Jonna Puri Recipe in Telugu : ఏదైనా ట్రిప్కి వెళ్తున్నప్పుడు అటుకుల మిశ్చర్, కారప్పూస, మురుకులు వంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటాం. అలాగే తినడానికి పులిహోర, పూరీలు కూడా తీసుకెళ్తుంటాం. నార్మల్గా గోధుమపిండి, మైదాతో పూరీలు చేయడం అందరికీ తెలిసిందే! అయితే, ఓసారి ఇలా జొన్న పిండితో పూరీలు ప్రిపేర్ చేయండి. ఈ జొన్న పూరీలు ఏ కర్రీ లేకపోయినా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి!
జొన్న పూరీలు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జొన్న పిండి - ఒక కప్పు
- శనగపిండి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- గోధుమ పిండి - అర కప్పు
- టేబుల్స్పూన్ - జీలకర్ర
- టేబుల్స్పూన్ - ధనియాలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- కరివేపాకు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 6
- నువ్వులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 10
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- వేడి నీళ్లు - పిండి తడపడానికి సరిపడా
జొన్న పూరీలు తయారీ విధానం :
- ముందుగా పూరీల పిండిలోకి ఒక స్పెషల్ మసాలా పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సీ జార్లో టేబుల్స్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకోండి.
- అనంతరం అదే మిక్సీ జార్లోకి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసుకోండి. అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు, కరివేపాకు వేసి సాఫ్ట్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ చేయడం కోసం వాటర్ అస్సలు ఉపయోగించవద్దు.
- ఇప్పుడు పిండి కలపడం కోసం బేసన్లోకి కప్పు జొన్న పిండి, అర కప్పు గోధుమ పిండి, పావు కప్పు శనగపిండి వేసుకోవాలి. అలాగే 2 టేబుల్స్పూన్ల నువ్వులు, కాస్త పసుపు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న స్పెషల్ మసాలా పేస్ట్, కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయండి.
- ముందుగా పిండిని తడిపొడిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వేడివేడి నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ సెమీ సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- చివరిగా పిండిలో కొద్దిగా నూనె వేసి మిక్స్ చేయండి. ఆపై మూత పెట్టి పావు గంట అలా వదిలేయాలి.
- ఇప్పుడు జొన్న పూరీలు చేయడం కోసం పిండిని మరోసారి కలపండి. ఆపై చిన్న చిన్న బాల్స్గా రెడీ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కాస్త లోతుగా ఉండే కడాయి పెట్టండి. ఇందులో పూరీలు వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసి బాగా వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆపై చపాతీ పీట మీద ఒక బాల్ పెట్టి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ పూరీలాగా రోల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు పూరీ ప్రెస్ మెషీన్ ఉపయోగిస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది.
- జొన్న పిండి పూరీలను మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగానే రోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే పూరీలు బాగా పొంగుతాయి. అలాగే మెత్తగా ఉంటాయి.
- ఇప్పుడు వేడి నూనెలో పూరీలను వేసుకుని, గరిటెతో పూరీపై ఆయిల్ వేస్తూ వేయించుకోవాలి.
- పూరీ ఒకవైపు దోరగా కాల్చుకున్న తర్వాత మరోవైపు తిప్పుకుని కాస్త రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చక్కగా కాల్చుకున్న పూరీలను ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. అంతే ఇలా సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో మృదువైన జొన్న పిండి పూరీలు మీ ముందుంటాయి.
- జొన్న పూరీలు నాన్వెజ్ కర్రీలు, వెజ్ కూరలతో పాటు నేరుగా తిన్నా టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి.
టిప్
ఇక్కడ జొన్న పూరీలు సాఫ్ట్గా పొంగుతూ రావడానికి వేడివేడి నీళ్లు పోసి పిండిని కలపాలని గుర్తుంచుకోండి.
