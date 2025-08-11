Sarvapindi Recipe in Telangana Style : తెలంగాణ ప్రజలకు పరిచయం అక్కర్లేని పిండి వంటకాల్లో సర్వపిండి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. ఆ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. దీన్నే ప్రాంతాన్ని బట్టి 'సర్వప్ప, గిన్నె పిండి, తపాలా చెక్క' ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. వెదర్ కూల్గా ఉన్నప్పుడు వేడివేడిగా సర్వపిండిని చేసుకుని నములుతుంటే వచ్చే ఆ కిక్కే వేరబ్బా! అది కూడా చికెన్ సూప్, మటన్ షేర్వా వంటి నాన్వెజ్ కాంబినేషన్తో అయితే ఆ ఫీలింగ్ ఇంకా అద్దిరిపోతుంది. ఏంటీ చెబుతుంటేనే నోరూరిపోతుందా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు ఓసారి ఈ కొలతలతో "సర్వపిండిని" ప్రిపేర్ చేసుకొని చూడండి. నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్తో పక్కా తెలంగాణ స్టైల్లో భలే కమ్మగా వస్తుంది. పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా కేటాయించాల్సిన పని లేదు. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - రెండు కప్పులు
- పచ్చిశనగపప్పు - పావుకప్పు
- కరివేపాకు - నాలుగు రెబ్బలు
- జీలకర్ర - చెంచా
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
- నువ్వులు - పావుకప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- కారం, ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- సన్నని కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా తరుగు - కొంచెం
వెల్లుల్లి, టమాటాలను కాల్చి ఇలా "రసం" పెట్టండి - డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది!
తయారీ విధానం :
- తెలంగాణ స్పెషల్ కరకరలాడే కమ్మని సర్వపిండి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో పచ్చిశనగపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట నుంచి గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పుదీనాలను సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో బియ్యప్పిండి, నానబెట్టుకున్న పచ్చిశనగపప్పు, జీలకర్ర, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు లేదా ఉల్లికాడలు, నువ్వులు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, టేస్ట్కి తగినంత ఉప్పు, కారం, ముందుగా తరుక్కున్న సన్నని కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని అన్నింటినీ చక్కగా కలిసేలా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు వాటర్ని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని పూరీ పిండి మాదిరిగా సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం కచ్చితంగా అడుగు మందంగా ఉండే మూకుడు లేదా పాన్ తీసుకొని దాని లోపల అన్ని సైడ్స్ కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పిండి పాన్కి అతుక్కుపోకుండా ఉంటుంది.
- తర్వాత మీరు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దిగా పిండి ముద్దను తీసుకొని మూకుడులో చపాతీలా అన్ని సైడ్స్ చేతితో గుండ్రంగా, కాస్త మందంగా(ఊతప్పంలో సగం మందంగా) వచ్చేటట్టు వత్తుకోవాలి.
- ఆపై గుండ్రంగా వత్తుకున్న మందపాటి చపాతీలో అక్కడక్కడ చేతితో హోల్స్ చేసి వాటిలో కొద్దిగా నూనెను వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పిండి అంతటా ఒకేలా కుక్ అవుతుంది.
- అనంతరం ఆ మూకుడుపై మూతపెట్టి స్టవ్ మీద ఉంచి లో ఫ్లేమ్లో 12 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు నెమ్మదిగా కాలనివ్వాలి. అంటే, సర్వపిండి మంచిగా ఉడికి క్రిస్పీగా మారే వరకు కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట.
- ఇందులోని రుచి మొత్తం మీరు సర్వపిండిని కాల్చుకోవడంలోనే ఉంటుంది. స్టవ్ మీద ఒక సర్వప్ప కాలేలోపు మీకు ఇంకో మూకుడు లేదా పాన్ ఉంటే అందులో మరో దాన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు.
- సర్వపిండి చక్కగా కాలిన తర్వాత బయటకు తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, చల్లని వేళ తెలంగాణ స్టైల్లో వేడివేడిగా కరకరలాడే కమ్మని "సర్వపిండి" మీ ముందు ఉంటుంది!
- దీన్ని పల్చీ చట్నీ, చికెన్ సూప్ వంటి వాటితో నంజుకొని తింటుంటే కలిగే ఫీలింగ్ బహు గొప్పగా ఉంటుంది.
ఈ పద్ధతిలో "క్యాబేజీ బఠాణీ కూర" చేయండి - వద్దన్నవాళ్లే కమ్మగా, కడుపు నిండా తినేస్తారు!
కరకరలాడే "మొక్కజొన్న పకోడీలు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి - పది నిమిషాల్లో తయార్!