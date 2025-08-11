ETV Bharat / offbeat

"సర్వపిండి" చేసుకునే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - చల్లని వేళ వేడివేడిగా తింటే టేస్ట్ అదుర్స్! - PERFECT SARVAPINDI RECIPE

తెలంగాణ స్పెషల్ నోరూరించే "సర్వపిండి" - సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Sarvapindi Recipe in Telangana Style
Sarvapindi Recipe (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read

Sarvapindi Recipe in Telangana Style : తెలంగాణ ప్రజలకు పరిచయం అక్కర్లేని పిండి వంటకాల్లో సర్వపిండి ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. ఆ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. దీన్నే ప్రాంతాన్ని బట్టి 'సర్వప్ప, గిన్నె పిండి, తపాలా చెక్క' ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. వెదర్ కూల్​గా ఉన్నప్పుడు వేడివేడిగా సర్వపిండిని చేసుకుని నములుతుంటే వచ్చే ఆ కిక్కే వేరబ్బా! అది కూడా చికెన్ సూప్, మటన్ షేర్వా వంటి నాన్​వెజ్ కాంబినేషన్​తో అయితే ఆ ఫీలింగ్ ఇంకా అద్దిరిపోతుంది. ఏంటీ చెబుతుంటేనే నోరూరిపోతుందా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు ఓసారి ఈ కొలతలతో "సర్వపిండిని" ప్రిపేర్ చేసుకొని చూడండి. నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్​తో పక్కా తెలంగాణ స్టైల్​లో భలే కమ్మగా వస్తుంది. పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా కేటాయించాల్సిన పని లేదు. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sarvapindi Recipe in Telangana Style
Rice Flour (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - రెండు కప్పులు
  • పచ్చిశనగపప్పు - పావుకప్పు
  • కరివేపాకు - నాలుగు రెబ్బలు
  • జీలకర్ర - చెంచా
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • నువ్వులు - పావుకప్పు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • కారం, ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • సన్నని కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పుదీనా తరుగు - కొంచెం

వెల్లుల్లి, టమాటాలను కాల్చి ఇలా "రసం" పెట్టండి - డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్​తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది!

Sarvapindi Recipe in Telangana Style
Mirchi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • తెలంగాణ స్పెషల్ కరకరలాడే కమ్మని సర్వపిండి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో పచ్చిశనగపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట నుంచి గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పుదీనాలను సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Sarvapindi Recipe in Telangana Style
Nuvvulu (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో బియ్యప్పిండి, నానబెట్టుకున్న పచ్చిశనగపప్పు, జీలకర్ర, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు లేదా ఉల్లికాడలు, నువ్వులు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, టేస్ట్​కి తగినంత ఉప్పు, కారం, ముందుగా తరుక్కున్న సన్నని కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని అన్నింటినీ చక్కగా కలిసేలా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు వాటర్​ని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని పూరీ పిండి మాదిరిగా సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి.
Sarvapindi Recipe in Telangana Style
Pappu (Getty Images)
  • అనంతరం కచ్చితంగా అడుగు మందంగా ఉండే మూకుడు లేదా పాన్ తీసుకొని దాని లోపల అన్ని సైడ్స్ కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పిండి పాన్​కి అతుక్కుపోకుండా ఉంటుంది.
  • తర్వాత మీరు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దిగా పిండి ముద్దను తీసుకొని మూకుడులో చపాతీలా అన్ని సైడ్స్ చేతితో గుండ్రంగా, కాస్త మందంగా(ఊతప్పంలో సగం మందంగా) వచ్చేటట్టు వత్తుకోవాలి.
  • ఆపై గుండ్రంగా వత్తుకున్న మందపాటి చపాతీలో అక్కడక్కడ చేతితో హోల్స్ చేసి వాటిలో కొద్దిగా నూనెను వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పిండి అంతటా ఒకేలా కుక్ అవుతుంది.
Sarvapindi Recipe in Telangana Style
Onions (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ మూకుడుపై మూతపెట్టి స్టవ్ మీద ఉంచి లో ఫ్లేమ్​లో 12 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు నెమ్మదిగా కాలనివ్వాలి. అంటే, సర్వపిండి మంచిగా ఉడికి క్రిస్పీగా మారే వరకు కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట.
  • ఇందులోని రుచి మొత్తం మీరు సర్వపిండిని కాల్చుకోవడంలోనే ఉంటుంది. స్టవ్ మీద ఒక సర్వప్ప కాలేలోపు మీకు ఇంకో మూకుడు లేదా పాన్ ఉంటే అందులో మరో దాన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు.
  • సర్వపిండి చక్కగా కాలిన తర్వాత బయటకు తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, చల్లని వేళ తెలంగాణ స్టైల్​లో వేడివేడిగా కరకరలాడే కమ్మని "సర్వపిండి" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • దీన్ని పల్చీ చట్నీ, చికెన్ సూప్​ వంటి వాటితో నంజుకొని తింటుంటే కలిగే ఫీలింగ్ బహు గొప్పగా ఉంటుంది.

ఈ పద్ధతిలో "క్యాబేజీ బఠాణీ కూర" చేయండి - వద్దన్నవాళ్లే కమ్మగా, కడుపు నిండా తినేస్తారు!

కరకరలాడే "మొక్కజొన్న పకోడీలు" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి - పది నిమిషాల్లో తయార్​!

