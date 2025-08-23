ETV Bharat / offbeat

"సేమియా ఉప్మా" ఇలా చేయండి - ఎంతసేపైనా పొడి పొడిగా, కమ్మగా ఉంటుంది! - SEMIYA UPMA

రుచికరమైన సేమియా ఉప్మా - తినేవాళ్లు ఎలా చేశారు "చెప్మా" అనాల్సిందే!

semiya_upma_recipe_in_telugu
semiya_upma_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read

Semiya Upma Recipe in Telugu : అప్పటికప్పుడు 10 నిమిషాల్లో రుచికరంగా తయారయ్యే టిఫిన్ ఏదైనా ఉందంటే ఉప్మా మాత్రమే అని చెప్తుంటారు. అయితే, రవ్వ ఉప్మా కంటే సేమియా ఉప్మా మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. చాలా మందికి ఉప్మా మాదిరిగానే సేమియా ఉప్మా చేయడం వల్ల చల్లారిన తర్వాత మెత్తబడి పోతుంది. అలా కాకుండా ఓ సారి ఇలా చేసి చూడండి! ఎంత సేపైనా సరే పొడి పొడిగా ుంటుంది. ఇందులో నూనె ఎక్కువగా పట్టదు. నూనె బదులు నెయ్యి వాడుకుంటే ఇంకా బెటర్.

"వినాయక చవితి" స్పెషల్ స్వీట్ ​- ఈజీగా 'పాల తాలికల' రెసిపీ!

semiya_upma_recipe_in_telugu
semiya_upma_recipe_in_telugu (gettyimages)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • సేమియా - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 15
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్ - 1
  • పచ్చి బఠానీ లేదా బీన్స్ - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 1
  • పసుపు - చిటికెడు
  • ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 1 స్పూన్
  • కొత్తమీర ఆకు - కొద్దిగా
semiya_upma_recipe_in_telugu
semiya_upma_recipe_in_telugu (gettyimages)

సేమియాను ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు :

  1. మరుగుతున్న నీళ్లలో సేమియా వేసుకుని 75శాతం ఉడికించి నీళ్లు వడకట్టి తీసుకోవాలి
  2. నూనె వేయకుండా సేమియా వేయించి తీసుకోవాలి
  3. నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి.
semiya_upma_recipe_in_telugu
semiya_upma_recipe_in_telugu (gettyimages)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా సేమియా రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. సేమియాను ఉడికించి లేదా నూనెలో వేయించి తీసుకోవచ్చు.
  • ఇపుడు ఓ కడాయిలో నూనె వేసుకుని ముందుగా పోపు దినుసులు వేసుకుని దోరగా వేయించుకోవాలి. ముందుగా ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని 50శాతం వేయించుకున్న తర్వాత పల్లీలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకోవాలి. అవి మాడిపోకుండా కాస్త రంగు మారే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. పోపు దినుసులు సేమియా తింటున్నపుడు పంటి కింద ఎంతో రుచిగా అనిపిస్తాయి.
semiya_upma_recipe_in_telugu
semiya_upma_recipe_in_telugu (gettyimages)
  • పోపు దినుసులు ఫ్రై చేసిన తర్వాత మిగతా పదార్థాలు తీసుకోవాలి. పచ్చి మిర్చి నిలువుగా చీరుకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసుకుని మెత్తబడి వేగేందుకు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత క్యారెట్ తురుము, పచ్చి బఠానీ లేదా బీన్స్, కరివేపాకు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇపుడు చిటికెడు పసుపు వేసుకుంటే ఉప్మా రంగు ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
semiya_upma_recipe_in_telugu
semiya_upma_recipe_in_telugu (gettyimages)
  • కప్పు సేమియా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి కప్పు నీళ్లు పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతాయి. నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మరుగుతున్న సమయంలో వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకున్న సేమియా వేసుకోవాలి. మంట తగ్గించుకుని మూతపెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి. నీళ్లు దగ్గరపడినపుడు మరో సారి కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. చివరగా నిమ్మరసం పిండుకొని, కొత్తమీర ఆకు కట్ చేసి వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. వేడిగానే కాకుండా చల్లారినా సరే పొడి పొడిగా, కమ్మగా ఎంతో బాగుంటుంది.

సంప్రదాయ ఆహారం "శనగల పాఠోళీ" - చిరుతిండిగానే కాకుండా అన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది!

పల్లెటూరు స్టైల్ కమ్మని "పప్పు చారు" - ఎంతసేపైనా గట్టిపడకుండా తాజాగా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి!

