ETV Bharat / offbeat

వెడ్డింగ్ స్టైల్ "సేమియా కేసరి" - ఇలా ఉడికించి చేసుకుంటే గడ్డకట్టకుండా టేస్టీగా ఉంటుంది! - SEMIYA KESARI RECIPE

సేమియాతో కేసరి స్వీట్ - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సూపర్ టేస్ట్

Semiya Kesari Recipe
Semiya Kesari Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read

Semiya Kesari Sweet Recipe : సేమియాతో వివిధ రకాల పదార్థాలు చేస్తారు. పండుగలు లేదా శుభకార్యాల్లో వీటితో స్వీట్లు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడు చేసుకునేవిధంగా కాకుండా ఈసారి వెడ్డింగ్ స్టైల్​లో సరికొత్తగా సేమియా కేసరిని ట్రై చేయండి. ఇంటికి అతిథులు వచ్చినప్పుడు, చిన్నచిన్న ఫంక్షన్​లప్పుడూ దీనిని నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేసుకున్నారంటే సేమియా కేసరిని చేశారంటే ముద్దలా రాకుండా పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది. టేస్ట్ కూడా సూపర్​గా ఉంటుంది! మరి దీనిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కరకరలాడే "జొన్న దోసెలు" - పిండి ఇలా కలిపితే క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి!

Semiya Kesari Recipe
సెమియాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

నెయ్యి - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు

జీడిపప్పు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు

కిస్​మిస్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్

సేమియా - ఒక కప్పు

పంచదార - ముప్పావు కప్పు

కుంకుమపువ్వు - కొద్దిగా

యాలకుల పొడి - ఆఫ్ టీ స్పూన్

పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు

Semiya Kesari Recipe
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్​ మీద పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి మరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్​మిస్​ను వేసి దొరగా వేయించాలి. తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టుకొవాలి.
Semiya Kesari Recipe
డ్రైఫూట్స్​ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అదే పాన్​లోకి కాస్త నెయ్యిని యాడ్ చేయాలి. ఇందులో ఒక కప్పు సేమియా తీసుకోని దొరగా వేయించాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గోల్డెన్ షేప్ వచ్చేలా ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత సేమియాను తీసుకొని ఓ ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోని ఒక కప్పు సేమియాకి ఒకటి ముప్పావు కప్పు నీరు పోసి మరిగించాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వాటర్​ను బాయిల్ చేయాలి.
Semiya Kesari Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • వాటర్ బాయిల్ అయ్యే క్రమంలో చిటికెడంతా కుంకుమపువ్వు, లేదా ఎల్లో, ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్స్ వేసుకోవాలి. ఇలా వేస్తే కేసరి కలర్ వస్తుంది.
  • నీళ్లు రంగు మారిన తర్వాత వేయించుకున్న సేమియాను వేసుకోవాలి. దానిని కలుపుతూ ఉడికించాలి. సేమియాను ఉడికించడంలోనే అసలైన సీక్రెట్ ఉంది. కాబట్టి మరీ మెత్తగా, నీళ్లన్ని మరిగిపోయే వరకు ఉంచొద్దు. అలాగని ఉడకకముందే చక్కెర వేస్తే కేసరి అనేది గట్టి పడుతుంది. ఇలా రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకబెట్టాలి.
Semiya Kesari Recipe
ఫ్రై చేసిన సేమియా (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత ముప్పావు కప్పు పంచదార వేసుకోవాలి. లేదంటే బెల్లం వేసుకోవచ్చు.
  • పంచదార కరిగిన తర్వాత కేసరి దగ్గరికి అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆఫ్ టీ స్పూన్ యాలకుల పొడిని, చిటికెడంతా పచ్చ కర్పూరం యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం వేయించుకున్న డ్రైప్యూట్స్ వేసుకొని కలపాలి.
  • అంతేనండి ఎంతో రుచికరంగా ఉండే వెడ్డింగ్ స్టైల్ కమ్మని సేమియా కేసరి మీ ముందు సిద్ధంగా ఉంటుంది! ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

ఘుమఘుమలాడే " గుత్తి వంకాయ దమ్ బిర్యానీ" - ఇలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి!

