పెళ్లిళ్లలో చేసే కమ్మని "టమాటా పప్పు" ఇంట్లోనే! - ఘుమఘుమలాడిపోద్ది! - SECRET TIPS FOR TASTY TOMATO PAPPU

- వెడ్డింగ్ స్టైల్ లో నోరూరిస్తుంది - వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

Secret Tips for Tasty Tomato Pappu Recipe
Secret Tips for Tomato Pappu Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 11:46 AM IST

4 Min Read

Secret Tips for Tasty Tomato Pappu Recipe : చిన్నా, పెద్దా అందరూ ఇష్టంగా తినే కర్రీల్లో టమాటా పప్పు ఒకటిగా ఉంటుంది. ఇది అందరూ చేసుకునే రెసిపీనే అయినా కొన్నిసార్లు అంత రుచికరంగా కుదరదు. అందుకే, ఓసారి పెళ్లిళ్లలో వడ్డించే "టమాటా పప్పు"ని ట్రై చేయండి. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేశారంటే చాలా టేస్టీగా ఉండి వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్​నిస్తుంది. వండుతుంటేనే ఘుమఘుమలాడిపోద్ది ఈ కర్రీ. ఒక్కసారి ఇలా చేసుకుని తిన్నారంటే ఎప్పుడూ పప్పు కర్రీ చేసుకోవాలన్నా ఈ రెసిపీనే మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్​గా ఉంటుంది. మరి, వెడ్డింగ్ స్టైల్​లో నోరూరించే టమాటా పప్పుని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

అవసరమైన పదార్థాలు :

పప్పు ఉడికించడం కోసం :

  • కందిపప్పు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • శనగపప్పు - అర కప్పు
  • నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్

కర్రీ కోసం :

  • నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • టమాటాలు - 400 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
  • కారం - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు(తగినంత)
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి తగినంత
  • సాంబారు పొడి - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • చింతపండు - ఉసిరికాయంత

Tomato Pappu Recipe
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ వెడ్డింగ్ స్టైల్ టమాటా పప్పు కర్రీ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో కందిపప్పుని తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే, మరో చిన్న బౌల్​లో శనగపప్పును తీసుకొని కడిగి దాన్ని గంట పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా, ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండును తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకొని దానిలో బాగా నానిన కందిపప్పు, శనగపప్పుని వేసుకోవాలి. అలాగే, నూనె, పసుపు, మూడున్నర కప్పుల వరకు వాటర్ పోసుకొని ఒకసారి కలపాలి.
  • తర్వాత కుక్కర్ మూతపెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్, లో ఫ్లేమ్​లో మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Tomato Pappu Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • పప్పు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, పండిన టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • వీటితో పాటు నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి మూడు టేబుల్​స్పూన్ల పరిమాణంలో చిక్కని గుజ్జుని తీసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • పప్పు మిశ్రమాన్ని చక్కగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తి లేదా గరిటెతో మెత్తగా మాష్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.

Tomato Pappu Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకొని అవి కాస్త మెత్తబడే వరకు రెండు నిమిషాలు నూనెలో మగ్గించాలి.
  • ఆ తర్వాత కారం గల పచ్చిమిర్చి చీలికలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకొని కలుపుతూ ఆనియన్స్ బాగా మగ్గే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గి పింక్​ కలర్​లోకి వచ్చాయనుకున్నాక కాస్త పెద్దగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
Tomato Pappu Recipe
చింతపండు (Getty Images)
  • అనంతరం మూత తీసి ఒకసారి కలిపి సాంబారు పొడి, ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు పోసుకొని మరోసారి కలిపి టమాటాలపై స్కిన్ కాస్త సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • టమాటాలపై స్కిన్ సెపరేట్ అయి ఆ మిశ్రమం కాస్త గుజ్జులా రెడీ అయ్యాక అందులో ముందుగా మెదిపి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమంతో పాటు అవసరమనుకుంటే పావు కప్పు నీళ్లను పోసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఇది ఉడికేలోపు పప్పులోకి తాలింపుని రెడీ చేసుకోవాలి.

Tomato Pappu Recipe
నెయ్యి (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • శనగపప్పు - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - ఐదారు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఇంగువ - అరటీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Tomato Pappu Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని నూనె, నెయ్యి వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి చిటపటమనిపించాలి.
  • ఆ తర్వాత శనగపప్పు, మినపప్పు వేసుకొని బాగా వేయించాలి. అవి వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత చివర్లో కరివేపాకు వేసి మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపుని ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న పప్పులో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, వెడ్డింగ్ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "టమాటా పప్పు" రెడీ అవుతుంది!
Tomato Pappu Recipe
శనగపప్పు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఒకవేళ మీరు ఈ రెసిపీని తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్​ని తగ్గించి ఇదే కొలతలతో తయారు చేసుకోవచ్చు.
  • ఇక్కడ కందిపప్పు తీసుకున్న కప్పుతోనే శనగపప్పు, వాటర్, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవాలి.
  • ఈ రెసిపీలో శనగపప్పు వేసుకోవడం ద్వారా అది పప్పు కర్రీని క్రీమి టెక్చర్​తో పాటు చిక్కదనాన్ని ఇస్తుంది.
  • సాంబారు పొడి యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా టమాటా పప్పుకి అదనపు టేస్ట్ వచ్చి వెడ్డింగ్ స్టైల్​లో భలే కమ్మగా ఉంటుంది.

