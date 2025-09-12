ETV Bharat / offbeat

చల్లని వేళ కరకరలాడే "మొక్కజొన్న గారెలు" - ఈ సీక్రెట్ టిప్​తో సూపర్ టేస్ట్!

- నూనె పీల్చకుండా క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ గారెలు - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Crispy Mokkajonna Garelu Recipe
Crispy Mokkajonna Garelu Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 9:26 AM IST

3 Min Read
Secret Tips for Crispy Mokkajonna Garelu Recipe : వర్షాకాలంలో విరివిగా లభించే మొక్కజొన్నపొత్తులను నిప్పులపై కాల్చుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ భలే ఉంటుంది. మరికొంతమంది ఉడికించుకుని తింటుంటారు. అలాగే, మొక్కజొన్న గింజలతో ఏదైనా రెసిపీ చేసుకోవాలంటే ముందుగా ఎక్కువగా మందికి గుర్తొచ్చేవి "గారెలు". వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడలు అని కూడా పిలుస్తారు. క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉండే గారెలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ, కొన్నిసార్లు అంత పర్ఫెక్ట్​గా రావు. అంటే మెత్తగా రావడమో, ఎంత రుచికరంగా రాకపోవడమో జరుగుతుంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఈ చల్లని వేళ అద్దిరిపోయే "మొక్కజొన్న గారెల" రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఈ చిన్న ట్రిక్​ని ఫాలో అయ్యి చేసుకోండి. క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, మొక్కజొన్న గింజలతో కరకరలాడే గారెలను మంచి రుచికరంగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Mokkajonna Garelu
Mokkajonna (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మొక్కజొన్న పొత్తులు - నాలుగు
  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 12
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • సన్నని కరివేపాకు తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు పిడికెళ్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత
Crispy Mokkajonna Garelu
Corn (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం మీరు ఒకవేళ ముదురు మొక్కజొన్నలు వాడుతున్నట్లయితే లేదా మొక్కజొన్నలు ఆరిపోయినట్లైనా వాటిని కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి వద్దనుకుంటే వాటి ప్లేస్​లో ఎండుమిర్చిని తీసుకుని కూడా ఈ గారెలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
  • అలాగే, మీరు తీసుకున్న మొక్కజొన్నలు ముదురుగా ఉండి గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు నలగకపోతే కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Crispy Mokkajonna Garelu
Mirchi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త లేతగా ఉండే తాజా మొక్కజొన్నపొత్తులను తీసుకుని వాటి నుంచి గింజలను ఒలుచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలా ఒలుచుకున్నప్పుడు అవి రెండు కప్పుల పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఒలుచుకున్న మొక్కజొన్న గింజలను శుభ్రంగా కడిగి అస్సలు వాటర్ లేకుండా క్లాత్​తో తుడుచి జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ధనియాలు, జీలకర్ర, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న మొక్కజొన్న గింజలు యాడ్ చేసుకుని వాటర్ వేయకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • 'వాటర్ వేయకుండా' మిక్సీ పట్టుకునే ఈ చిన్న సీక్రెట్ టిప్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా మొక్కజొన్న గారెలు మంచి రుచికరంగా, క్రిస్పీగా రావడానికి యూజ్ అవుతుంది.

Crispy Mokkajonna Garelu
Daniyalu (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులోకి గ్రైండ్ చేసుకున్న మొక్కజొన్న మిశ్రమాన్ని తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో సన్నని కరివేపాకు తరుగు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఒకవేళ ఈ మిశ్రమం మరీ పలుచగా ఉంటే రెండు టేబుల్​స్పూన్లు బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. వీలైనంత వరకు పిండి వేయకుండా చేసుకుంటేనే మొక్కజొన్న గారెలు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
  • మొక్కజొన్న మిశ్రమాన్ని సరైన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, మిశ్రమాన్ని కలిపిన తర్వాత చేతిలోకి కొద్దిగా తీసుకుని గారెలా చేస్తే పర్ఫెక్ట్ షేప్ రావాలి.
Crispy Mokkajonna Garelu
Garlic (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత ఆయిల్ పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ మీడియంగా వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతిపై గారెలా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని అర నిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, చల్లని వేళ మంచి రుచికరంగా కరకరలాడే "మొక్కజొన్న గారెలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
Crispy Mokkajonna Garelu
Kothimeera (Getty Images)

