ETV Bharat / offbeat

సేమియాతో టేస్టీ "వడలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - నూనె పీల్చవు! - SEMIYA VADA RECIPE

- రుచి అద్దిరిపోతాయి! - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు

Semiya Vada Recipe
Semiya Vada Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read

Semiya Vada Recipe : సేమియాతో వంటలు అనగానే చాలా మందికి పాయసం గుర్తొస్తుంది. ఇక ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది దీనితో ఉప్మా, పులిహోర, ఇడ్లీలు, పొంగనాలు వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. అయితే, కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా సేమియాతో సూపర్​ టేస్టీగా వడలు చేసుకోవచ్చు. మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అయినా ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా అయినా వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మంచి రుచికరంగా ఉండే ఇవి పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పైగా వీటి తయారీ కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. నూనె కూడా పీల్చకుండా చక్కగా వస్తాయి. ఇక ఒక్కసారి పిల్లలకు ఈ వడలు చేసి ఇస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. పైగా ఎటువంటి పప్పులు నానబెట్టే పనిలేదు. మరి, ఈ రుచికరమైన వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Semiya
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సేమియా - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి మూడు కప్పుల వాటర్​ పోసి మరిగించాలి. నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి కరిగించాలి.
  • ఉప్పు కరిగిన తర్వాత సేమియా వేసి ఉండలు లేకుండా కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • సేమియా బాగా మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని జల్లి గిన్నెలో వేసి నీళ్లు మొత్తం పోయి చల్లారే వరకు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు వడలకు అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Onions
ఉల్లిపాయ (Getty Images)
  • చల్లారిన తర్వాత సేమియా మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దానిని బాగా మెత్తగా చేతితో మెదుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి బియ్యప్పిండిని వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, అల్లం ముక్కలు, జీలకర్ర వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిని ముద్దలాగా కలుపుకున్న తర్వాత చేతికి తడి చేసుకుని కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని రౌండ్​గా చేసుకోవాలి. అనంతరం అరచేతిలో ఆ ఉండను వంచి వడ మాదిరి వత్తుకుని మధ్యలో రంధ్రం చేసుకోవాలి.
Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇలా చేసుకున్న వడను ఓ ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే వడలుగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వడలను నిధానంగా నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా, గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి తీసి ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే వడలుగా చేసుకుని ఆయిల్​లో డీప్​ ఫ్రై చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా మరెంతో క్రిస్పీగా ఉండే సేమియా వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Semiya Vada Recipe
సేమియా వడలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • సాధారణంగా సేమియాతో చేసే వంటలకు దీనిని ఉడికించి జల్లెడలో వేసి వెంటనే చల్లటి నీరు పోస్తారు. ఎందుకంటే సేమియా ముద్దగా వస్తే బాగుండదని. కానీ ఈ వడలకు మాత్రం మెత్తగా ఉడికించుకుని జల్లి గిన్నెలో వేసి అలానే వదిలేయాలి. నీళ్లు పోయొద్దు.
  • సేమియాను చాలా అంటే చాలా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. అప్పుడే వడలు పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి.

నోరూరించే "బెండకాయ ఉల్లికారం" - వద్దనకుండా తినేస్తారు!

చల్లని వేళ నోరూరించే "మిర్చీ బజ్జీలు" - నూనె పీల్చకుండా పనీర్ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

Semiya Vada Recipe : సేమియాతో వంటలు అనగానే చాలా మందికి పాయసం గుర్తొస్తుంది. ఇక ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది దీనితో ఉప్మా, పులిహోర, ఇడ్లీలు, పొంగనాలు వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. అయితే, కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా సేమియాతో సూపర్​ టేస్టీగా వడలు చేసుకోవచ్చు. మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అయినా ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా అయినా వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మంచి రుచికరంగా ఉండే ఇవి పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పైగా వీటి తయారీ కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. నూనె కూడా పీల్చకుండా చక్కగా వస్తాయి. ఇక ఒక్కసారి పిల్లలకు ఈ వడలు చేసి ఇస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. పైగా ఎటువంటి పప్పులు నానబెట్టే పనిలేదు. మరి, ఈ రుచికరమైన వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Semiya
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సేమియా - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి మూడు కప్పుల వాటర్​ పోసి మరిగించాలి. నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి కరిగించాలి.
  • ఉప్పు కరిగిన తర్వాత సేమియా వేసి ఉండలు లేకుండా కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • సేమియా బాగా మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని జల్లి గిన్నెలో వేసి నీళ్లు మొత్తం పోయి చల్లారే వరకు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు వడలకు అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Onions
ఉల్లిపాయ (Getty Images)
  • చల్లారిన తర్వాత సేమియా మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దానిని బాగా మెత్తగా చేతితో మెదుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి బియ్యప్పిండిని వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, అల్లం ముక్కలు, జీలకర్ర వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిని ముద్దలాగా కలుపుకున్న తర్వాత చేతికి తడి చేసుకుని కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని రౌండ్​గా చేసుకోవాలి. అనంతరం అరచేతిలో ఆ ఉండను వంచి వడ మాదిరి వత్తుకుని మధ్యలో రంధ్రం చేసుకోవాలి.
Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇలా చేసుకున్న వడను ఓ ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే వడలుగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వడలను నిధానంగా నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా, గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి తీసి ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే వడలుగా చేసుకుని ఆయిల్​లో డీప్​ ఫ్రై చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా మరెంతో క్రిస్పీగా ఉండే సేమియా వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Semiya Vada Recipe
సేమియా వడలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • సాధారణంగా సేమియాతో చేసే వంటలకు దీనిని ఉడికించి జల్లెడలో వేసి వెంటనే చల్లటి నీరు పోస్తారు. ఎందుకంటే సేమియా ముద్దగా వస్తే బాగుండదని. కానీ ఈ వడలకు మాత్రం మెత్తగా ఉడికించుకుని జల్లి గిన్నెలో వేసి అలానే వదిలేయాలి. నీళ్లు పోయొద్దు.
  • సేమియాను చాలా అంటే చాలా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. అప్పుడే వడలు పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి.

నోరూరించే "బెండకాయ ఉల్లికారం" - వద్దనకుండా తినేస్తారు!

చల్లని వేళ నోరూరించే "మిర్చీ బజ్జీలు" - నూనె పీల్చకుండా పనీర్ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

For All Latest Updates

TAGGED:

SEMIYA VADA RECIPETASTY AND CRISPY SEMIYA VADAVADA WITH SEMIYA AT HOME IN TELUGUసేమియా వడలు ఎలా చేసుకోవాలిSEMIYA VADA RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.