Semiya Upma Recipe in Telugu : అప్పటికప్పుడు 10 నిమిషాల్లో రుచికరంగా తయారయ్యే టిఫిన్ ఏదైనా ఉందంటే ఉప్మా మాత్రమే అని చెప్తుంటారు. అయితే, రవ్వ ఉప్మా కంటే సేమియా ఉప్మా మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. చాలా మందికి ఉప్మా మాదిరిగానే సేమియా ఉప్మా చేయడం వల్ల చల్లారిన తర్వాత మెత్తబడి పోతుంది. అలా కాకుండా ఓ సారి ఇలా చేసి చూడండి! ఎంత సేపైనా సరే పొడి పొడిగా ుంటుంది. ఇందులో నూనె ఎక్కువగా పట్టదు. నూనె బదులు నెయ్యి వాడుకుంటే ఇంకా బెటర్.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- సేమియా - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 1 స్పూన్
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
- పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు పలుకులు - 15
- పచ్చి మిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- పచ్చి బఠానీ లేదా బీన్స్ - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 1
- పసుపు - చిటికెడు
- ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 స్పూన్
- కొత్తమీర ఆకు - కొద్దిగా
సేమియాను ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా సేమియా రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. సేమియాను ఉడికించి లేదా నూనెలో వేయించి తీసుకోవచ్చు.
- ఇపుడు ఓ కడాయిలో నూనె వేసుకుని ముందుగా పోపు దినుసులు వేసుకుని దోరగా వేయించుకోవాలి. ముందుగా ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని 50శాతం వేయించుకున్న తర్వాత పల్లీలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకోవాలి. అవి మాడిపోకుండా కాస్త రంగు మారే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. పోపు దినుసులు సేమియా తింటున్నపుడు పంటి కింద ఎంతో రుచిగా అనిపిస్తాయి.
- పోపు దినుసులు ఫ్రై చేసిన తర్వాత మిగతా పదార్థాలు తీసుకోవాలి. పచ్చి మిర్చి నిలువుగా చీరుకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసుకుని మెత్తబడి వేగేందుకు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత క్యారెట్ తురుము, పచ్చి బఠానీ లేదా బీన్స్, కరివేపాకు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇపుడు చిటికెడు పసుపు వేసుకుంటే ఉప్మా రంగు ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
- కప్పు సేమియా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి కప్పు నీళ్లు పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతాయి. నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మరుగుతున్న సమయంలో వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకున్న సేమియా వేసుకోవాలి. మంట తగ్గించుకుని మూతపెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి. నీళ్లు దగ్గరపడినపుడు మరో సారి కలిపి లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. చివరగా నిమ్మరసం పిండుకొని, కొత్తమీర ఆకు కట్ చేసి వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. వేడిగానే కాకుండా చల్లారినా సరే పొడి పొడిగా, కమ్మగా ఎంతో బాగుంటుంది.
