthapandu (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత ​ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అవి మంచిగా వేగి ఆవాలు చిటపటమంటున్నప్పుడు అందులో కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, ఇంగువ, పసుపు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలిపి పోపుని చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడి మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పచ్చడిలో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Tasty Tomato Pachadi
Salt (Getty Images)
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలోనే పచ్చడిలో వేయించిన మెంతుల పొడి, ఆవాల పొడిని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదే టైమ్​లో ఒకసారి ఉప్పుని సరిచూసుకొని చాలకపోతే కలుపుకోవాలి.
  • పచ్చడిలో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్​ని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అది పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా గాలి చొరబడని సీసా లేదా జాడీలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఉడికించకుండానే కమ్మని రుచితో నోరూరించే "టమాటా పచ్చడి" తయారవుతుంది!
  • దీన్ని నార్మల్​గా బయట నిల్వ చేసుకుంటే కనీసం వారం పాటు నిల్వ ఉంటుంది. అదే ఫ్రిడ్జ్​లో నిల్వ చేసుకున్నట్లయితే దాదాపు 20 రోజుల వరకు తాజా​గా ఉంటుంది!
Tasty Tomato Pachadi
Karam (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీకి మరీ పచ్చి టమటాలు కాకుండా కాస్త పండి గట్టిగా ఉన్న టమాటాలను ఎంచుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • ఈ టమాటా పచ్చడికి నూనె కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది. ఎందుకంటే, ఇది 10 నుంచి 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
  • టమటా పచ్చడిని పోపులో ఉడికించేటప్పుడు వేయించిన మెంతుల పొడి, ఆవాల పొడి వేసుకోవడం వల్ల చట్నీకి మంచి ఫ్లేవర్​తో పాటు అద్భుతమైన టేస్ట్ వస్తుంది.

TOMATO PACHADI RECIPEHOW TO MAKE TOMATO PACHADITOMATO PACHADI THAYARI VIDHANAMటమాటా పచ్చడి తయారీ విధానంTASTY TOMATO PACHADI RECIPE