ఈ ఒక్క ట్రిక్​తో "కట్టె పొంగలి" చేయండి - ఎన్ని సార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!

Semiya Kesari Sweet Recipe : సేమియాతో వివిధ రకాల పదార్థాలు చేస్తారు. పండుగలు లేదా శుభకార్యాల్లో వీటితో స్వీట్లు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడు చేసుకునేవిధంగా కాకుండా ఈసారి వెడ్డింగ్ స్టైల్​లో సరికొత్తగా సేమియా కేసరిని ట్రై చేయండి. ఇంటికి అతిథులు వచ్చినప్పుడు, చిన్నచిన్న ఫంక్షన్​లప్పుడూ దీనిని నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేసుకున్నారంటే సేమియా కేసరిని చేశారంటే ముద్దలా రాకుండా పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది. టేస్ట్ కూడా సూపర్​గా ఉంటుంది! మరి దీనిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కరకరలాడే "జొన్న దోసెలు" - పిండి ఇలా కలిపితే క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి!

Semiya Kesari Recipe
సెమియాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

నెయ్యి - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు

జీడిపప్పు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు

కిస్​మిస్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్

సేమియా - ఒక కప్పు

పంచదార - ముప్పావు కప్పు

కుంకుమపువ్వు - కొద్దిగా

యాలకుల పొడి - ఆఫ్ టీ స్పూన్

పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు

Semiya Kesari Recipe
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్​ మీద పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి మరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్​మిస్​ను వేసి దొరగా వేయించాలి. తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టుకొవాలి.
Semiya Kesari Recipe
డ్రైఫూట్స్​ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అదే పాన్​లోకి కాస్త నెయ్యిని యాడ్ చేయాలి. ఇందులో ఒక కప్పు సేమియా తీసుకోని దొరగా వేయించాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గోల్డెన్ షేప్ వచ్చేలా ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత సేమియాను తీసుకొని ఓ ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోని ఒక కప్పు సేమియాకి ఒకటి ముప్పావు కప్పు నీరు పోసి మరిగించాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వాటర్​ను బాయిల్ చేయాలి.
Semiya Kesari Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • వాటర్ బాయిల్ అయ్యే క్రమంలో చిటికెడంతా కుంకుమపువ్వు, లేదా ఎల్లో, ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్స్ వేసుకోవాలి. ఇలా వేస్తే కేసరి కలర్ వస్తుంది.
  • నీళ్లు రంగు మారిన తర్వాత వేయించుకున్న సేమియాను వేసుకోవాలి. దానిని కలుపుతూ ఉడికించాలి. సేమియాను ఉడికించడంలోనే అసలైన సీక్రెట్ ఉంది. కాబట్టి మరీ మెత్తగా, నీళ్లన్ని మరిగిపోయే వరకు ఉంచొద్దు. అలాగని ఉడకకముందే చక్కెర వేస్తే కేసరి అనేది గట్టి పడుతుంది. ఇలా రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకబెట్టాలి.
Semiya Kesari Recipe
ఫ్రై చేసిన సేమియా (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత ముప్పావు కప్పు పంచదార వేసుకోవాలి. లేదంటే బెల్లం వేసుకోవచ్చు.
  • పంచదార కరిగిన తర్వాత కేసరి దగ్గరికి అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆఫ్ టీ స్పూన్ యాలకుల పొడిని, చిటికెడంతా పచ్చ కర్పూరం యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం వేయించుకున్న డ్రైప్యూట్స్ వేసుకొని కలపాలి.
  • అంతేనండి ఎంతో రుచికరంగా ఉండే వెడ్డింగ్ స్టైల్ కమ్మని సేమియా కేసరి మీ ముందు సిద్ధంగా ఉంటుంది! ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

ఘుమఘుమలాడే " గుత్తి వంకాయ దమ్ బిర్యానీ" - ఇలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి!

ఈ ఒక్క ట్రిక్​తో "కట్టె పొంగలి" చేయండి - ఎన్ని సార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

SEMIYA KESARI MAKINGWEDDING STYLE SEMIYA KESARI RECIPESEMIYA KESARI MAKING IN TELUGUసేమియా కేసరి తయారీ విధానంSEMIYA KESARI RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.