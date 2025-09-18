దసరా పండక్కి కరకరలాడే "జంతికలు" - శనగపిండి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్
- బియ్యప్పిండితో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'మురుకులు' - నూనె కూడా పీల్చవు!
Published : September 18, 2025 at 11:28 AM IST
Secret Tips for Crispy Janthikalu : ఒకట్రెండు రోజుల్లో స్కూల్ పిల్లలకు దసరా సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంటికొచ్చిన పిల్లలకు చాలా మంది అమ్మలు బయట తిండి వద్దని ఇంట్లోనే రకరకాల స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెడుతుంటారు. అందులో ఎక్కువ మంది ప్రిపేర్ చేసే వాటిల్లో "జంతికలు" ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. అయితే, వీటిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కొంతమంది శనగపిండి, మినప్పిండితో చేస్తే ఇంకొందరు మాత్రం బియ్యప్పిండితో రెడీ చేస్తుంటారు. అయితే, చాలా మంది బియ్యప్పిండితో చేసిన మురుకులు గట్టిగా, మెత్తగా వస్తున్నాయని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. ముఖ్యంగా పిండి కలిపేటప్పుడు ఈ సీక్రెట్ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ జంతికలు చేసుకోండి. బియ్యప్పిండితో చేసినా మురుకులు గుల్లగా, క్రిస్పీగా వచ్చి కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. మరి, బియ్యప్పిండితో కరకరలాడే జంతికలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - నాలుగు కప్పులు
- ఉప్పు, కారం - రుచికి తగినంత
- తెల్ల నువ్వులు - రెండు చెంచాలు
- వాము - రెండు చెంచాలు(ఆప్షనల్)
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి బేషన్లో పొడి బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, కారం, తెల్ల నువ్వులు, వాముని చేతితో నలిపి వేసుకొని ఒకసారి అంత బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- ఇప్పుడు బియ్యప్పిండి తీసుకున్న కప్పుతో అరకప్పుకి కాస్త తగ్గించి వేడి నూనెను వేసుకుని గరిటెతో పిండి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- పిండి కలిపేటప్పుడు 'వేడి నూనెను' యాడ్ చేసే ఈ సీక్రెట్ టిప్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా జంతికలు గుల్లగా వస్తాయి.
- అది కాస్త చల్లారిన తర్వాత చేతితో రబ్ చేస్తూ నూనె పిండి మొత్తానికి పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మరిగించిన వేడి నీటిని అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ గరిటెతో కలుపుతూ పిండిని తడిపొడిగా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని తడపడానికి 'మరిగించిన నీటిని' యాడ్ చేసుకునే ఈ చిట్కా కూడా జంతికలు గుల్లగా, కరకరలాడుతూ రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
- బియ్యంపిండి మిశ్రమాన్ని తడిపొడిగా కలిపిన తర్వాత బేషన్లో వన్సైడ్కి అనుకొని మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి. ఇలా ఉంచడం ద్వారా ఆ వేడికి పిండి మగ్గినట్లు అవుతుంది.
- ఐదు నిమిషాల అనంతరం తడిపొడిగా కలిపి పిండిలో మరిగించి చల్లార్చుకున్న నీటిని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి. పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ లూజుగా, గట్టిగా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగేలోపు జంతికల గొట్టంలో నక్షత్ర ఆకారపు ప్లేట్(బిళ్ల)ను సెట్ చేసుకుని లోపలు కాస్త నూనె రాసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని తగినంత పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన పిండి తడి ఆరిపోకుండా దానిపై క్లాత్ లేదా మూతపెట్టుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి పిండి నింపిన జంతికల గొట్టంతో నేరుగా కాగుతున్న నూనెలో మురుకులను వత్తుకోవాలి.
- ఒకవేళ నేరుగా ఆయిల్లో వత్తుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉంటే ఒక స్టీల్ ప్లేట్కి కాస్త నూనె రాసి దానిపై వత్తుకుని కాగే నూనెలో వేసి వేయించుకోవచ్చు.
- కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వత్తుకున్నాక లేదా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేస్తూ రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఆయిల్లో నురగలు తగ్గి మురుకులు మంచిగా కాలాయనుకున్నాక చిల్లుల గిన్నె లేదా స్టెయినర్లో కాసేపు ఉంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అదనపు నూనె బయటకు వెళ్లిపోతుంది.
- ఆ తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, బియ్యప్పిండితో గుల్లగా, కరకరలాడే "జంతికలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
చిట్కాలు :
- జంతికలకు కావాల్సిన పిండి కోసం రేషన్ బియ్యాన్ని తీసుకోవడం బెటర్. వాటితో చేసినవి గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఈ బియ్యం అందుబాటులో లేని వారు నార్మల్ రైస్ని అయినా వాడుకోవచ్చు.
- ఈ రెసిపీలో మీరు ఒకవేళ వాము వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
- పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవడం చాలా అవసరం. పిండిని సెమీ సాఫ్ట్గా కలపాలి. అప్పుడే జంతికలు నూనె పీల్చకుండా గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.
