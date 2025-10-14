ETV Bharat / offbeat

సేమియాతో పాయసం రొటీన్ - ఇలా "బోండాలు" చేయండి! - క్రిస్పీగా, టేస్టీగా అద్దిరిపోతాయి!

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కమ్మని 'టిఫెన్' - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Semiya Bonda Recipe
Semiya Bonda Recipe (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Semiya Bonda Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో చాలా మంది ఇష్టంగా తినే టిఫెన్స్​లో ఒకటి బోండాలు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ వీటిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది బోండాలు ప్రిపేరేషన్ కోసం ముందు రోజు రాత్రి పిండిని రెడీ చేసి పులియబెడుతుంటారు. ఇదంతా టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్​గా అనిపిస్తుంది. కానీ, మీకు తెలుసా? అలాంటివేమి లేకుండానే అప్పటికప్పుడు బోండాలు రెడీ చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "సేమియా బోండాలు". ఇవి చాలా రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పైగా వీటి తయారీకి నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! పిల్లలైతే ఈ సేమియా బోండాలను ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ ఇన్​స్టంట్ నోరూరించే సేమియా బోండాలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Semiya Bonda Recipe
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సేమియా - ఒక కప్పు
  • మైదా - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - ఐదారు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • సన్నని అల్లం తరుగు - రెండు టీస్పూన్లు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • మిరియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • కొబ్బరి పొడి - మూడు చెంచాలు
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత

Semiya Bonda Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో సేమియా తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాస్త సాఫ్ట్​గా అయ్యే వరకు నానబెట్టాలి.
  • అవి కొద్దిగా నానిన తర్వాత అదే గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి. మరీ మెత్తగా అయ్యేలా కాకుండా కాస్త పలుకుగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి.
  • సేమియాను ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక వేడి నీటిని వడకట్టి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో మైదా పిండి వేసుకుని అదంతా సేమియాకు చక్కగా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Semiya Bonda Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • తర్వాత కొద్దిగా పెరుగు వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి. ఆపై రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని అల్లం తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, టేస్ట్ కోసం కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి వేసుకుని మిక్స్ చేసుకుంటే పిండి రెడీ అవుతుంది.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండగా చేసుకుని బోండాల్లా వేసుకోవాలి.
Semiya Bonda Recipe
సేమియా బోండా (ETV Abhiruchi)
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి తగినన్ని బోండాలు వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా ఎర్రగా వేయించాలి.
  • అవి రెండు వైపులా మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్​లో వచ్చాయనుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే "సేమియా బోండాలు" రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరు ఎప్పుడు చేసుకునే రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఈ వెరైటీ రెసిపీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
Semiya Bonda Recipe
సేమియా బోండా (ETV Abhiruchi)

