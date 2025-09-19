ETV Bharat / offbeat

దసరా పండక్కి "చెక్కలు" కరకరలాడుతూ రావాలా? - 'పిండి' ఇలా కలపండి!

- నూనె పీల్చకుండానే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'చెక్కలు' - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Crispy Chekkalu Recipe in Telugu
Crispy Chekkalu Recipe in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 10:35 AM IST

Crispy Chekkalu Recipe in Telugu : దసరా పిండి వంటల్లో మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిల్లో ఒకటి "చెక్కలు". వీటినే ప్రాంతాన్ని బట్టి చెక్క గారెలు, కారం చెక్కలు, పప్పు చెక్కలు, కట్టె గారెలు ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. ఇవి ఎప్పుడూ చేసుకునేవే అయినా చాలా మందికి పర్ఫెక్ట్​గా కుదరవు. అంటే, కొన్నిసార్లు గట్టిగా రావడమో, మెత్తగా రావడమో అవుతుంటుంది. అలాంటి వారికోసమే పండగ వేళ ఈ సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కరకరలాడే "సగ్గుబియ్యం చెక్కలు". పిండి కలిపేటప్పుడు ఈ సీక్రెట్ టిప్ పాటించారంటే చెక్కలు క్రిస్పీగా, కరకరలాడుతూ భలే రుచిగా వస్తాయి. పైగా ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! వీటి తయారీకి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. పూరీ ప్రెస్​తో పని లేకుండా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి, సూపర్ క్రంచీగా కరకరలాడే ఈ చెక్కలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Chekkalu Recipe
Rice Flour (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • అల్లం - అంగుళం ముక్క
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • ధనియాలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - అరకిలో
  • ఉప్పు - ఒకటీస్పూన్ లేదా సరిపడా
  • కారం - ఒకటీస్పూన్
  • నువ్వులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • సగ్గుబియ్యం - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వేడి నూనె - ఏడెనిమిది టేబుల్​స్పూన్లు(పిండి కలపడం కోసం)
  • ఆయిల్ - వేయించడానికి సరిపడా

Crispy Chekkalu Recipe
Sabudana (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో సగ్గుబియ్యాన్ని తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అవి నానేలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకుని పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో ధనియాలు వేసుకుని మరోసారి లైట్​గా పల్స్ ఇచ్చి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ లేదా బేషన్​లో జల్లించుకున్న బియ్యప్పిండిని తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, ఉప్పు, ఒక టీస్పూన్ కారం, తెల్ల నువ్వులు, నానబెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం, సన్నని కరివేపాకు తరుగు వేసుకోవాలి.
Crispy Chekkalu Recipe
Garlic (Getty Images)
  • తర్వాత కాగబెట్టుకున్న నూనెను యాడ్ చేసి ముందుగా గరిటెతో కలిపి అది కాస్త చల్లారాక పిండి మొత్తానికి చేతితో రబ్ చేస్తూ కలపాలి.
  • పిండి కలిపేటప్పుడు "వేడి నూనెను యాడ్ చేసే" ఈ టిప్ చెక్కలు క్రిస్పీగా, సూపర్ క్రంచీగా రావడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది.
  • ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా పిండిని చక్కగా కలిపాక తగినన్ని గోరువెచ్చని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తని ముద్దలా కలుపుకోవాలి. పిండిని సాఫ్ట్​గా కలిపిన తర్వాత మూతపెట్టి ఐదారు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.

Crispy Chekkalu Recipe
Sesame Seeds (Getty Images)
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుని పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చెక్కలు చేయడానికి మీ దగ్గర పూరీ ప్రెస్ లేకపోతే బటర్ పేపర్ లేదా పాలిథిన్ కవర్ తీసుకుని కాస్త నూనె రాసి ఒక పిండి ఉండ ఉంచి దానిపై మరో బటర్ పేపర్ పెట్టి ఫ్లాట్​గా ఉండే గిన్నె లేదా బాక్స్​తో వీలైనంత పల్చగా చెక్కల షేప్​లో వత్తుకోవాలి.
  • అదే మీ దగ్గర పూరీ ప్రెస్ ఉంటే దానిపై నూనె రాసిన ఆయిల్ కవర్స్ లేదా బటర్ పేపర్స్ ఉంచి పల్చని చెక్కలుగా వత్తుకుని వాటర్ పిండేసిన తడి క్లాత్​పై పరచుకోవాలి. అలా పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి.
Crispy Chekkalu Recipe
Mirchi (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చెక్కలను పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • ఆపై వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి తర్వాత అటు ఇటు తిప్పేస్తూ రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • నూనెలో నురగలు తగ్గి చెక్కలు వేగాక ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, సగ్గుబియ్యంతో కరకరలాడే "చెక్కలు" రెడీ అవుతాయి!
  • ఇవి చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా స్టీల్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటాయి!
Crispy Chekkalu Recipe
Jeera (ETV Bharat)

