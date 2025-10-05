ETV Bharat / offbeat

మీ ఇంట్లో, నట్టింట్లోనే ఉంటుంది - మీ ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది!

హడలెత్తిస్తున్న చిన్న పురుగు.. కుట్టిందంటే తీవ్ర సమస్య - ఆర్గాన్స్​ వైఫల్యానికీ దారి తీసే ఛాన్స్ - హైదరాబాద్​ నుంచి గ్రామాల దాకా పెరుగుతున్న కేసులు

scrub typhus fever Cases
scrub typhus fever Cases (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 12:19 PM IST

scrub typhus fever Cases in Hyderabad : డెంగ్యూ, మలేరియా వంటి జ్వరాలను మించిన ఫీవర్ ఒకటి.. ఇప్పుడు జనాలకు ప్రమాదకరంగా తయారైంది. హైదరాబాద్ మొదలు ఆంధ్రప్రదేశ్​ దాకా ఒక్కొక్కరినీ ఆసుపత్రుల పాల్జేస్తోంది. ప్రాణాల మీదకు సైతం తెస్తోంది! ఇంతకీ ఏంటది? దాన్ని ఎలా గుర్తించాలి? ఎలా కాపాడుకోవాలి? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ :

అదొక చిన్న ప్రాణి. సరిగ్గా చెప్పాలంటే మంచంలో ఉండే నల్లుల మాదిరిగా ఉంటుంది. ఇది కుట్టిందంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. పిల్లలపై ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తోంది. ఇది కుట్టడం ద్వారా నిత్యం ఎంతో మంది ఆసుపత్రులకు వెళ్తున్నారు. పరిస్థితి విషమించిన వారు ఐసీయూల్లో కూడా ట్రీట్ మెంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తోంది.

లక్షణాలు ఇవే :

ఇది కుట్టిన చోట నల్లటి మచ్చ ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత జ్వరం పట్టుకుంటుంది. వారం రోజులపాటు జ్వరం కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో డెంగీ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కండరాల నొప్పి తీవ్రంగా ఉంటుంది. భరించలేని తలనొప్పి, జీర్ణ సమస్యలు కూడా వస్తాయి.

చికిత్స ఇదే :

లక్షణాల తీవ్రత అందరిలోనూ ఒకేలా ఉండదు. రోగ నిరోధక శక్తిని బట్టి హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి. లక్షణాలు తక్కువగా ఉన్నవారికి యాంటీబయాటిక్స్‌తో తగ్గిపోతుంది. కానీ, పరిస్థితి తీవ్రమైతే ఐసీయూలో కూడా ట్రీట్​మెంట్​ చేయాల్సి వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, చికిత్స లేటైతే ఒంట్లోని ముఖ్యమైన అవయవాలు ఫెయిల్​ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుందని, అదే జరిగితే రోగి కోమాలోకి వెళ్లే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఎక్కడ నివసిస్తాయి?

ఈ స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ పురుగులు కొండప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ, ఇప్పుడు పట్టణాలు, నగరాల్లో కూడా వీటి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇళ్ల విషయానికి వస్తే.. పాత బొంతలు, పరుపులు, దిండ్లు, పాత మంచాలు, చీకటి, చెత్తాచెదారం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇవి నివసిస్తాయి. అందువల్ల వెంటనే మీ ఇంట్లో ఇలాంటివి ఉంటే తీసిపారేయాలని సూచిస్తున్నారు. చిన్నారులకు చేతులు, కాళ్లు కవర్​ అయ్యేలా దుస్తులు వేయాలని సూచిస్తున్నారు.

పల్లె ప్రాంతాల్లో కూడా :

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని వారు ఈ కీటకం దాడికి ఎక్కువగా గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. పొలం, చెలక వద్దకు వెళ్లినప్పుడు ఇవి కుట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చాలా సందర్భాల్లో జ్వరంతోనే తగ్గిపోయే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. దీర్ఘకాలిక రోగాలు ఉన్నవారి విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉండొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే జ్వరం మూడు రోజులకు మించి ఉన్నట్టైతే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. ఒంటి మీద ఎక్కడైనా కొత్త మచ్చలు కనిపించినా అలర్ట్ కావాలని చెబుతున్నారు.

స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ పురుగు కాటు వల్ల వచ్చే వ్యాధిపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ఇందుకోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తున్నాం. జనాలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అదే సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. జ్వరం రోజుల తరబడి ఉంటే వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.

- డాక్టర్‌ భాస్కర్‌రావు, ఎపిడమిక్‌ సెల్‌ పీవో, గుంటూరు

