Secret Tips for Tasty Tomato Pappu Recipe : చిన్నా, పెద్దా అందరూ ఇష్టంగా తినే కర్రీల్లో టమాటా పప్పు ఒకటిగా ఉంటుంది. ఇది అందరూ చేసుకునే రెసిపీనే అయినా కొన్నిసార్లు అంత రుచికరంగా కుదరదు. అందుకే, ఓసారి పెళ్లిళ్లలో వడ్డించే "టమాటా పప్పు"ని ట్రై చేయండి. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేశారంటే చాలా టేస్టీగా ఉండి వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్నిస్తుంది. వండుతుంటేనే ఘుమఘుమలాడిపోద్ది ఈ కర్రీ. ఒక్కసారి ఇలా చేసుకుని తిన్నారంటే ఎప్పుడూ పప్పు కర్రీ చేసుకోవాలన్నా ఈ రెసిపీనే మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్గా ఉంటుంది. మరి, వెడ్డింగ్ స్టైల్లో నోరూరించే టమాటా పప్పుని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
పప్పు ఉడికించడం కోసం :
- కందిపప్పు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
కర్రీ కోసం :
- నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు
- మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
- టమాటాలు - 400 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
- కారం - మూడు టేబుల్స్పూన్లు(తగినంత)
- ఉప్పు - టేస్ట్కి తగినంత
- సాంబారు పొడి - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- చింతపండు - ఉసిరికాయంత
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ వెడ్డింగ్ స్టైల్ టమాటా పప్పు కర్రీ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో కందిపప్పుని తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే, మరో చిన్న బౌల్లో శనగపప్పును తీసుకొని కడిగి దాన్ని గంట పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా, ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండును తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకొని దానిలో బాగా నానిన కందిపప్పు, శనగపప్పుని వేసుకోవాలి. అలాగే, నూనె, పసుపు, మూడున్నర కప్పుల వరకు వాటర్ పోసుకొని ఒకసారి కలపాలి.
- తర్వాత కుక్కర్ మూతపెట్టి హై ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్, లో ఫ్లేమ్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, పండిన టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- వీటితో పాటు నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి మూడు టేబుల్స్పూన్ల పరిమాణంలో చిక్కని గుజ్జుని తీసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- పప్పు మిశ్రమాన్ని చక్కగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తి లేదా గరిటెతో మెత్తగా మాష్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకొని అవి కాస్త మెత్తబడే వరకు రెండు నిమిషాలు నూనెలో మగ్గించాలి.
- ఆ తర్వాత కారం గల పచ్చిమిర్చి చీలికలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకొని కలుపుతూ ఆనియన్స్ బాగా మగ్గే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గి పింక్ కలర్లోకి వచ్చాయనుకున్నాక కాస్త పెద్దగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- అనంతరం మూత తీసి ఒకసారి కలిపి సాంబారు పొడి, ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు పోసుకొని మరోసారి కలిపి టమాటాలపై స్కిన్ కాస్త సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- టమాటాలపై స్కిన్ సెపరేట్ అయి ఆ మిశ్రమం కాస్త గుజ్జులా రెడీ అయ్యాక అందులో ముందుగా మెదిపి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమంతో పాటు అవసరమనుకుంటే పావు కప్పు నీళ్లను పోసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఇది ఉడికేలోపు పప్పులోకి తాలింపుని రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- నెయ్యి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- శనగపప్పు - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- మినపప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - ఐదారు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ఇంగువ - అరటీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని నూనె, నెయ్యి వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి చిటపటమనిపించాలి.
- ఆ తర్వాత శనగపప్పు, మినపప్పు వేసుకొని బాగా వేయించాలి. అవి వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత చివర్లో కరివేపాకు వేసి మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపుని ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న పప్పులో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, వెడ్డింగ్ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "టమాటా పప్పు" రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఒకవేళ మీరు ఈ రెసిపీని తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ని తగ్గించి ఇదే కొలతలతో తయారు చేసుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ కందిపప్పు తీసుకున్న కప్పుతోనే శనగపప్పు, వాటర్, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవాలి.
- ఈ రెసిపీలో శనగపప్పు వేసుకోవడం ద్వారా అది పప్పు కర్రీని క్రీమి టెక్చర్తో పాటు చిక్కదనాన్ని ఇస్తుంది.
- సాంబారు పొడి యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా టమాటా పప్పుకి అదనపు టేస్ట్ వచ్చి వెడ్డింగ్ స్టైల్లో భలే కమ్మగా ఉంటుంది.
