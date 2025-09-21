ETV Bharat / offbeat

బియ్యంతో "పొంగలి" రొటీన్ - వెరైటీగా ఈ 'ప్రసాదాన్ని' ట్రై చేయండి! - రుచి అద్భుతం!

- అమ్మవారు మెచ్చే 'నైవేద్యం' రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Simple Prasadam Recipe
Simple Prasadam Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Simple Prasadam Recipe : ఆశ్వయుజ మాసంలో 'జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే' అంటూ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరిపే దేవీ నవరాత్రులకు వేళైంది. సెప్టెంబర్ 22, సోమవారం(రేపటి) నుంచి ఈ ఉత్సవాలు స్టార్ట్ కానున్నాయి. తొమ్మిది రోజుల పాటు ఒక్కో అలంకారంలో అమ్మవారు దర్శనమిస్తారు. నవ రూపాల్లో దుర్గాదేవిని పూజించడమే కాకుండా అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి నవ నైవేద్యాలను నివేదిస్తుంటారు. ఈ నవరాత్రుల్లో భాగంగా అమ్మవారికి మొదటి రోజు ప్రసాదంగా నివేదించే వాటిల్లో పొంగలి ఒకటి. దీన్ని నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది బియ్యం, పెసరపప్పుతో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు.

అయితే, ఎప్పటిలా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, కమ్మని "గోధుమరవ్వ కారా పొంగలి". టేస్ట్ కూడా రెగ్యులర్ రెసిపీల కంటే భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు చాలా త్వరగా ప్రిపేర్ చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా నివేదించవచ్చు. మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ రెసిపీని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ నవరాత్రి స్పెషల్ నైవేద్యం రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Simple Prasadam Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - లావుగా ఉండే గోధుమరవ్వ
  • అరకప్పు - పెసరపప్పు
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - నెయ్యి
  • ఒక చెంచా - ఆవాలు
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • రెండు చెంచాలు - మిరియాలు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • చిటికెడు - ఇంగువ
  • అర చెంచా - పసుపు
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - అల్లం తరుగు
  • మూడు - పచ్చిమిర్చి
  • పావు కప్పు - జీడిపప్పు పలుకులు
  • నీళ్లు - నాలుగు కప్పులు

Simple Prasadam Recipe
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ నైవేద్యం రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు వేరు వేరు గిన్నెల్లో పెసరపప్పు, గోధుమరవ్వను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నెను ఉంచి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా మిరియాలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకుని కలుపుతూ కాసేపు వేయించాలి.
Simple Prasadam Recipe
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అవన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత ఇంగువ, కరివేపాకు, సన్నని అల్లం తరుగు వేసుకుని కరివేపాకు చిటపటలాడే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు, పసుపు వేసి కలిపి పచ్చిమిర్చి కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • పోపు మిశ్రమం చక్కగా వేగిందనుకున్నాక శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచిన పెసరపప్పు, గోధుమరవ్వను యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆపై ఆ మిశ్రమంలో గోధుమరవ్వ తీసుకున్న కప్పుతో నాలుగు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
Simple Prasadam Recipe
మిరియాలు (Getty Images)
  • అనంతరం కుక్కర్ మూత పెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • గోధుమరవ్వ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కుక్కర్​లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి కలిపి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని అమ్మవారికి నైవేద్యంగా నివేదించండి.
  • అంతే, నిమిషాల్లోనే రుచికరమైన "గోధుమరవ్వ కారా పొంగలి" రెడీ అవుతుంది!
Simple Prasadam Recipe
జీడిపప్పు (Getty Images)

