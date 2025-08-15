ETV Bharat / offbeat

టూర్లకు వెళ్తునప్పుడు "జొన్న పూరీలు" ట్రై చేయండి - ఏ కర్రీ లేకపోయినా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి! - JONNA PURI MAKING

గోధుమ, మైదా పిండితో పూరీలు చేయడం కామన్​ -ఓసారి కొత్తగా జొన్నపిండితో సింపుల్​గా చేసేయండిలా!

Jonna Puri Recipe in Telugu
Jonna Puri Recipe in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 6:53 AM IST

3 Min Read

Jonna Puri Recipe in Telugu : ఏదైనా ట్రిప్​కి వెళ్తున్నప్పుడు అటుకుల మిశ్చర్​, కారప్పూస, మురుకులు వంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటాం. అలాగే తినడానికి పులిహోర, పూరీలు కూడా తీసుకెళ్తుంటాం. నార్మల్​గా గోధుమపిండి, మైదాతో పూరీలు చేయడం అందరికీ తెలిసిందే! అయితే, ఓసారి ఇలా జొన్న పిండితో పూరీలు ప్రిపేర్ చేయండి. ఈ జొన్న పూరీలు ఏ కర్రీ లేకపోయినా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి!

పసుపు
పసుపు (getty images)

జొన్న పూరీలు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్న పిండి - ఒక కప్పు
  • శనగపిండి - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • గోధుమ పిండి - అర కప్పు
  • టేబుల్​స్పూన్​ - జీలకర్ర
  • టేబుల్​స్పూన్​ - ధనియాలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నూనె - డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా
  • కరివేపాకు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • నువ్వులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 10
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • వేడి నీళ్లు - పిండి తడపడానికి సరిపడా
ధనియాలు
ధనియాలు (getty images)

జొన్న పూరీలు తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పూరీల పిండిలోకి ఒక స్పెషల్​ మసాలా పేస్ట్​ రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సీ జార్లో టేబుల్​స్పూన్​ చొప్పున జీలకర్ర,​ ధనియాలు వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకోండి.
  • అనంతరం అదే మిక్సీ జార్లోకి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసుకోండి. అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు, కరివేపాకు వేసి సాఫ్ట్​గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ చేయడం కోసం వాటర్​ అస్సలు ఉపయోగించవద్దు.
  • ఇప్పుడు పిండి కలపడం కోసం బేసన్​లోకి కప్పు జొన్న పిండి, అర కప్పు గోధుమ పిండి, పావు కప్పు శనగపిండి వేసుకోవాలి. అలాగే 2 టేబుల్​స్పూన్ల నువ్వులు, కాస్త పసుపు, ముందుగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న స్పెషల్​ మసాలా పేస్ట్​, కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయండి.
జొన్న పిండి
జొన్న పిండి (getty images)
  • ముందుగా పిండిని తడిపొడిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వేడివేడి నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ సెమీ సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • చివరిగా పిండిలో కొద్దిగా నూనె వేసి మిక్స్ చేయండి. ఆపై మూత పెట్టి పావు గంట అలా వదిలేయాలి.
  • ఇప్పుడు జొన్న పూరీలు చేయడం కోసం పిండిని మరోసారి కలపండి. ఆపై చిన్న చిన్న బాల్స్​గా రెడీ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కాస్త లోతుగా ఉండే కడాయి​ పెట్టండి. ఇందులో పూరీలు వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్​ వేసి బాగా వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆపై చపాతీ పీట మీద ఒక బాల్ పెట్టి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ పూరీలాగా రోల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు పూరీ ప్రెస్​ మెషీన్ ఉపయోగిస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది.
నువ్వులు
నువ్వులు (getty images)
  • జొన్న పిండి పూరీలను మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగానే రోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే పూరీలు బాగా పొంగుతాయి. అలాగే మెత్తగా ఉంటాయి.
  • ఇప్పుడు వేడి నూనెలో పూరీలను వేసుకుని, గరిటెతో పూరీపై ఆయిల్​ వేస్తూ వేయించుకోవాలి.
  • పూరీ ఒకవైపు దోరగా కాల్చుకున్న తర్వాత మరోవైపు తిప్పుకుని కాస్త రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చక్కగా కాల్చుకున్న పూరీలను ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. అంతే ఇలా సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో మృదువైన జొన్న పిండి పూరీలు మీ ముందుంటాయి.
  • జొన్న పూరీలు నాన్​వెజ్​ కర్రీలు, వెజ్​ కూరలతో పాటు నేరుగా తిన్నా టేస్ట్​ చాలా బాగుంటాయి.
పచ్చిమిర్చి
పచ్చిమిర్చి (getty images)

టిప్

ఇక్కడ జొన్న పూరీలు సాఫ్ట్​గా పొంగుతూ రావడానికి వేడివేడి నీళ్లు పోసి పిండిని కలపాలని గుర్తుంచుకోండి.

