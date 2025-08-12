ETV Bharat / offbeat

మొక్కజొన్నలతో కరకరలాడే "సమోసా" - చల్లని వేళ గరంగరంగా అద్దిరిపోతాయి! - CRISPY CORN SAMOSA RECIPE

-వర్షాకాలంలో విరివిగా దొరికే మొక్కజొన్నతో కమ్మని 'సమోసా' - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Simple Process to Make Corn Samosa
Simple Process to Make Corn Samosa (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 1:36 PM IST

Simple Process to Make Corn Samosa : వాతావరణం కూల్​గా ఉన్నప్పుడు లేదా చల్లని సాయంత్రాల టైమ్​లో పక్కన ఏదైనా వేడి వేడి స్నాక్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఆ ఊహ గుర్తుకు వస్తేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా! అందులోనూ గరంగరం సమోసాలు అయితే ఆ ఫీల్ ఇంకా థ్రిల్లింగ్​గా ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్​గా సమోసాలు అనగానే ఎక్కువ మంది ఉల్లిపాయ, ఆలూతో ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి తినాలన్నా ఎవరికైనా బోరింగ్​గానే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వెరైటీ రుచులను కోరుకుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "కార్న్ సమోసా". ఈ సీజన్​లో విరివిగా లభించే కార్న్​తో మీరూ ఓసారి ఇలా సమోసా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పైగా ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కేటాయించాల్సిన పని లేదు. చాలా తక్కువ టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Simple Process to Make Corn Samosa
Corn (Getty Images)

కార్న్ సమోసాకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • మొక్కజొన్న గింజలు - ఒక కప్పు
  • మైదా లేదా గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
  • మిరియాల పొడి - ఒక చెంచా
  • జీలకర్రపొడి - అరచెంచా
  • గరంమసాలా - చెంచాన్నర
  • శనగపిండి - ఒక చెంచా
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • ఆయిల్ - వేయించడానికి తగినంత
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Simple Process to Make Corn Samosa
Miriyalu (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కార్న్ సమోసా తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన మొక్కజొన్న గింజలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగుని రెడీ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో మైదా లేదా గోధుమపిండి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసుకొని అది పిండికి పట్టేలా కలపాలి. తర్వాత తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ ముద్దలా కలిపి 20 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో మొక్కజొన్న గింజలు, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఉడికించుకోవాలి. అవి ఉడికిన తర్వాత కాస్త చల్లార్చుకొని మిక్సీలో వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, శనగపిండిని వేయించుకొని పక్కనుంచాలి.
Simple Process to Make Corn Samosa
Coriander Leaves (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో చెంచా నూనె వేసుకొని అది కాస్త వేడయ్యాక కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మొక్కజొన్న గింజలు, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం తురుము, సన్నని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, వేయించిన శనగపిండి, మిరియాల పొడి, గరంమసాలా, జీలకర్రపొడి, కొత్తిమీర తరుగు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని అన్నింటినీ మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మాడిపోకుండా కలుపుతూ చక్కగా వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని తీసుకొని చిన్న చిన్న చపాతీల్లా చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని సమోసా షేప్​లో మడతపెట్టి అందులో ముందుగా వేయించిన మొక్కజొన్న గింజల మిశ్రమాన్ని సరిపడా వేసుకొని అంచులకు కాస్త వాటర్ అద్ది చక్కగా క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
Simple Process to Make Corn Samosa
Corn Samosa (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న సమోసాలాను నెమ్మదిగా వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వెంటనే తిప్పేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకొని బయటకు తీసుకుంటే చాలు. అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్​లో కమ్మగా, కరకరలాడే "కార్న్ సమోసాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి వర్షాకాలంలో విరివిగా లభించే మొక్కజొన్నతో ఇలా సమోసా ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
Simple Process to Make Corn Samosa
Corn Samosa (ETV Abhiruchi)

