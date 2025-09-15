ETV Bharat / offbeat

Sev Tomato Sabji in Dhaba Style : మనందరి ఇళ్లలో ఇతర కూరగాయలేమి లేకున్నా టమాటాలు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉంటుంటాయి. వీటిని చాలా మంది రోజు చేసుకునే కూరల్లో మంచి రుచి, గ్రేవీ కోసం ఒకటో రెండు వేస్తుంటారు. అలాగే, కొందరు కేవలం టమాటాలతో పచ్చడి, చారు, కర్రీ వంటివి చేసుకుంటుంటారు. బ్యాచిలర్స్ కూడా ఎక్కువగా చేసుకునే వంటకాల్లో టమాటా కూర ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. అయితే, అందరూ చేసుకునే ఈ కర్రీని ఎప్పటిలా కాకుండా ఈసారి సరికొత్తగా ట్రై చేయండి. అదే, దాబా స్టైల్ "సేవ్ టమాటర్ సబ్జీ". కారప్పూస కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పైగా దీని తయారీకి తక్కువ సమయమే పడుతుంది. మరి, ఈ నోరూరించే వెరైటీ టమాటా రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sev Tomato Sabji in Dhaba Style
tomatoes (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు కప్పులు - టమాటా ముక్కలు
  • రెండు కప్పులు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • కప్పున్నర - కారప్పూస(సేవ్)
  • రెండు చెంచాలు - అల్లం తరుగు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - పచ్చిమిర్చి తరుగు
  • కారం - ఒక చెంచా
  • అర చెంచా - పసుపు
  • ఒక చెంచా - ధనియాల పొడి
  • ఒక చెంచా - ఆవాలు
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర పొడి
  • పావుచెంచా - ఇంగువ
  • ఒక చెంచా - మెంతి ఆకుల పొడి
  • ఒకటిన్నర చెంచా - పంచదార
  • అర కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె

Sev Tomato Sabji in Dhaba Style
Karapusa (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • దాబా స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ టమాటా కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా టమాటా, ఉల్లిపాయలను శుభ్రంగా కడిగి కావాల్సిన పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరుక్కోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కర్రీ కోసం పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు వేయాలి. అవి చిటపడ లాడుతున్నప్పుడు జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరు కాసేపు వేయించాలి.

Sev Tomato Sabji in Dhaba Style
onions (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు జత చేసి ఆనియన్స్ కాస్త మెత్తబడే వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక ఇంగువ, టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసి కలుపుతూ ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులో పసుపు, ధనియాల పొడి, టేస్ట్​కి సరిపడా కారం, ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి, మెంతి ఆకుల పొడి, పంచదార వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కప్పు నీళ్లు పోసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Sev Tomato Sabji in Dhaba Style
spices (Getty Images)
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలియ తిప్పుతుండాలి. లేదంటే కర్రీ సమంగా ఉడకదు, అడుగంటిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • కూర మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక అప్పుడు కారప్పూస వేసి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి. ఆపై స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, దాబా స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే కమ్మని "సేవ్ టమాటర్ సబ్జీ" తయారవుతుంది!
Sev Tomato Sabji in Dhaba Style
Kothimeera (Getty Images)