Semiya Upma Recipe in Telugu : అప్పటికప్పుడు 10 నిమిషాల్లో రుచికరంగా తయారయ్యే టిఫిన్ ఏదైనా ఉందంటే ఉప్మా మాత్రమే అని చెప్తుంటారు. అయితే, రవ్వ ఉప్మా కంటే సేమియా ఉప్మా మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. చాలా మందికి ఉప్మా మాదిరిగానే సేమియా ఉప్మా చేయడం వల్ల చల్లారిన తర్వాత మెత్తబడి పోతుంది. అలా కాకుండా ఓ సారి ఇలా చేసి చూడండి! ఎంత సేపైనా సరే పొడి పొడిగా ుంటుంది. ఇందులో నూనె ఎక్కువగా పట్టదు. నూనె బదులు నెయ్యి వాడుకుంటే ఇంకా బెటర్.

"వినాయక చవితి" స్పెషల్ స్వీట్ ​- ఈజీగా 'పాల తాలికల' రెసిపీ!

semiya_upma_recipe_in_telugu
semiya_upma_recipe_in_telugu (gettyimages)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • సేమియా - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 15
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్ - 1
  • పచ్చి బఠానీ లేదా బీన్స్ - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 1
  • పసుపు - చిటికెడు
  • ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 1 స్పూన్
  • కొత్తమీర ఆకు - కొద్దిగా
semiya_upma_recipe_in_telugu
semiya_upma_recipe_in_telugu (gettyimages)

సేమియాను ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు :

  1. మరుగుతున్న నీళ్లలో సేమియా వేసుకుని 75శాతం ఉడికించి నీళ్లు వడకట్టి తీసుకోవాలి
  2. నూనె వేయకుండా సేమియా వేయించి తీసుకోవాలి
  3. నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి.
semiya_upma_recipe_in_telugu
semiya_upma_recipe_in_telugu (gettyimages)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా సేమియా రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. సేమియాను ఉడికించి లేదా నూనెలో వేయించి తీసుకోవచ్చు.
  • ఇపుడు ఓ కడాయిలో నూనె వేసుకుని ముందుగా పోపు దినుసులు వేసుకుని దోరగా వేయించుకోవాలి. ముందుగా ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని 50శాతం వేయించుకున్న తర్వాత పల్లీలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకోవాలి. అవి మాడిపోకుండా కాస్త రంగు మారే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. పోపు దినుసులు సేమియా తింటున్నపుడు పంటి కింద ఎంతో రుచిగా అనిపిస్తాయి.
semiya_upma_recipe_in_telugu
semiya_upma_recipe_in_telugu (gettyimages)
  • పోపు దినుసులు ఫ్రై చేసిన తర్వాత మిగతా పదార్థాలు తీసుకోవాలి. పచ్చి మిర్చి నిలువుగా చీరుకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసుకుని మెత్తబడి వేగేందుకు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత క్యారెట్ తురుము, పచ్చి బఠానీ లేదా బీన్స్, కరివేపాకు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇపుడు చిటికెడు పసుపు వేసుకుంటే ఉప్మా రంగు ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
semiya_upma_recipe_in_telugu
semiya_upma_recipe_in_telugu (gettyimages)
  • కప్పు సేమియా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి కప్పు నీళ్లు పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతాయి. నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మరుగుతున్న సమయంలో వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకున్న సేమియా వేసుకోవాలి. మంట తగ్గించుకుని మూతపెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి. నీళ్లు దగ్గరపడినపుడు మరో సారి కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. చివరగా నిమ్మరసం పిండుకొని, కొత్తమీర ఆకు కట్ చేసి వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. వేడిగానే కాకుండా చల్లారినా సరే పొడి పొడిగా, కమ్మగా ఎంతో బాగుంటుంది.

సంప్రదాయ ఆహారం "శనగల పాఠోళీ" - చిరుతిండిగానే కాకుండా అన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది!

పల్లెటూరు స్టైల్ కమ్మని "పప్పు చారు" - ఎంతసేపైనా గట్టిపడకుండా తాజాగా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి!

For All Latest Updates

TAGGED:

SEMIYA UPMA RECIPE IN TELUGUUPMA RECIPEEASY BREAKFAST RECIPEసేమియా ఉప్మా తయారీ విధానంSEMIYA UPMA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

కొత్త కెప్టెన్ ప్రచారంపై BCCI క్లారిటీ- రేస్​లోకి మరో యంగ్ ప్లేయర్​!

పవన్​ కల్యాణ్ పోస్ట్​​కు చిరు రిప్లై- మెగాస్టార్​కు అల్లు అర్జున్, CM విషెస్​

ట్రక్ డ్రైవర్లకు లేబర్ వీసాలు నిలిపేసిన అమెరికా- మరో 5.5 కోట్ల మంది పత్రాల పరిశీలన

రష్యాకు భారత్ 'లాండ్రీమాట్'గా మారింది: వైట్‌హౌస్ వాణిజ్య సలహాదారు ఆరోపణలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.