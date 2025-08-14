Semiya Vada Recipe : సేమియాతో వంటలు అనగానే చాలా మందికి పాయసం గుర్తొస్తుంది. ఇక ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది దీనితో ఉప్మా, పులిహోర, ఇడ్లీలు, పొంగనాలు వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. అయితే, కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా సేమియాతో సూపర్ టేస్టీగా వడలు చేసుకోవచ్చు. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా అయినా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మంచి రుచికరంగా ఉండే ఇవి పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పైగా వీటి తయారీ కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. నూనె కూడా పీల్చకుండా చక్కగా వస్తాయి. ఇక ఒక్కసారి పిల్లలకు ఈ వడలు చేసి ఇస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. పైగా ఎటువంటి పప్పులు నానబెట్టే పనిలేదు. మరి, ఈ రుచికరమైన వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సేమియా - ఒకటిన్నర కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి మూడు కప్పుల వాటర్ పోసి మరిగించాలి. నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి కరిగించాలి.
- ఉప్పు కరిగిన తర్వాత సేమియా వేసి ఉండలు లేకుండా కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- సేమియా బాగా మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని జల్లి గిన్నెలో వేసి నీళ్లు మొత్తం పోయి చల్లారే వరకు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు వడలకు అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- చల్లారిన తర్వాత సేమియా మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దానిని బాగా మెత్తగా చేతితో మెదుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి బియ్యప్పిండిని వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, అల్లం ముక్కలు, జీలకర్ర వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని ముద్దలాగా కలుపుకున్న తర్వాత చేతికి తడి చేసుకుని కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని రౌండ్గా చేసుకోవాలి. అనంతరం అరచేతిలో ఆ ఉండను వంచి వడ మాదిరి వత్తుకుని మధ్యలో రంధ్రం చేసుకోవాలి.
- ఇలా చేసుకున్న వడను ఓ ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే వడలుగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడలను నిధానంగా నూనెలో వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి.
- పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే వడలుగా చేసుకుని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా మరెంతో క్రిస్పీగా ఉండే సేమియా వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సాధారణంగా సేమియాతో చేసే వంటలకు దీనిని ఉడికించి జల్లెడలో వేసి వెంటనే చల్లటి నీరు పోస్తారు. ఎందుకంటే సేమియా ముద్దగా వస్తే బాగుండదని. కానీ ఈ వడలకు మాత్రం మెత్తగా ఉడికించుకుని జల్లి గిన్నెలో వేసి అలానే వదిలేయాలి. నీళ్లు పోయొద్దు.
- సేమియాను చాలా అంటే చాలా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. అప్పుడే వడలు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి.
