Kobbari Curry : ఇంట్లో పచ్చి కొబ్బరి ముక్క ఒక్కటి ఉంటే చాలు! కూరగాయల అవసరమేమీ లేకుండానే ఆ రోజంతా హాయిగా, కమ్మగా తినేయొచ్చు. కాస్త శనగపప్పు కూడా ఉడికించుకుని ఇలా చేసుకున్నారంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఈ కర్రీ చేయడానికి ఎక్కువ పదార్థాలు అక్కర్లేదు. పైగా పట్టుమని పది నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు. కొబ్బరి కర్రీ తింటుంటే నోటికి రుచిగా ఇంకో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుంది. మీరు కూడా ఓ సారి ఇలా శనగపప్పు, పచ్చికొబ్బరి కర్రీ ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చిశనగపప్పు - అర కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కప్పు అర కప్పు పచ్చిశనగపప్పు 2 సార్లు బాగా కడిగి అరగంట నానబెట్టుకోవాలి. ఇలా నానబెట్టుకోవడం వల్ల త్వరగా ఉడుకుతుంది. ఒక వేళ నానబెట్టే సమయం లేదనుకుంటే, అప్పటికప్పుడు అర్జంటుగా కావాలంటే నేరుగా ఉడికించుకోవచ్చు.
- ఇపుడు ఒక గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టుకుని పప్పు మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి. స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించి పైన వచ్చే నురగను తీసేయాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ పప్పు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పు ఉడికించుకునే సమయంలోనే పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు అర కప్పు తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ పొడి పొడిగా, కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- పప్పు ఉడికిన తర్వాత చెక్ చేసుకుని నీళ్లతో సహా ఉంచి వాడుకోవచ్చు. రోస్ట్ కావాలంటే నీళ్లు దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. మూత తీసి మంట కాస్త పెంచితే పప్పులో నీళ్లన్నీ ఇనికిపోతాయి.
- ఇపుడు మరో కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి పొడవుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఒక రెమ్మ కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు వేసుకుని బాగా కలిపి మూతపెట్టి 3 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఉల్లిపాయలు మెత్తబడిన తర్వాత లేదంటే బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత తాజాగా దంచిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకుని పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి. ఘాటుకు తగ్గట్లుగా కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని కలపాలి.
- 2 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించిన తర్వాత ఉడికించిన శనగపప్పు వేసుకోవాలి. మూతపెట్టుకుని సన్నటి మంటపై లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుని చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర ఆకును సన్నగా కట్ చేసుకుని కలుపుకొని దించుకుంటే సరిపోతుంది.
