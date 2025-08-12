Simple Process to Make Corn Samosa : వాతావరణం కూల్గా ఉన్నప్పుడు లేదా చల్లని సాయంత్రాల టైమ్లో పక్కన ఏదైనా వేడి వేడి స్నాక్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఆ ఊహ గుర్తుకు వస్తేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా! అందులోనూ గరంగరం సమోసాలు అయితే ఆ ఫీల్ ఇంకా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్గా సమోసాలు అనగానే ఎక్కువ మంది ఉల్లిపాయ, ఆలూతో ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి తినాలన్నా ఎవరికైనా బోరింగ్గానే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వెరైటీ రుచులను కోరుకుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే "కార్న్ సమోసా". ఈ సీజన్లో విరివిగా లభించే కార్న్తో మీరూ ఓసారి ఇలా సమోసా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పైగా ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కేటాయించాల్సిన పని లేదు. చాలా తక్కువ టైమ్లో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కార్న్ సమోసాకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- మొక్కజొన్న గింజలు - ఒక కప్పు
- మైదా లేదా గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
- మిరియాల పొడి - ఒక చెంచా
- జీలకర్రపొడి - అరచెంచా
- గరంమసాలా - చెంచాన్నర
- శనగపిండి - ఒక చెంచా
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- ఆయిల్ - వేయించడానికి తగినంత
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే కమ్మగా ఉంటుంది!
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కార్న్ సమోసా తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన మొక్కజొన్న గింజలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగుని రెడీ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో మైదా లేదా గోధుమపిండి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసుకొని అది పిండికి పట్టేలా కలపాలి. తర్వాత తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ ముద్దలా కలిపి 20 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో మొక్కజొన్న గింజలు, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఉడికించుకోవాలి. అవి ఉడికిన తర్వాత కాస్త చల్లార్చుకొని మిక్సీలో వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, శనగపిండిని వేయించుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో చెంచా నూనె వేసుకొని అది కాస్త వేడయ్యాక కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మొక్కజొన్న గింజలు, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం తురుము, సన్నని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, వేయించిన శనగపిండి, మిరియాల పొడి, గరంమసాలా, జీలకర్రపొడి, కొత్తిమీర తరుగు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని అన్నింటినీ మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మాడిపోకుండా కలుపుతూ చక్కగా వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని తీసుకొని చిన్న చిన్న చపాతీల్లా చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని సమోసా షేప్లో మడతపెట్టి అందులో ముందుగా వేయించిన మొక్కజొన్న గింజల మిశ్రమాన్ని సరిపడా వేసుకొని అంచులకు కాస్త వాటర్ అద్ది చక్కగా క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న సమోసాలాను నెమ్మదిగా వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వెంటనే తిప్పేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకొని బయటకు తీసుకుంటే చాలు. అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్లో కమ్మగా, కరకరలాడే "కార్న్ సమోసాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి వర్షాకాలంలో విరివిగా లభించే మొక్కజొన్నతో ఇలా సమోసా ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
బ్రెడ్తో "గులాబ్జామున్" - పిండితో పనేలేదు - జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటుంది!
"సర్వపిండి" చేసుకునే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - చల్లని వేళ వేడివేడిగా తింటే టేస్ట్ అదుర్స్!