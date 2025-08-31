Semiya Kesari Sweet Recipe : సేమియాతో వివిధ రకాల పదార్థాలు చేస్తారు. పండుగలు లేదా శుభకార్యాల్లో వీటితో స్వీట్లు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడు చేసుకునేవిధంగా కాకుండా ఈసారి వెడ్డింగ్ స్టైల్లో సరికొత్తగా సేమియా కేసరిని ట్రై చేయండి. ఇంటికి అతిథులు వచ్చినప్పుడు, చిన్నచిన్న ఫంక్షన్లప్పుడూ దీనిని నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేసుకున్నారంటే సేమియా కేసరిని చేశారంటే ముద్దలా రాకుండా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది! మరి దీనిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
నెయ్యి - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
జీడిపప్పు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
కిస్మిస్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
సేమియా - ఒక కప్పు
పంచదార - ముప్పావు కప్పు
కుంకుమపువ్వు - కొద్దిగా
యాలకుల పొడి - ఆఫ్ టీ స్పూన్
పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి మరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్మిస్ను వేసి దొరగా వేయించాలి. తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టుకొవాలి.
- ఇప్పుడు అదే పాన్లోకి కాస్త నెయ్యిని యాడ్ చేయాలి. ఇందులో ఒక కప్పు సేమియా తీసుకోని దొరగా వేయించాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి గోల్డెన్ షేప్ వచ్చేలా ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత సేమియాను తీసుకొని ఓ ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోని ఒక కప్పు సేమియాకి ఒకటి ముప్పావు కప్పు నీరు పోసి మరిగించాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వాటర్ను బాయిల్ చేయాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అయ్యే క్రమంలో చిటికెడంతా కుంకుమపువ్వు, లేదా ఎల్లో, ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్స్ వేసుకోవాలి. ఇలా వేస్తే కేసరి కలర్ వస్తుంది.
- నీళ్లు రంగు మారిన తర్వాత వేయించుకున్న సేమియాను వేసుకోవాలి. దానిని కలుపుతూ ఉడికించాలి. సేమియాను ఉడికించడంలోనే అసలైన సీక్రెట్ ఉంది. కాబట్టి మరీ మెత్తగా, నీళ్లన్ని మరిగిపోయే వరకు ఉంచొద్దు. అలాగని ఉడకకముందే చక్కెర వేస్తే కేసరి అనేది గట్టి పడుతుంది. ఇలా రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకబెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత ముప్పావు కప్పు పంచదార వేసుకోవాలి. లేదంటే బెల్లం వేసుకోవచ్చు.
- పంచదార కరిగిన తర్వాత కేసరి దగ్గరికి అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆఫ్ టీ స్పూన్ యాలకుల పొడిని, చిటికెడంతా పచ్చ కర్పూరం యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం వేయించుకున్న డ్రైప్యూట్స్ వేసుకొని కలపాలి.
- అంతేనండి ఎంతో రుచికరంగా ఉండే వెడ్డింగ్ స్టైల్ కమ్మని సేమియా కేసరి మీ ముందు సిద్ధంగా ఉంటుంది! ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
