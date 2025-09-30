దసరా రోజున "తలకాయ కూర" ఇలా వండండి! - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

ETV Bharat / offbeat

- అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే 'తలకాయ కర్రీ' - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Talakaya Kura Making Process
Talakaya Kura Making Process (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 2:00 PM IST

4 Min Read
Talakaya Kura Making Process : దసరా వచ్చిందంటే చాలు ప్రతి ఇంటా సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ముఖ్యంగా పండగ రోజు పిండి వంటలతోపాటు మాంసాహారం తినే ఇంట్లో నాన్​వెజ్ రుచులు ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది మటన్ ప్రియులు విజయదశమి నాడు తలకాయ కూరను తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. కానీ, చాలా మందికి ఈ కర్రీని రుచికరంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం రాదు. అలాంటి వారికోసమే సింపుల్​ ప్రాసెస్​లో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ స్టైల్​లో "తలకాయ కర్రీ" చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. సూప్ కూడా మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలో తింటుంటే వారెవ్వా ఏమన్నా ఉంటుందా! మరి, పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ వచ్చేలా తలకాయ కూరను ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Talakaya Kura
Talakaya Kura (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

ఉడికించడం కోసం :

  • అరకేజీ - తలకాయ మాంసం
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • నూనె - ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు

మసాలా పొడి కోసం :

  • ధనియాలు - అర టేబుల్​స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - మూడ్నాలుగు
  • యాలకులు - రెండు
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • అనాసపువ్వు - ఒకటి
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి(మీడియం సైజ్​ది)
  • ఎండుకొబ్బరి - అంగుళం ముక్క
Talakaya Kura Recipe
కొత్తిమీర తరుగు (ETV Abhiruchi)

కర్రీ కోసం :

  • నూనె - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు, కారం
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా

Talakaya Kura Recipe
ఉల్లిపాయ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా వేడి నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి తలకాయ మాంసాన్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా కర్రీ స్మెల్ రాకుండా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • ఇప్పుడు తలకాయ కూరను సగం వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇందుకోసం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో తలకాయ మాంసం, పసుపు, ఒకట్రెండు టీస్పూన్ల నూనె, ఒక టీ గ్లాసులో సగం వాటర్ (30 నుంచి 50ఎంఎల్) వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత పెట్టి రెండు మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. అంటే, ముక్క 50 శాతం వరకు ఉడికేలా కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అది ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Talakaya Kura Recipe
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద పాన్ పెట్టుకుని ధనియాలు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, జాపత్రి, అనాస పువ్వు వేసుకుని సన్నని సెగ మీద మూడు నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించాలి. అవి వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయను మొత్తంగా కాకుండా గుత్తి వంకాయను కట్ చేసినట్లు ముప్పావు భాగం వరకు నాలుగు ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని స్టవ్ మీద పట్టుకారుతో పట్టుకుని కట్ చేసి ఉల్లిపాయను అన్ని వైపులా బాగా కాల్చాలి. అలాగే, ఎండుకొబ్బరి ముక్కను కాల్చి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ధనియాల మిశ్రమం, కాల్చిన కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే మిక్సీ జార్​లో కాల్చిన ఉల్లిపాయను పైన పొట్టు తీసేసి వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.

Talakaya Kura Recipe
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కుక్కర్​లో ఉడికించుకున్న మాంసం 50% వరకు ఉడికిందనుకున్నాక అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు లో-ఫ్లేమ్​లో కాసేపు బాగా వేయించాలి.
  • ఆనియన్ పేస్ట్ వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చాక అందులో పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి.
  • అవి కూడా మంచిగా వేగి లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్న క్రమంలో సగం వరకు ఉడికించి పెట్టుకున్న తలకాయ కూరను వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Talakaya Kura Recipe
మసాలా దినుసులు (ETV Abhiruchi)
  • అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్​ను వేసుకుని అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై మసాలాలు మాడిపోకుండా కొద్దిగా వాటర్ వేసి బాగా కలపాలి.
  • అలా కలిపిన తర్వాత మూతపెట్టి మసాలాలు ముక్కలకు పట్టేలా ఐదారు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్​లో మగ్గనివ్వాలి.
  • ఐదారు నిమిషాల తర్వాత అందులో గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి ముక్క మెత్తగా ఉడికే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ముక్క మెత్తగా ఉడికిందనుకున్నాక చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఘుమఘుమలాడే "తలకాయ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ మీరు మాంసాన్ని 50% ఉడికించే క్రమంలో ఒకవేళ ముదురిది తీసుకుంటే ఐదారు విజిల్స్ పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఏది తీసుకున్నప్పటికీ సగం వరకు ఉడికేలా చూసుకోవాలి.
  • ఈ రెసిపీలో ఉల్లిపాయ, ఎండుకొబ్బరిని కాల్చి తీసుకోవడం ద్వారా టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది.

